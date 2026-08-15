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Tandara comemora decisão que tira Tifanny da Superliga

Suspensa por doping, atleta escreveu 'vitória' em publicação sobre a punição à jogadora do Osasco

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 22:23
Atualizado há 0 minutos
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Tandara Caixeta em uma de suas partidas pela Seleção Brasileira
Tandara Caixeta em uma de suas partidas pela Seleção Brasileira (Foto: JUNG Yeon-je/AFP)

O banimento de Tifanny, imposto pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), gerou uma onda de manifestações. Ex-companheira da atleta no Osasco, onde atuaram por anos, Tandara Caixeta comemorou a punição. A participação no naipe feminino fica restrita a "atletas do sexo biológico feminino", excluindo, dessa maneira, a ponteira do time paulista de competições como a Superliga.

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'Vitória', escreveu Tandara, que se aposentou desde que foi suspensa por doping na Olimpíada de Tóquio, em 2021, por uso da substância Ostarina. Como punição, a ex-atleta perdeu a medalha de prata conquistada pela Seleção Brasileira naquela competição.

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Mesmo Tandara sempre se manifestando contra a participação de atletas trans na modalidade, Tifanny costumava defendê-la após a punição por doping. Muitos fãs da atleta do Osasco foram às redes sociais de Tandara neste sábado, após a ex-atleta celebrar a punição.

Uma torcedora escreveu:

- A vitória já estava garantida no momento em que você foi banida por doping, viva!

Já outro fez duas perguntas:
- Onde você comprou a Ostarina? Pode me indicar?

O novo comentário de Tandara foi feito em um post da influenciadora (e ex-jogadora de vôlei) Patricia Borges. Na publicação, a mensagem foi essa abaixo:

'Grande vitória do esporte feminino no Brasil.

Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) publicou, nesta sexta-feira (14), sua nova política de elegibilidade para a categoria feminina. A partir de agora, a entidade passa a adotar critérios alinhados às diretrizes do COI e da FIVB, restringindo a participação na categoria feminina à atletas consideradas elegíveis de acordo com o sexo biológico.

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A nova política já está em vigor e será aplicada às competições nacionais, incluindo Superliga A e B 2026/27, Supercopa 2026 e Copa Brasil 2027.

Essa decisão protege efetivamente o voleibol feminino que volta a ser disputado de forma justa!'

Tandara comemora banimento a Tiffany, do Osasco (Reprodução)
Tandara comemora banimento a Tiffany, do Osasco (Reprodução)

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