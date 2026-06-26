Portugal aposta em especialista para transformar bolas paradas em gols
Especialista foi destaque em conquista do Aston Villa neste ano
As bolas paradas se tornaram uma das principais armas de Portugal nesta Copa do Mundo. Na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, dois dos gols nasceram justamente desse fundamento, resultado de um trabalho específico que vem sendo desenvolvido nos bastidores da seleção portuguesa.
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Por trás desse desempenho está Austin MacPhee, especialista em bolas paradas que integra a comissão técnica de Roberto Martínez. O escocês foi contratado pela seleção em fevereiro de 2025, já com foco na preparação para o atual ciclo de Copa do Mundo.
Aos 46 anos, MacPhee concilia a função na seleção com o trabalho no Aston Villa, clube inglês pelo qual também ganhou destaque recentemente. Reconhecido internacionalmente pelo trabalho em lances de bola parada, o profissional é considerado uma das principais referências da área no futebol europeu.
A influência do treinador ficou evidente também na campanha do Aston Villa na última temporada. O clube conquistou a Europa League, e o gol decisivo da final surgiu justamente em uma jogada de bola parada trabalhada pela comissão técnica.
O reconhecimento ao trabalho de MacPhee chegou até mesmo às arquibancadas. Após uma vitória sobre o Freiburg, torcedores do clube inglês chegaram a cantar o nome do especialista em agradecimento pela contribuição nas jogadas ensaiadas que ajudaram a equipe ao longo da temporada.
Agora, o profissional tenta repetir o sucesso com Portugal. Até aqui, os resultados aparecem dentro de campo e ajudam a explicar uma das armas que mais têm feito diferença para a seleção na Copa do Mundo.
Como a bola parada se tornou arma de Portugal no último jogo?
As bolas paradas viraram uma das principais armas de Portugal nesta Copa do Mundo. Na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, dois dos gols nasceram justamente desse fundamento, algo que vem sendo trabalhado de forma específica pela comissão técnica de Roberto Martínez.
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O domínio português foi construído cedo. Com apenas seis minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar de cabeça após cruzamento preciso de Vitinha. Pouco depois, aos 16, foi a vez de Nuno Mendes marcar em uma cobrança de falta ensaiada. O lance, inclusive, teve participação direta de Cristiano, que simulou a cobrança para confundir o goleiro antes da finalização do companheiro.
A estratégia foi citado por CR7 após a partida, em entrevista. Nuno Mendes também falou sobre o assunto.
— Eu iria bater, mas disse para enganarmos o goleiro e para o Nuno chutar forte, porque seria gol — explicou CR7.
Como dito, dois gols foram originados em bola parada. Agora, Portugal aposta suas fichas neste sábado (27) no jogo contra a Colômbia, que acontece às 20h30 (de Brasília) e definirá o futuro do grupo K na competição.
Colômbia x Portugal
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