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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Copa do Mundo: Brasil pode decepcionar e rival surpreender, diz Piqué

Espanhol fez previsões para o torneio, colocando Marrocos como surpresa

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
15:01
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Gerard Piqué Kings League
imagem cameraPiqué durante entrevista coletiva antes da final da World Cup Nations (Vinicius Harfush/Lance!)
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O ex-zagueiro e campeão mundial Gerard Piqué decidiu agitar as redes sociais ao compartilhar seus palpites para a Copa do Mundo de 2026. Em uma análise, o fundador da Kings League previu o bicampeonato da Espanha, mas o que realmente incendiou os debates foi o seu prognóstico para a Seleção Brasileira: para o ex-Barcelona, o Brasil será a grande decepção do torneio.

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A previsão ganha contornos dramáticos ao observar o cruzamento de dados. Piqué aponta o Marrocos como a "seleção surpresa". Curiosamente, marroquinos e brasileiros dividem o Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, e protagonizarão a partida de estreia na fase de grupos da competição.

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@3gerardpique

Falta un mes. Sé cosas.

♬ sonido original - Gerard Piqué

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As demais escolhas de Piqué para a Copa do Mundo

Enquanto joga um balde de água fria nas expectativas brasileiras, Piqué deposita todas as suas fichas na Espanha. Segundo ele, a final será um embate de gigantes entre Espanha e França, com os espanhóis erguendo a taça no final. O protagonismo individual, segundo o ex-atleta, ficaria dividido entre a consolidação de Kylian Mbappé na artilharia e a consagração definitiva de Lamine Yamal como o melhor jogador da edição.

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Agenda dos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Todos os jogos do Brasil serão transmitidos na TV GloboSBTCazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira em ação (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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