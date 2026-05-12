O ex-zagueiro e campeão mundial Gerard Piqué decidiu agitar as redes sociais ao compartilhar seus palpites para a Copa do Mundo de 2026. Em uma análise, o fundador da Kings League previu o bicampeonato da Espanha, mas o que realmente incendiou os debates foi o seu prognóstico para a Seleção Brasileira: para o ex-Barcelona, o Brasil será a grande decepção do torneio.

continua após a publicidade

A previsão ganha contornos dramáticos ao observar o cruzamento de dados. Piqué aponta o Marrocos como a "seleção surpresa". Curiosamente, marroquinos e brasileiros dividem o Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, e protagonizarão a partida de estreia na fase de grupos da competição.

➡️ Com Gyökeres, Isak e Elanga, Suécia anuncia convocação para a Copa do Mundo

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

As demais escolhas de Piqué para a Copa do Mundo

Enquanto joga um balde de água fria nas expectativas brasileiras, Piqué deposita todas as suas fichas na Espanha. Segundo ele, a final será um embate de gigantes entre Espanha e França, com os espanhóis erguendo a taça no final. O protagonismo individual, segundo o ex-atleta, ficaria dividido entre a consolidação de Kylian Mbappé na artilharia e a consagração definitiva de Lamine Yamal como o melhor jogador da edição.

➡️ Endrick é o preferido dos leitores do Lance! para ser o '9' da Seleção na Copa; veja pódio

Agenda dos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Todos os jogos do Brasil serão transmitidos na TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Seleção Brasileira em ação (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio