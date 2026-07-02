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Perisic entra para lista de jogadores mais velhos a marcar em Copa do Mundo

Jogador marcou o primeiro gol da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 21:58
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Perisic marcou o primeiro gol da partida contra Portugal.
Perisic marcou o primeiro gol da partida contra Portugal. (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

O gol de Ivan Perisic na partida entre Portugal e Croácia, pela segunda fase de final da Copa do Mundo de 2026, garantiu ao veterano um lugar na história do torneio. Aos 37 anos e 150 dias, o atacante croata passou a integrar a lista dos dez jogadores mais velhos a balançar as redes em uma edição do Mundial.

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    Perisic ocupa a sétima posição no ranking histórico, logo atrás do mexicano Cuauhtémoc Blanco (37 anos e 151 dias) e à frente do panamenho Felipe Baloy (37 anos e 120 dias).

    O topo da lista segue com o camaronês Roger Milla, que marcou contra a Rússia na Copa do Mundo de 1994 aos 42 anos e 39 dias, recorde que permanece intacto. Na segunda colocação aparece Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos e 147 dias, marcou de pênalti justamente diante da Croácia na segunda fase da edição de 2026.

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    • Ivan Perisic durante comemoração em gol na partida da Copa do Mundo
    Ivan Perisic durante comemoração em gol na partida da Copa do Mundo. (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Outro nome presente no ranking é Lionel Messi, que marcou pela Argentina aos 39 anos e três dias na atual Copa do Mundo, enquanto Pepe figura em terceiro após balançar as redes por Portugal no Mundial de 2022, aos 39 anos e 283 dias.

    Jogadores mais velhos a marcar em Copas do Mundo

      1.
    1. Roger Milla – 42 anos e 39 dias (Camarões x Rússia, 1994)
      2. 2.
    2. Cristiano Ronaldo – 41 anos e 147 dias (Portugal x Croácia, 2026)
      3. 3.
    3. Pepe – 39 anos e 283 dias (Portugal x Suíça, 2022)
      4. 4.
    4. Lionel Messi – 39 anos e 3 dias (Argentina x Jordânia, 2026)
      5. 5.
    5. Gunnar Gren – 37 anos e 236 dias (Suécia x Alemanha Ocidental, 1958)
      6. 6.
    6. Cuauhtémoc Blanco – 37 anos e 151 dias (México x França, 2010)
      7. 7.
    7. Ivan Perišić – 37 anos e 150 dias (Croácia x Portugal, 2026)
      8. 8.
    8. Felipe Baloy – 37 anos e 120 dias (Panamá x Inglaterra, 2018)
      9. 9.
    9. Marko Arnautović – 37 anos e 59 dias (Áustria x Jordânia, 2026)
      10. 10.
    10. Obdulio Varela – 36 anos e 279 dias (Uruguai x Inglaterra, 1954)

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