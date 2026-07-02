Perisic entra para lista de jogadores mais velhos a marcar em Copa do Mundo
Jogador marcou o primeiro gol da partida
O gol de Ivan Perisic na partida entre Portugal e Croácia, pela segunda fase de final da Copa do Mundo de 2026, garantiu ao veterano um lugar na história do torneio. Aos 37 anos e 150 dias, o atacante croata passou a integrar a lista dos dez jogadores mais velhos a balançar as redes em uma edição do Mundial.
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Perisic ocupa a sétima posição no ranking histórico, logo atrás do mexicano Cuauhtémoc Blanco (37 anos e 151 dias) e à frente do panamenho Felipe Baloy (37 anos e 120 dias).
O topo da lista segue com o camaronês Roger Milla, que marcou contra a Rússia na Copa do Mundo de 1994 aos 42 anos e 39 dias, recorde que permanece intacto. Na segunda colocação aparece Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos e 147 dias, marcou de pênalti justamente diante da Croácia na segunda fase da edição de 2026.
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Outro nome presente no ranking é Lionel Messi, que marcou pela Argentina aos 39 anos e três dias na atual Copa do Mundo, enquanto Pepe figura em terceiro após balançar as redes por Portugal no Mundial de 2022, aos 39 anos e 283 dias.
Jogadores mais velhos a marcar em Copas do Mundo
- Roger Milla – 42 anos e 39 dias (Camarões x Rússia, 1994)
- Cristiano Ronaldo – 41 anos e 147 dias (Portugal x Croácia, 2026)
- Pepe – 39 anos e 283 dias (Portugal x Suíça, 2022)
- Lionel Messi – 39 anos e 3 dias (Argentina x Jordânia, 2026)
- Gunnar Gren – 37 anos e 236 dias (Suécia x Alemanha Ocidental, 1958)
- Cuauhtémoc Blanco – 37 anos e 151 dias (México x França, 2010)
- Ivan Perišić – 37 anos e 150 dias (Croácia x Portugal, 2026)
- Felipe Baloy – 37 anos e 120 dias (Panamá x Inglaterra, 2018)
- Marko Arnautović – 37 anos e 59 dias (Áustria x Jordânia, 2026)
- Obdulio Varela – 36 anos e 279 dias (Uruguai x Inglaterra, 1954)
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