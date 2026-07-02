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Luis de la Fuente vê Espanha 'quase perfeita' na Copa do Mundo

Fúria venceu a Áustria por 3 a 0 com grande atuação em Los Angeles

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 19:06
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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
Luis de la Fuente comanda a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A Espanha não tomou conhecimento e atropelou a Áustria pelo placar de 3 a 0, confirmando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Luis de la Fuente exaltou a exibição de seus comandados no SoFi Stadium que, em sua visão, beirou a perfeição.

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    • — Grandes equipes aparecem quando você precisa delas. Estávamos bem cientes do que aconteceu nas partidas anteriores. Fomos quase perfeitos em todos os aspectos. Precisamos continuar melhorando — disse o técnico.

    O adversário da seleção espanhola será definido ainda nesta quinta-feira. A "Fúria" cruzará na próxima fase com o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que jogarão às 20h (de Brasília). Para o treinador, o adversário pouco importa.

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    — Conhecemos muito bem os dois e quem chegar lá será merecido. Tudo pode ser um pouco melhorado. Nas oitavas de final, os adversários são ainda mais difíceis. Nossa mentalidade é de evolução. A equipe exige cada vez mais — destacou.

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    Mikel Oyarzabal foi o grande nome da Espanha na classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória sobre a Áustria e entrou de vez na disputa pelo topo da tabela de goleadores do Mundial, alcançando a marca de quatro gols na competição. O camisa 21 vive grande fase e tem encantado.

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    — Ele mostrou seu potencial mais uma vez. Merece reconhecimento. O resto da equipe fez uma partida extraordinário — finalizou o técnico espanhol.

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