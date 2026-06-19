Astro da Inglaterra deve iniciar no banco contra Gana por lesão
Tuchel indica que atacante inglês seguirá como opção entre os reservas até a rodada final da fase de grupos
O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, indicou que Bukayo Saka não deve ser escalado como titular para a partida contra Gana, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, na terça-feira (23). O atacante iniciou o confronto de estreia na reserva, entrando no decorrer da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, quando deu a assistência para o gol de Marcus Rashford. A comissão técnica inglesa adota uma postura cautelosa em relação ao atacante devido a um incômodo crônico no tendão de Aquiles.
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Embora o jogador tenha manifestado publicamente que se sente pronto para atuar e disposto a assumir riscos para ajudar a equipe no torneio, o plano do comandante alemão prevê a integração gradual do atacante na equipe principal. A expectativa de Tuchel é que o ponta atinja plenas condições de iniciar uma partida apenas no duelo de encerramento da fase de grupos, diante do Panamá, no dia 27 de junho, em Nova Jersey.
— Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto. Acho que quando chegarmos ao último jogo deste grupo, ele estará preparado para começar — declarou Tuchel.
Monitoramento médico e preservação para o mata-mata
O problema no tendão acompanha o atleta desde a reta final da temporada pelo Arsenal. Apesar da preocupação interna no clube londrino durante a disputa pelo título da Premier League, o departamento médico avaliou que a lesão não apresentou piora ou deterioração após o encerramento do calendário de clubes. A decisão de Tuchel de poupar o jogador da escalação inicial reflete uma estratégia de preservá-lo para as fases eliminatórias da Copa do Mundo.
A postura cautelosa da seleção inglesa trouxe a condição física de Saka para o centro das atenções, uma vez que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, costumava tratar o assunto de maneira interna. A avaliação da comissão técnica da Inglaterra é que, embora o atacante tenha condições de atuar por mais minutos caso haja uma necessidade emergencial durante o confronto com a seleção ganesa, o cenário ideal aponta para a manutenção do planejamento de recuperação progressiva.
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