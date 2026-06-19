logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Astro da Inglaterra deve iniciar no banco contra Gana por lesão

Tuchel indica que atacante inglês seguirá como opção entre os reservas até a rodada final da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 20:21
Favorite o Lance! no Google
Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, indicou que Bukayo Saka não deve ser escalado como titular para a partida contra Gana, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, na terça-feira (23). O atacante iniciou o confronto de estreia na reserva, entrando no decorrer da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, quando deu a assistência para o gol de Marcus Rashford. A comissão técnica inglesa adota uma postura cautelosa em relação ao atacante devido a um incômodo crônico no tendão de Aquiles.

continua após a publicidade
  • Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Fifa altera protocolo na Copa do Mundo após reclamação de Tuchel

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Hajime Moriyasu tira foto com Harry Kane e atitude ganha manchetes de portais esportivos. (Foto: Reprodução/ Twitter)

    Técnico do Japão vira assunto nas redes após selfie com Harry Kane durante Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 8 horas
  • Kane (Photo by Aric Becker / AFP)

    Kane começa Copa em alta com a Inglaterra e dá primeiro passo na busca pelo prêmio de melhor do mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 dia

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Embora o jogador tenha manifestado publicamente que se sente pronto para atuar e disposto a assumir riscos para ajudar a equipe no torneio, o plano do comandante alemão prevê a integração gradual do atacante na equipe principal. A expectativa de Tuchel é que o ponta atinja plenas condições de iniciar uma partida apenas no duelo de encerramento da fase de grupos, diante do Panamá, no dia 27 de junho, em Nova Jersey.

    — Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto. Acho que quando chegarmos ao último jogo deste grupo, ele estará preparado para começar — declarou Tuchel.

    continua após a publicidade
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Monitoramento médico e preservação para o mata-mata

    O problema no tendão acompanha o atleta desde a reta final da temporada pelo Arsenal. Apesar da preocupação interna no clube londrino durante a disputa pelo título da Premier League, o departamento médico avaliou que a lesão não apresentou piora ou deterioração após o encerramento do calendário de clubes. A decisão de Tuchel de poupar o jogador da escalação inicial reflete uma estratégia de preservá-lo para as fases eliminatórias da Copa do Mundo.

    A postura cautelosa da seleção inglesa trouxe a condição física de Saka para o centro das atenções, uma vez que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, costumava tratar o assunto de maneira interna. A avaliação da comissão técnica da Inglaterra é que, embora o atacante tenha condições de atuar por mais minutos caso haja uma necessidade emergencial durante o confronto com a seleção ganesa, o cenário ideal aponta para a manutenção do planejamento de recuperação progressiva.

    continua após a publicidade
    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Seleção BrasileiraMarquinhos revela estratégia da Seleção Brasileira para enfrentar o HaitiHá 1 minuto
    Fora de CampoVendedor, que acertou placar de Brasil x Marrocos, palpita em jogo contra HaitiHá 5 minutos
    Léo Pereira e Karoline Lima
    Fora de CampoKaroline Lima faz homenagem a Léo Pereira em Brasil x Haiti: 'Assumiu'Há 9 minutos
    Fora de CampoDunga detona declaração de líder da Seleção Brasileira: 'Inadmissível'Há 14 minutos
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraBrasil x Haiti: entenda a mudança de horário e o primeiro jogo em hora 'quebrada' do MundialHá 15 minutos
    Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos
    Seleção BrasileiraEscalação: com mudanças, Ancelotti confirma Brasil que encara o HaitiHá 16 minutos

    Mais LANCE!

    Neymar e Endrick estão entre novos brasileiros do álbum da Copa; saiba como comprar
    Onde fica o Haiti? (Foto: Divulgação)
    Onde fica o Haiti? Seleção joga contra o Brasil na Copa do Mundo
    Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Alemanha x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Torcedores do Brasil fazem a festa na Filadélfia (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    Festa e pedido de ingresso marcam pré-jogo do Brasil; preços assustam
    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    EUA se classificam antecipadamente e quebram tabu de 96 anos em Copas; entenda
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Messi, Mbappé e Kane brigam para ver quem será o maior artilheiro da história das Copas
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Fifa altera protocolo na Copa do Mundo após reclamação de Tuchel
    Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Holanda x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Brasil x Haiti - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Haiti com o Lance!TV
    Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai
    País do soccer: Estados Unidos perseguem sonho americano na Copa do Mundo
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Emissoras brasileiras criticam geração de imagens da Fifa
    Seleção utilizará uniforme com marca de Michael Jordan em jogo decisivo na Copa
    Jogadores dos Estados Unidos celebram o primeiro gol da equipe, marcado por um gol contra de Cameron Burgess #21 (não na foto) da Austrália durante a partida do Grupo D da Copa do Mundo FIFA 2026 entre EUA e Austrália
    Veja gols e melhores momentos de Estados Unidos e Austrália na Copa do Mundo