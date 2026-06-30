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Noruega sonha com duelo diante do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

Jogadores da Noruega projetam confronto com a Seleção brasileira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 12:27
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Noruega pode cruzar o caminho do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da partida decisiva contra a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), em Dallas, jogadores da seleção norueguesa demonstraram entusiasmo com a possibilidade de enfrentar a equipe brasileira e fizeram elogios ao elenco comandado por Carlo Ancelotti.

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  • Haaland, centroavante da Noruega (lado esquerdo), e Franck Kessie, meio-campista da Costa do Marfim (lado direito)

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    • Quem vencer o confronto garante vaga nas oitavas e terá o Brasil como adversário no próximo domingo (05), em Nova York/Nova Jersey. A Seleção Brasileira assegurou a classificação após eliminar o Japão e agora aguarda a definição do rival.

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    Berge sonha em enfrentar a Seleção brasileira

    O volante Sander Berge, do Fulham, afirmou que um duelo contra o Brasil seria um momento especial para qualquer jogador norueguês. Questionado sobre o histórico confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo de 1998, ele disse que, embora tenha nascido naquele ano, cresceu ouvindo histórias sobre a partida.

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    — Bom, a maioria de nós nem tinha nascido. Eu nasci naquele ano, mas sinto como se tivesse vivido aquele momento, de tanto que se fala sobre ele. Para qualquer norueguês que cresceu acompanhando futebol, sempre vimos as grandes estrelas brasileiras disputando Copas do Mundo. Muitos jogadores tiveram ídolos brasileiros e, se surgir a oportunidade de enfrentá-los no mata-mata, seria a realização de um sonho. Seria um desafio fantástico e uma experiência incrível — declarou.

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    Ajer exalta o nível do Brasil

    O zagueiro Kristoffer Ajer também comentou sobre a possibilidade de enfrentar a Seleção. Durante entrevista na zona mista, o defensor rejeitou a ideia de que o caminho da Noruega seria mais fácil e destacou o alto nível apresentado por Brasil e Argentina.

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    — Qual lado é o mais forte? Porque você mencionou a Argentina e o Brasil agora (risos). Não tenho certeza de qual chave é mais difícil, mas posso dizer que, nos jogos que assisti, tanto Brasil quanto Argentina demonstraram uma qualidade altíssima. Para competir nesse nível, é preciso estar extremamente concentrado — afirmou.

    Ødegaard evita projetar confronto diante do Brasil

    Capitão da Noruega, Martin Ødegaard preferiu adotar um discurso cauteloso. O meia admitiu que um possível reencontro com Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, companheiros de Arsenal, seria especial, mas reforçou que o foco da equipe está totalmente voltado para a Costa do Marfim.

    — Eles são bons amigos e desejo tudo de bom a eles. Mas, neste momento, precisamos pensar apenas no jogo de terça-feira. Temos que vencer para continuar na competição. Depois disso, veremos quem estará do outro lado. Nosso foco é fazer uma boa partida e buscar a classificação — disse.

    Noruega e Costa do Marfim se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Dallas. O vencedor será o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974231

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