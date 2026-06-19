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Jogador da seleção portuguesa rebate sobre idas do elenco à praia na Copa

Rúben Dias falou sobre as fotos vazadas dos jogadores em praias na Flórida

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
19/06/2026 18:24
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Ruben Dias curte dia de calor em Palm Beach, no sul da Flórida
Ruben Dias curtindo dia de calor em Palm Beach, no sul da Flórida (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Rúben Dias, da seleção portuguesa, rebateu críticas que o elenco tem recebido por conta das idas à praia durante a preparação na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (19), o jogador explicou que o tema ganhou uma repercussão desnecessária e responsabilizou a forma como o assunto foi tratado pela imprensa.

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    • - Isso nem deveria ter virado assunto, e parte da culpa é de vocês. Falta conhecimento tanto de vocês quanto das pessoas que leem e acompanham tudo o que é publicado. O papel da imprensa é informar da forma correta, e não criar uma atmosfera negativa apenas para fazer uma matéria mais chamativa e gerar um mal-estar que, na verdade, não existe - disparou após o jornalista presente questionar sobre.

    - Acho que isso faz bem para todos nós. O tempo é fundamental, mas, do ponto de vista biológico, é algo positivo quando é feito nos momentos certos. Até o treinador não teve receio de ir, mesmo sabendo que vocês fariam o que fizeram. Tiro o chapéu para ele - completou.

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    Zagueiro de Portugal, Rúben Dias concede coletiva antes de Portugal x Uzbequistão
    Zagueiro de Portugal, Rúben Dias concede coletiva antes de Portugal x Uzbequistão (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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    Na terça-feira (23), Portugal e Cristiano Ronaldo voltam a campo para enfrentar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). A equipe ocupa a 3ª colocação, mas busca uma vitória para se aproximar da Colômbia em busca da classificação ao mata-mata.

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