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Canadá x África do Sul: a história por trás do duelo entre as potências do hóquei e do rugby

Seleções que cresceram fora do futebol agora disputam vaga inédita nas oitavas de final

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 15:01
Atualizado há 1 minutos
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Montagem com Mokoena e Jonathan David, destaques da África do Sul e do Canadá, respectivamente
África do Sul x Canadá (Foto: reprodução seleções)

A abertura da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 reserva um encontro carregado de simbolismo. África do Sul e Canadá disputam, pela primeira vez, um mata-mata de Mundial e, mais do que um confronto inédito, o duelo reúne dois países que construíram suas identidades esportivas longe do futebol: os canadenses são referências do hóquei no gelo, enquanto os sul-africanos são os maiores campeões mundiais de rugby.

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    • ➡️África do Sul e Canadá disputam mata-mata inédito na Copa: veja curiosidades

    Durante décadas, o futebol não era tratado como prioridade entre os dois países. No Canadá, o crescimento do futebol foi acompanhado pelo aumento da imigração e da diversidade cultural, transformando o esporte em um dos que mais evoluíram no país.

    Na África do Sul, o futebol sempre foi associado à população negra, que era oprimida e relegada durante o apartheid, enquanto o rugby era o esporte da elite branca. A seleção sul-africana, inclusive, permaneceu mais de 20 anos banida das competições internacionais por causa do regime de segregação racial.

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    Montagem com os dois principais destaques de África do Sul e Canadá
    África do Sul x Canadá (Foto: reprodução instagram seleções)

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    Agora, os dois países vivem um momento histórico no futebol. Depois de conquistarem pela primeira vez uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo, Canadá ou África do Sul será um representante inédito nas oitavas de final. O primeiro duelo da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 será protagonizado por duas seleções que nunca tiveram o futebol como esporte dominante, mas vêm mostrando, principalmente dentro da competição, que o esporte vem crescendo entre elas, e a presença de ambas na segunda fase atesta esse crescimento.

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    Onde assistir: África do Sul x Canadá

    África do Sul Canadá se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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