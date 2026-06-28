Argentina recebe quase o dobro de pênaltis do Brasil neste século em Copas do Mundo Argentina teve 8 pênaltis marcados a seu favor em seus últimos 10 jogos de Copa do Mundo

Os bastidores da Copa do Mundo de 2026 ganharam um debate estatístico acalorado que opõe os dois maiores rivais da América do Sul. Um levantamento recente sobre penalidades máximas apontadas pela arbitragem revelou uma disparidade impressionante entre a frequência de apitos a favor de Argentina e Brasil.

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Para se ter uma ideia do tamanho desse abismo, a Seleção Brasileira teve, ao todo, 14 pênaltis a seu favor em toda a história das Copas do Mundo, somando todas as edições desde 1930 até o torneio atual. O cenário minguou ainda mais recentemente: neste século, o Brasil só teve 4 pênaltis marcados a favor na competição da Fifa.

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Enquanto o Brasil só teve 4 pênaltis a favor neste século, a Argentina teve 8 nos seus últimos 10 jogos de Copa do Mundo (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Do outro lado, o volume dos rivais é avassalador. A Argentina teve 8 pênaltis anotados a seu favor somente nos seus últimos 10 jogos de Copa do Mundo, englobando a reta final da campanha do título no Catar, onde teve 5 pênaltis em 7 partidas, e os desafios iniciais do Mundial de 2026. A média mostra que os argentinos visitaram a marca da cal quase uma vez por partida nas duas últimas edições do torneio, gerando muita discussão sobre os critérios de arbitragem.

Messi assume recorde negativo histórico pela Argentina

Apesar da enorme facilidade da Argentina em conseguir essas penalidades, a pontaria do seu maior craque falhou na atual edição de 2026. No confronto diante da Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos, Lionel Messi desperdiçou uma cobrança logo no início do jogo ao mandar a bola para fora.

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Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Vale lembrar que o camisa 10 já havia feito história no Catar ao marcar quatro gols de pênalti na Copa do Mundo de 2022. No entanto, com esse novo tropeço contra os austríacos, Lionel Messi tornou-se o jogador com mais pênaltis desperdiçados na história das Copas do Mundo, chegando ao seu terceiro erro no torneio e isolando-se no topo desse recorde indigesto.

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