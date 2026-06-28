logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Argentina recebe quase o dobro de pênaltis do Brasil neste século em Copas do Mundo

Argentina teve 8 pênaltis marcados a seu favor em seus últimos 10 jogos de Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 14:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi lamenta cobrança desperdiçada contra a Áustria; craque agora é quem mais errou penalidades em Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)
Lionel Messi lamenta cobrança desperdiçada contra a Áustria; craque agora é quem mais errou penalidades em Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Os bastidores da Copa do Mundo de 2026 ganharam um debate estatístico acalorado que opõe os dois maiores rivais da América do Sul. Um levantamento recente sobre penalidades máximas apontadas pela arbitragem revelou uma disparidade impressionante entre a frequência de apitos a favor de Argentina e Brasil.

continua após a publicidade
  • Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Supercomputador crava chances do Brasil e aponta o maior favorito da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Para se ter uma ideia do tamanho desse abismo, a Seleção Brasileira teve, ao todo, 14 pênaltis a seu favor em toda a história das Copas do Mundo, somando todas as edições desde 1930 até o torneio atual. O cenário minguou ainda mais recentemente: neste século, o Brasil só teve 4 pênaltis marcados a favor na competição da Fifa.

    continua após a publicidade
    Neymar comemorando o gol de pênalti marcado contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022
    Enquanto o Brasil só teve 4 pênaltis a favor neste século, a Argentina teve 8 nos seus últimos 10 jogos de Copa do Mundo (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

    Do outro lado, o volume dos rivais é avassalador. A Argentina teve 8 pênaltis anotados a seu favor somente nos seus últimos 10 jogos de Copa do Mundo, englobando a reta final da campanha do título no Catar, onde teve 5 pênaltis em 7 partidas, e os desafios iniciais do Mundial de 2026. A média mostra que os argentinos visitaram a marca da cal quase uma vez por partida nas duas últimas edições do torneio, gerando muita discussão sobre os critérios de arbitragem.

    Messi assume recorde negativo histórico pela Argentina

    Apesar da enorme facilidade da Argentina em conseguir essas penalidades, a pontaria do seu maior craque falhou na atual edição de 2026. No confronto diante da Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos, Lionel Messi desperdiçou uma cobrança logo no início do jogo ao mandar a bola para fora.

    continua após a publicidade
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Vale lembrar que o camisa 10 já havia feito história no Catar ao marcar quatro gols de pênalti na Copa do Mundo de 2022. No entanto, com esse novo tropeço contra os austríacos, Lionel Messi tornou-se o jogador com mais pênaltis desperdiçados na história das Copas do Mundo, chegando ao seu terceiro erro no torneio e isolando-se no topo desse recorde indigesto.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Supercomputador crava chances do Brasil e aponta o maior favorito da segunda fase da Copa do MundoHá 42 minutos
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Messi comemora classificação da Argentina para mata-mata: 'Seguimos'Há 43 minutos
    Treino na véspera de Brasil x Japão teve forte presença de jornalistas dos dois países
    Seleção BrasileiraBrasil x Japão: Japoneses 'invadem' treino da Seleção em HoustonHá 51 minutos
    SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 26: The Iran squad pictured before the FIFA World Cup 2026 Group G match between Egypt and IR Iran at Seattle Stadium on June 26, 2026 in Seattle, Washington. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo 2026Da guerra à eliminação dramática, Irã sai de cabeça erguida de Copa manchadaHá 56 minutos
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da segunda fase da CopaHá 1 hora
    Copa do Mundo 2026Sem moral? Cristiano Ronaldo recebe a pior nota em avaliação de jornal portuguêsHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Kidiaba (reprodução Fifa)
    Algoz do Inter, 'goleiro dançarino' repete comemoração na classificação da RD Congo
    Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia
    América do Sul se destaca, enquanto Ásia decepciona na fase de grupos da Copa do Mundo
    Copa do Mundo se encaminha para as fases de mata-mata (Foto: Reprodução / X / Fifa)
    Entenda o regulamento do mata-mata da Copa; prorrogação e penalidades entram em campo
    Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
    Técnico da Holanda aponta caminho para vitória contra Marrocos
    África do Sul x Canadá (Foto: reprodução instagram seleções)
    África do Sul e Canadá disputam mata-mata inédito na Copa: veja curiosidades
    Patch usado pelos estreantes da Seleção em Copa do Mundo
    Quais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo?
    Comandante não continuará sob comando da França após Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Deschamps faz auxiliar da França chorar com carta emocionante; veja
    Taça da Copa do Mundo Fifa
    Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance!
    Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra Croácia
    Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn
    Das ruas às arquibancadas: conheça as torcidas que estão dando show na Copa do Mundo
    Just Fontaine na Copa de 58
    Quem é Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo?