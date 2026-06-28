Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo Asiáticos ficaram pelo caminho ainda na primeira fase

Após o fracasso na Copa do Mundo, com a eliminação ainda na fase de grupos, o técnico Hong Myung-Bo pediu demissão neste domingo (28) e não comanda mais a seleção da Coreia do Sul. Esta foi a segunda passagem do profissional de 57 anos, ex-capitão da equipe.

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A campanha da Coreia do Sul frustrou principalmente pelas projeções. Após uma ótima estreia, com vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca, os asiáticos perderam para México na segunda rodada e para a África do Sul no encerramento do Grupo A, ambos por 1 a 0.

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Hong Myung-bo assumiu a responsabilidade pela eliminação precoce, mas acusou o golpe com as críticas. O presidente do país, Lee Jae-Myung, classificou o trabalho como "incompetente" e fez cíticas À condução da Federação.

— Se se valoriza mais os aliados do que a competência e se seleciona uma pessoa incompetente como comandante, o resultado é óbvio. O fato de ser possível uma escolha descuidada que prioriza o interesse pessoal se deve à dificuldade de fiscalizar os detentores do poder. Dado que uma grande quantidade de impostos dos cidadãos são investidos na participação na Copa do Mundo, peço que o ministério cuide meticulosamente da situação exata deste incidente, com uma análise das causas e medidas para prevenção de recorrência — escreveu o presidente da Coreia do Sul.

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Hong Myung-bo deixou o comando da seleção da Coreia do Sul (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

O treinador, considerado um dos melhores jogadores do país na história, havia comandado anteriormente a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde também foi eliminado na primeira fase. A campanha teve empate com a Rússia (1 a 1) e derrotas para Argélia (4 a 2) e Bélgica (1 a 0).

Como jogador, Hong Myung-Bo foi o primeiro jogador asiático a disputar quatro Copas do Mundo: Itália 1990, Estados Unidos 1994, França 1998 e Coreia do Sul e Japão 2002. Em 2002, com a campanha até a semifinal, ele recebeu o prêmio de terceiro melhor jogador do torneio, atrás de Ronaldo Fenômeno e Oliver Kahn.

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