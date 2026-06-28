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Pode enfrentar o Brasil? Veja o caminho de Portugal na Copa do Mundo

Portugal encerrou a fase de grupos em segundo lugar

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
28/06/2026 14:15
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Cristiano Ronaldo em ação no jogo de Portugal contra Colômbia pela Copa do Mundo
Portugal empatou sem gols com a Colômbia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Portugal conheceu seu caminho nesta Copa do Mundo após o empate com a Colômbia, que fechou a participação da equipe na fase de grupos da competição. Encerrando a primeira fase em segundo lugar, com cinco pontos, enfrenta a Croácia na próxima fase, que acontece quinta-feira, às 20h (de Brasília).

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    • Se passar para as oitavas de final, Portugal enfrentará o vencedor entre Áustria e Espanha. Caso avance para as quartas, pode encarar times como Estados Unidos, Bósnia, Bélgica ou Senegal. Na semifinal, pode jogar contra fortes seleções, entre elas, Alemanha, Paraguai, França, Suécia, África do Sul, Canadá, Marrocos ou Holanda. Ou seja, até então, não existe um cenário no qual o Brasil encontre Cristiano Ronaldo.

    Cristiano Ronaldo em ação no jogo de Portugal contra Colômbia pela Copa do Mundo
    Portugal encara Croácia na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Como foi o jogo de Portugal contra a Colômbia?

    Portugal Colômbia empataram sem gols neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a torcida colombiana dominando o Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe encerrou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos. Portugal encerrou em segundo, com cinco.

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    Agora, na próxima fase, Colômbia enfrenta Gana, enquanto Portugal terá uma "pedreira" contra a Croácia.

    A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

    Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

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    O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia quem respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

    Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

    A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

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