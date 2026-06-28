Análise: Portugal avança, mas segue sem convencer na última Copa de CR7 Portugal não convenceu em resultados neste começo de Copa

Portugal cumpriu a missão que precisava, chegou à próxima fase da Copa do Mundo, mas segue sem convencer com as atuações apresentadas nesta, provavelmente, última Copa de Cristiano Ronaldo.

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Ao longo da fase de grupos, a seleção portuguesa mostrou dificuldade para transformar a qualidade técnica do elenco em superioridade dentro de campo. Mesmo com um grupo repleto de grandes nomes, conquistou apenas uma vitória, diante do Uzbequistão.

Neste sábado (27), encarou uma Colômbia intensa, também recheada de jogadores de destaque, mas voltou a apresentar lacunas que acendem um alerta para o duelo das oitavas de final contra a Croácia, um adversário ainda mais complicado.

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Portugal passou boa parte da partida correndo atrás da bola. João Neves e Vitinha tiveram dificuldades para controlar o meio-campo, enquanto Bruno Fernandes apareceu pouco na criação.

Se os portugueses saíram com um ponto, muito se deve a Diogo Costa. O goleiro foi novamente decisivo, repetindo o protagonismo que já havia mostrado em outros momentos da competição. Fez defesas importantes em finalizações de Córdoba, Arias e Lerma e impediu que a superioridade colombiana fosse transformada em vantagem no placar.

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O time ainda contou com uma polêmica de arbitragem. Com um gol da Colômbia anulado nos acréscimos após revisão do VAR, Portugal evitou o que poderia ter sido sua primeira derrota nesta Copa do Mundo.

No ataque, o cenário voltou a preocupar. Cristiano Ronaldo teve participação discreta e praticamente não recebeu bolas em condições de finalizar. A melhor oportunidade do camisa 7 acabou anulada por impedimento. João Félix tentou acelerar algumas jogadas, Pedro Neto deu velocidade pelos lados, mas Portugal produziu pouco para um elenco com tanto talento ofensivo.

Para Cristiano Ronaldo, que disputa provavelmente sua última Copa do Mundo, o tempo começa a jogar contra. Aos 41 anos, o camisa 7 segue sendo uma referência dentro da área, mas depende cada vez mais de uma equipe capaz de abastecê-lo. Até o momento, esse cenário ainda não se desenha, e Portugal chega ao mata-mata cercado de dúvidas apesar da classificação.

Cristiano Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Próximos passos

Portugal encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo em segundo lugar no grupo K, com cinco pontos. Neste sábado (27), enfrentou a Colômbia e empatou sem gols. Com isso, descobriu seu adversário e quando joga a próxima fase da competição.

Portugal enfrentará a Croácia. O jogo acontecerá na quinta-feira, dia 2 de julho, às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá.

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