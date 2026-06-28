logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Supercomputador crava chances do Brasil e aponta o maior favorito da segunda fase da Copa do Mundo

Supercomputador mapeia os 16 confrontos da nova fase do Mundial

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 13:20
Atualizado há 14 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Os confrontos da fase da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 estão totalmente definidos. A partir deste domingo (28), as 32 equipes que sobreviveram aos grupos iniciam a luta direta pela sobrevivência no torneio.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami

    Argentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa

    Seleção Brasileira
    Há 3 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026 

    Para acirrar o clima de disputa, o "supercomputador" da Opta, conhecido por suas precisas análises estatísticas no futebol, calculou as probabilidades de classificação de cada seleção. Os dados apontam desde confrontos com enorme disparidade técnica até duelos equilibrados onde não há favoritos claros.

    continua após a publicidade

    ➡️ Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata

    Argentina no topo e Brasil com favoritismo moderado

    A atual campeã do mundo entra na segunda fase com o status de maior força do torneio. Segundo a Opta, a Argentina tem 86,2% de chance de eliminar a zebra Cabo Verde, que aparece com apenas 13,8%. Logo atrás vem a Inglaterra, com 83,6% de probabilidade de passar pela República Democrática do Congo.

    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Já a Seleção Brasileira terá um cenário mais equilibrado pela frente. O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), abrindo a rodada tripla do dia. De acordo com os dados matemáticos, a Amarelinha carrega 68,3% de favoritismo contra 31,7% dos japoneses.

    continua após a publicidade
    Vinicius Junior, de amarelo, levanta a mão direita em direção ao céu
    Vinícius Júnior e o elenco brasileiro se preparam para encarar o Japão em duelo que promete equilíbrio (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    O primeiro embate eliminatório acontece já neste domingo, às 16h (de Brasília), com o anfitrião (67,7%) encarando a África do Sul (32,3%) em Los Angeles.

    O ranking de favoritismo para a 2ª fase

    Confira abaixo a lista completa das probabilidades calculadas pela ferramenta para os 16avos de final, ordenada dos confrontos mais desequilibrados aos mais abertos:

    1. Argentina (86,2%) x (13,8%) Cabo Verde
    2. Inglaterra (83,6%) x (16,4%) RD Congo
    3. França (81,6%) x (18,4%) Suécia
    4. Espanha (79,0%) x (21,0%) Áustria
    5. Alemanha (78,5%) x (21,5%) Paraguai
    6. Estados Unidos (78,4%) x (21,6%) Bósnia
    7. Noruega (68,5%) x (31,5%) Costa do Marfim
    8. Brasil (68,3%) x (31,7%) Japão
    9. Canadá (67,7%) x (32,3%) África do Sul
    10. Portugal (67,1%) x (32,9%) Croácia
    11. Suíça (66,5%) x (33,5%) Argélia
    12. Colômbia (65,4%) x (34,6%) Gana
    13. Holanda (61,0%) x (39,0%) Marrocos
    14. México (60,4%) x (39,6%) Equador
    15. Bélgica (56,7%) x (43,4%) Senegal
    16. Egito (54,0%) x (46,0%) Austrália

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do Mundo 2026Argentina recebe quase o dobro de pênaltis do Brasil neste século em Copas do MundoHá 2 minutos
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Messi comemora classificação da Argentina para mata-mata: 'Seguimos'Há 43 minutos
    Treino na véspera de Brasil x Japão teve forte presença de jornalistas dos dois países
    Seleção BrasileiraBrasil x Japão: Japoneses 'invadem' treino da Seleção em HoustonHá 51 minutos
    SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 26: The Iran squad pictured before the FIFA World Cup 2026 Group G match between Egypt and IR Iran at Seattle Stadium on June 26, 2026 in Seattle, Washington. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo 2026Da guerra à eliminação dramática, Irã sai de cabeça erguida de Copa manchadaHá 56 minutos
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da segunda fase da CopaHá 1 hora
    Copa do Mundo 2026Sem moral? Cristiano Ronaldo recebe a pior nota em avaliação de jornal portuguêsHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Kidiaba (reprodução Fifa)
    Algoz do Inter, 'goleiro dançarino' repete comemoração na classificação da RD Congo
    Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia
    América do Sul se destaca, enquanto Ásia decepciona na fase de grupos da Copa do Mundo
    Copa do Mundo se encaminha para as fases de mata-mata (Foto: Reprodução / X / Fifa)
    Entenda o regulamento do mata-mata da Copa; prorrogação e penalidades entram em campo
    Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
    Técnico da Holanda aponta caminho para vitória contra Marrocos
    África do Sul x Canadá (Foto: reprodução instagram seleções)
    África do Sul e Canadá disputam mata-mata inédito na Copa: veja curiosidades
    Patch usado pelos estreantes da Seleção em Copa do Mundo
    Quais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo?
    Comandante não continuará sob comando da França após Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Deschamps faz auxiliar da França chorar com carta emocionante; veja
    Taça da Copa do Mundo Fifa
    Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance!
    Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra Croácia
    Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn
    Das ruas às arquibancadas: conheça as torcidas que estão dando show na Copa do Mundo
    Just Fontaine na Copa de 58
    Quem é Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo?