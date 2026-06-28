Supercomputador crava chances do Brasil e aponta o maior favorito da segunda fase da Copa do Mundo Supercomputador mapeia os 16 confrontos da nova fase do Mundial

Os confrontos da fase da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 estão totalmente definidos. A partir deste domingo (28), as 32 equipes que sobreviveram aos grupos iniciam a luta direta pela sobrevivência no torneio.

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Para acirrar o clima de disputa, o "supercomputador" da Opta, conhecido por suas precisas análises estatísticas no futebol, calculou as probabilidades de classificação de cada seleção. Os dados apontam desde confrontos com enorme disparidade técnica até duelos equilibrados onde não há favoritos claros.

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Argentina no topo e Brasil com favoritismo moderado

A atual campeã do mundo entra na segunda fase com o status de maior força do torneio. Segundo a Opta, a Argentina tem 86,2% de chance de eliminar a zebra Cabo Verde, que aparece com apenas 13,8%. Logo atrás vem a Inglaterra, com 83,6% de probabilidade de passar pela República Democrática do Congo.

Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Já a Seleção Brasileira terá um cenário mais equilibrado pela frente. O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), abrindo a rodada tripla do dia. De acordo com os dados matemáticos, a Amarelinha carrega 68,3% de favoritismo contra 31,7% dos japoneses.

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Vinícius Júnior e o elenco brasileiro se preparam para encarar o Japão em duelo que promete equilíbrio (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O primeiro embate eliminatório acontece já neste domingo, às 16h (de Brasília), com o anfitrião (67,7%) encarando a África do Sul (32,3%) em Los Angeles.

O ranking de favoritismo para a 2ª fase

Confira abaixo a lista completa das probabilidades calculadas pela ferramenta para os 16avos de final, ordenada dos confrontos mais desequilibrados aos mais abertos:

Argentina (86,2%) x (13,8%) Cabo Verde Inglaterra (83,6%) x (16,4%) RD Congo França (81,6%) x (18,4%) Suécia Espanha (79,0%) x (21,0%) Áustria Alemanha (78,5%) x (21,5%) Paraguai Estados Unidos (78,4%) x (21,6%) Bósnia Noruega (68,5%) x (31,5%) Costa do Marfim Brasil (68,3%) x (31,7%) Japão Canadá (67,7%) x (32,3%) África do Sul Portugal (67,1%) x (32,9%) Croácia Suíça (66,5%) x (33,5%) Argélia Colômbia (65,4%) x (34,6%) Gana Holanda (61,0%) x (39,0%) Marrocos México (60,4%) x (39,6%) Equador Bélgica (56,7%) x (43,4%) Senegal Egito (54,0%) x (46,0%) Austrália

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