Argentina volta ao palco em que conquistou último título, em 2024 Hard Rock Stadium foi o local da decisão da Copa América 2024

Em Miami, a Argentina volta ao palco em que conquistou seu último título para enfrentar Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em 2024, o Hard Rock Stadium foi onde a Albiceleste venceu a Copa América sobre a Colômbia.

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Na Copa América de 2024, a Argentina também entrou em campo no Hard Rock Stadium na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, pela fase de grupos. No entanto, a lembrança mais positiva ocorreu no dia 14 de julho, quando os hermanos derrotaram a Colômbia por 1 a 0 com gol de Lautaro Martínez para mais de 65 mil torcedores.

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Nesta sexta-feira (3), a Argentina faz seu primeiro jogo em Miami após estrear em Kansas City e disputar suas duas últimas partidas em Dallas. Em um local com boas recordações, a Albiceleste busca deixar o Hard Rock Stadium com mais uma lembrança positiva como uma classificação às oitavas de final da Copa do Mundo diante de Cabo Verde.

Na Flórida, a expectativa é de que o Hard Rock Stadium esteja tomado por argentinos, assim como aconteceu nas outras três partidas da Albiceleste nos Estados Unidos. Mas com uma série de "hinchas" do lado de fora e sem ingressos para entrar no estádio.

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Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América 2024 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Argentina projeta jogo no calor de Miami

No verão dos Estados Unidos, a Argentina está preocupada com a questão das altas temperaturas. A cidade de Miami costuma ter um clima mais tropical, e os termômetros marcam acima dos 30 graus celsius.

- Não sei se isso muda alguma coisa. É algo que vale para as duas equipes, não só para a Argentina. Foi melhor à noite porque o calor é terrível e o espetáculo certamente não seria o mesmo. Mas vamos jogar da maneira que temos que jogar; o calor não muda nossa abordagem - disse Scaloni em coletiva.

Nos dois jogos de 2024, o calor de Miami não foi um problema para a Argentina superar Peru e Colômbia em fases distintas da Copa América. Favorita no confronto, a Albiceleste espera conquistar o 3º resultado positivo de forma consecutiva no Hard Rock Stadium e manter a sequência de vitórias no local.

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