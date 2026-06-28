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Técnico da Argentina explica Messi no banco e critica horário de jogo com Cabo Verde

Scaloni projeta próximo jogo da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 03:09
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Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni explicou o motivo de ter iniciado o jogo contra a Jordânia com Messi no banco de reservas. O treinador afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com o camisa 10 visando os próximos compromissos na Copa do Mundo.

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    - Ele poderia ter jogado os 90 minutos e, sem desmerecer o rival, poderia ter consolidado ainda mais seu status de lenda. Mas ele preferiu deixar seus companheiros de equipe jogarem e se concentrar no que está por vir. Isso diz muito sobre ele, pois ele não se prende a esses números que todos comentam. Isso diz o que a seleção, o grupo e seus companheiros representam para ele.

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    Além dessa questão, Lionel Scaloni fez uma análise de Cabo Verde, que será o adversário da Argentina na segunda fase da Copa do Mundo. O treinador também criticou o horário da partida, que será realizada às 18h (horário local), em Miami.

    - Eles são uma boa equipe, dificultaram a vida de todos os três adversários. São um adversário difícil, vão dificultar a nossa vida também, porque já fizeram isso com a Espanha, que é uma das favoritas, com o Uruguai e com a Arábia Saudita . Com base no que estamos vendo nesta Copa do Mundo, temos que ter cuidado. Eles são rápidos, com qualidade e bons. Vamos jogar em um clima muito quente, em um horário difícil de entender, mas todos já jogaram, então não podemos reclamar.

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    Na sexta-feira (3), a Argentina enfrenta Cabo Verde, às 19h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Caso avance, a Albiceleste enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Egito e Austrália.

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    Scaloni conversa com Messi durante pausa para hidratação em Argentina x Jordânia, na Copa do Mundo
    Scaloni conversa com Messi durante pausa para hidratação em Argentina x Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: David Ramos/AFP)
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