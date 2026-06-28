Balanço do dia: Irã ganha e perde classificação nos acréscimos, e Messi brilha de novo Áustria e Argélia fizeram partida histórica de seis gols

No 17º dia de Copa do Mundo, seleções fizeram história e grandes partidas foram disputadas. Neste sábado (27), a Inglaterra garantiu a liderança do Grupo L ao vencer o Panamá, enquanto a Croácia conseguiu passar pelo bloqueio da também classificada Gana para vencer e passar na segunda colocação. Na sequência, a Colômbia segurou Portugal para ficar com a primeira posição do Grupo K, com a RD Congo passando em terceiro após virada com o Uzbequistão. No fim do dia, o Irã deu adeus ao Mundial com gol da Áustria no último minuto, garantindo sua própria classificação. E, para não perder o costume, Messi marcou mais uma vez.

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Inglaterra domina e vence o Panamá

A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu a liderança isolada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo equilibrado e de forte retranca panamenha, os ingleses deslancharam na etapa final com grande atuação de Jude Bellingham, que abriu o placar aos 17 minutos e, logo depois, deu a assistência para Harry Kane ampliar de cabeça. Com o gol, Kane se isolou como o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas, com 11 gols.

Com o resultado, o Panamá se despediu da competição, enquanto os ingleses avançaram invictos. No mata-mata, a Inglaterra aguarda a definição oficial da rodada e terá como adversária a RD Congo. Caso cheguem às quartas de final, os ingleses podem encarar o Brasil.

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Croácia vence Gana no fim

A Croácia venceu Gana por 2 a 1 na Filadélfia e garantiu a segunda colocação do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após dominar o primeiro tempo e abrir o placar com um belo chute de fora da área de Sucic, os croatas viram Gana reagir e empatar aos 29 minutos da etapa final com Luckassen — resultado que, naquele momento, eliminava os europeus.

A reação croata veio apenas oito minutos depois, sob a liderança do craque Luka Modric. O camisa 10 cobrou uma falta precisa na cabeça de Vlasic, que testou firme para selar a vitória e a classificação. No mata-mata, a Croácia agora aguarda o desfecho do Grupo K e enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Colômbia.

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Colômbia empata com Portugal e garante a liderança

Portugal e Colômbia empataram por 0 a 0 em Miami e definiram o Grupo K da Copa de 2026. Com James Rodríguez inspirado, a Colômbia dominou as ações e teve um gol de cabeça de Davinson Sánchez anulado pelo VAR nos acréscimos por impedimento. Portugal fez um jogo apagado, com Cristiano Ronaldo pouco efetivo.

Com o resultado, os colombianos garantiram a liderança com sete pontos e vão enfrentar Gana na próxima fase, enquanto os portugueses avançaram em segundo, com cinco, e terão a Croácia como adversária.

RD Congo faz história e avança

A RD Congo venceu o Uzbequistão de virada por 3 a 1, em Atlanta, e garantiu uma vaga histórica no mata-mata da Copa de 2026 como um dos melhores terceiros colocados. Shomurodov abriu o placar para os uzbeques no primeiro tempo, aproveitando falha defensiva. Na etapa final, a seleção africana pressionou e construiu a virada: Yoane Wissa empatou de pênalti, Mayele marcou o segundo e, nos acréscimos, Wissa fez um golaço para fechar a conta, eliminando o Uzbequistão do Mundial.

De acordo com o chaveamento da Copa do Mundo de 2026, a República Democrática do Congo enfrentará a Inglaterra na segunda fase do Mundial.

Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão<br>(Foto: Molly Darlington/ Getty Images via AFP)

Bota casaco, tira casaco! O drama de Argélia x Áustria que definiu a vida do Irã

Argélia e Áustria empataram por 3 a 3 na noite deste sábado (27), em Kansas City, nos Estados Unidos, em uma partida marcada por duas reviravoltas nos acréscimos que mexeram diretamente com a definição do último classificado como melhor terceiro colocado.

O resultado garantiu a Áustria na segunda colocação da chave, definindo um confronto diante da Espanha na próxima fase. Já a Argélia avançou entre os melhores terceiros colocados do torneio e também assegurou vaga no mata-mata, onde enfrentará a Suíça. O desfecho ainda decretou a eliminação do Irã, que chegou a ter uma classificação virtual durante os instantes finais do confronto.

Messi deixa o dele de novo

A Argentina derrotou a Jordânia por 3 a 1, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo, neste domingo (28), em Dallas. No primeiro tempo, Lo Celso e Lautaro Martínez colocaram a Albiceleste em vantagem. No segundo tempo, Al-Taamari descontou, mas Messi, que entrou na etapa final, balançou os redes em cobrança de falta.

Com o gol, Messi balançou as redes pelo sétimo jogo de Copa do Mundo consecutivo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer na história. Jairzinho e Just Fontaine chegaram a marcar gols em seis partidas seguidas nos Mundiais de 1970 e 1958, respectivamente.

Messi cobra falta rasteira para marcar gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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