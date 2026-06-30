logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mesmo eliminada, Holanda encerra Copa com marca histórica de invencibilidade

Seleção não perde uma partida no tempo regulamentar desde a final da Copa do Mundo de 2010

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 10:43
Favorite o Lance! no Google
Gakpo se ajoelhou no chão ao comemorar o gol
Gakpo marcou o gol da Holanda (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

A Holanda se despediu da Copa do Mundo na última segunda-feira (29), após empatar em 1 a 1 com Marrocos e ser eliminada nos pênaltis (3 a 2 para os marroquinos). Porém, mesmo com a derrota, os holandeses ampliaram a sua invencibilidade em tempos regulamentares na competição. Agora são 16 jogos sem perder nos 90 minutos. 

continua após a publicidade
  • Ídolo sueco analisou o desempenho de CR7 em goleada de Portugal (Foto: Reprodução)

    Ibrahimović critica Koeman após eliminação da Holanda na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Diop levanta os braços em comemoração ao gol

    Dê suas notas: Marrocos faz jogo duro e vence Holanda nos pênaltis

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Memphis olhando para baixo

    Reserva, Memphis não entra e assiste à eliminação da Holanda no banco

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas

    • A última derrota da Holanda no tempo normal foi em julho de 2010, quando perdeu para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo da África do Sul. Desde então, todas as despedidas holandesas no torneio se deram em períodos complementares. Até o início desta edição, o recorde pertencia à Seleção Brasileira, que chegou a ficar 13 partidas sem perder entre as Copas de 1958 e 1966.

    ➡️Eliminação da Alemanha mantém 'maldição das campeãs' na Copa do Mundo; entenda

    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026
    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Desde a derrota para a Espanha na final de 2010, a seleção holandesa acumula dez vitórias e seis empates entre as edições de 2014 (terceiro lugar), 2022 (quartas de final) e 2026 (16 avos). Apesar de ter sido eliminada nas três oportunidades desse período, os neerlandeses seguiram mais de 16 anos sem serem derrotados nos 90 minutos em um Mundial, sequência que perpetuará por pelo menos mais quatro anos.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Confira a sequência invicta com as últimas campanhas da Holanda:

    Copa do Mundo de 2026

    Fase de grupos

    1. Japão 2 x 2 Holanda
    2. Holanda 5 x 1 Suécia
    3. Tunísia 1 x 3 Holanda

    16 avos de final

    1. Holanda 1 x 1 Marrocos (2 x 3 nos pênaltis)

    Copa do Mundo de 2022

    Fase de grupos

    1. Senegal 0 x 2 Holanda
    2. Holanda 1 x 1 Equador
    3. Holanda 2 x 0 Catar

    Oitavas de final

    1. Holanda 3 x 1 Estados Unidos

    Quartas de final

    1. Holanda 2 x 2 Argentina (3 x 4 nos pênaltis)

    Copa do Mundo de 2014

    Fase de grupos

    1. Espanha 1 x 5 Holanda
    2. Austrália 2 x 3 Holanda
    3. Holanda 2 x 0 Chile

    Oitavas de final

    1. Holanda 2 x 1 México

    Quartas de final

    1. Holanda 0 x 0 Costa Rica (4 x 3 nos pênaltis)

    Semifinal

    1. Holanda 0 x 0 Argentina (2 x 4 nos pênaltis)

    Disputa do 3º lugar

    1. Brasil 0 x 3 Holanda

    Copa do Mundo de 2010

    Final

    1. Holanda 0 x 1 Espanha

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Park Jin-seob e companheiros da Coreia do Sul lamentam eliminação na primeira fase da Copa
    Copa do Mundo 2026Coreia do Sul volta para casa com protestos contra técnico Hong Myung-boHá 2 minutos
    Haaland e Diomandé são destaques de Noruega e Costa do Marfim (Imagem gerada por IA com reprodução de fotos do site Fifa.com)
    Copa do Mundo 2026Costa do Marfim x Noruega: Quem você quer que o Brasil enfrente?Há 2 minutos
    Marquinhos e Richarlison comemoram gol em Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022
    Seleção BrasileiraPolêmicas e jogos históricos: confira retrospecto do Brasil nas oitavas de final da Copa do MundoHá 44 minutos
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (30/06)?Há 1 hora
    Técnico Beccacece, do Equador, oreinta jogadores em parada para hidratação
    Copa do Mundo 2026Técnico do Equador questiona viagem de nove horas para o MéxicoHá 1 hora
    Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Seleção BrasileiraBrasil na Copa do Mundo: quem brilhou e quem ficou devendoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30/6)
    Ídolo sueco analisou o desempenho de CR7 em goleada de Portugal (Foto: Reprodução)
    Ibrahimović critica Koeman após eliminação da Holanda na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão
    Europeus reagem à virada heroica do Brasil sobre o Japão: 'Não pode ser'
    Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo
    Inglaterra ainda busca formação ideal para a Copa, avalia ex-jogador
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da segunda fase da Copa o SBT transmite hoje (30)?
    Haaland e Diomandé são destaques de Noruega e Costa do Marfim (Imagem gerada por IA com reprodução de fotos do site Fifa.com)
    Nas oitavas, Brasil terá pela frente muralha africana ou ataque nórdico avassalador
    Bruno Guimarães comemorando
    Meia do Brasil iguala Zico e passa Kaká em recorde na Copa
    Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo faz seu melhor início de Copa desde 2018; veja os números
    Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
    Canadá x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Como Ancelotti, o 'surreal', tranquilizou a Seleção diante do Japão
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Sabe tudo sobre as zebras da história das Copas do Mundo? Responda ao quiz
    Craque Neto durante programa na Band
    Neto critica dupla do Flamengo e Ancelotti após Brasil x Japão: 'Inadmissível'
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (30)?