Mesmo eliminada, Holanda encerra Copa com marca histórica de invencibilidade Seleção não perde uma partida no tempo regulamentar desde a final da Copa do Mundo de 2010

A Holanda se despediu da Copa do Mundo na última segunda-feira (29), após empatar em 1 a 1 com Marrocos e ser eliminada nos pênaltis (3 a 2 para os marroquinos). Porém, mesmo com a derrota, os holandeses ampliaram a sua invencibilidade em tempos regulamentares na competição. Agora são 16 jogos sem perder nos 90 minutos.

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A última derrota da Holanda no tempo normal foi em julho de 2010, quando perdeu para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo da África do Sul. Desde então, todas as despedidas holandesas no torneio se deram em períodos complementares. Até o início desta edição, o recorde pertencia à Seleção Brasileira, que chegou a ficar 13 partidas sem perder entre as Copas de 1958 e 1966.

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Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Desde a derrota para a Espanha na final de 2010, a seleção holandesa acumula dez vitórias e seis empates entre as edições de 2014 (terceiro lugar), 2022 (quartas de final) e 2026 (16 avos). Apesar de ter sido eliminada nas três oportunidades desse período, os neerlandeses seguiram mais de 16 anos sem serem derrotados nos 90 minutos em um Mundial, sequência que perpetuará por pelo menos mais quatro anos.

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Confira a sequência invicta com as últimas campanhas da Holanda:

Copa do Mundo de 2026

Fase de grupos

Japão 2 x 2 Holanda Holanda 5 x 1 Suécia Tunísia 1 x 3 Holanda

16 avos de final

Holanda 1 x 1 Marrocos (2 x 3 nos pênaltis)

Copa do Mundo de 2022

Fase de grupos

Senegal 0 x 2 Holanda Holanda 1 x 1 Equador Holanda 2 x 0 Catar

Oitavas de final

Holanda 3 x 1 Estados Unidos

Quartas de final

Holanda 2 x 2 Argentina (3 x 4 nos pênaltis)

Copa do Mundo de 2014

Fase de grupos

Espanha 1 x 5 Holanda Austrália 2 x 3 Holanda Holanda 2 x 0 Chile

Oitavas de final

Holanda 2 x 1 México

Quartas de final

Holanda 0 x 0 Costa Rica (4 x 3 nos pênaltis)

Semifinal

Holanda 0 x 0 Argentina (2 x 4 nos pênaltis)

Disputa do 3º lugar

Brasil 0 x 3 Holanda

Copa do Mundo de 2010

Final

Holanda 0 x 1 Espanha

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