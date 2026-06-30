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Justin Kluivert repete erro do pai 26 anos depois e Holanda volta a ser eliminada

A Holanda foi eliminada nos pênaltis para o Marrocos na Copa do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:50
Supervisionado porAndré Carbone,
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Justin Kluivert lamentando pênalti perdido
Justin Kluivert lamenta pênalti perdido contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Uma coincidência chamou atenção após a eliminação da Holanda para o Marrocos nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante Justin Kluivert desperdiçou uma cobrança na disputa por pênaltis e reviveu um roteiro vivido por seu pai, Patrick Kluivert, exatamente no mesmo dia do calendário, mas 26 anos antes.

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    A Holanda foi eliminada pelo Marrocos após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e derrota por 3 a 2 nas penalidades, na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, no México. Justin foi um dos jogadores que desperdiçaram sua cobrança na decisão.

    Pai e filho viveram dramas semelhantes

    A coincidência remete à semifinal da Eurocopa de 2000, disputada em 29 de junho de 2000, quando Patrick Kluivert também viveu uma noite dramática com a camisa da Holanda diante da Itália.

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    Naquela partida, Patrick desperdiçou um pênalti durante o tempo regulamentar, o segundo pênalti perdido pelos holandeses no jogo. O confronto terminou empatado sem gols e foi decidido nas cobranças de pênaltis.

    Na disputa, Patrick converteu sua cobrança, mas a Holanda acabou derrotada pela Itália e deu adeus ao torneio.

    Justin repetiu o roteiro na Copa do Mundo

    Vinte e seis anos depois, em 29 de junho de 2026, foi a vez de Justin Kluivert protagonizar um capítulo semelhante.

    Após o empate por 1 a 1 com o Marrocos nos 16 avos de final da Copa do Mundo, o filho de Patrick desperdiçou uma das cobranças da disputa por pênaltis. A seleção marroquina venceu por 3 a 2 e avançou às oitavas de final, eliminando a Holanda.

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    Justin Kluivert lamentando pênalti perdido
    Justin Kluivert lamenta pênalti perdido contra Marrocos (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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    Veja comparação dos pênaltis

    Embora os contextos sejam diferentes, a semelhança entre os episódios transformou o caso em uma das curiosidades marcantes desta Copa do Mundo. Patrick Kluivert e Justin Kluivert agora compartilham um registro raro: ambos viveram o drama de desperdiçar uma cobrança decisiva em partidas que terminaram com a eliminação da Holanda, exatamente em 29 de junho, com 26 anos de diferença.

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