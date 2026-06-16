logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Desimpedidos comemoram aniversário do canal no México durante a Copa do Mundo

Canal celebra 13 anos de existência

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 21:18
Favorite o Lance! no Google
Desimpedidos está na Copa do Mundo
Chico Pedrotti e Bolívia estão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/NWB)

Os apresentadores Chico Pedrotti e Bolívia Zica estão no México para registrar os bastidores e a atmosfera da Copa do Mundo. Durante a abertura do mundial no Estádio Azteca, a dupla realizou dinâmicas com os torcedores na entrada da arena, além de celebrar os 13 anos de fundação do canal Desimpedidos e acompanhar a estreia da Seleção Brasileira em solo mexicano.

continua após a publicidade
  • Galvão Bueno

    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 dia

    • ➡️Quanto ganha Kylian Mbappé, astro da França e do Real Madrid?

    No primeiro de uma série de três vídeos da série Puro Suco, transmitidos no YouTube e na televisão (canais fechados e FAST), a dupla interagiu com o público que se deslocava para a partida de abertura entre México e África do Sul. Vestido como o personagem Quico, do seriado Chaves, Bolívia, junto a Chico, propôs aos torcedores um desafio de embaixadinhas utilizando uma bola quadrada. A gravação nos arredores do estádio também registrou a chegada dos ônibus das delegações e incluiu uma brincadeira com torcedores locais para amaldiçoarem um boneco do jogador argentino Lionel Messi.

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Bolívia voltou ao Desimpedidos em 2026 (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

    Dia dos Namorados e Estreia do Brasil na Copa do Mundo

    No dia dos namorados, os apresentadores realizaram uma transmissão ao vivo com mais de 45 minutos de duração para marcar o aniversário do Desimpedidos, fundado originalmente para a cobertura da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Durante a live, a dupla entrevistou cidadãos locais, relatou as primeiras experiências da viagem e anunciou os próximos roteiros da cobertura, que incluem uma visita à Ilha das Bonecas, ponto turístico da capital mexicana.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No dia da estreia do Brasil no torneio, o cronograma da equipe incluiu a busca por um mestre espiritual local para realizar um ritual com o objetivo de benzer a camisa da Seleção e uma foto do atacante Neymar. Após passarem pela Fan Fest oficial da FIFA e tentarem trocar camisas com torcedores estrangeiros, os profissionais enfrentaram um erro de itinerário no desembarque. A equipe precisou acompanhar o início do jogo do Brasil pelo rádio, dentro de um táxi, antes de conseguir registrar as reações do público em um bar local. Na mesma ocasião, Pedrotti realizou uma experiência gastronômica ao experimentar aperitivos típicos da culinária mexicana, que incluíam pimentas e grilos secos.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoQual é o salário de Haaland? Veja quanto o astro recebe no Manchester CityHá 32 minutos
    Erling Haaland marcou dois gols no primeiro tempo entre Noruega e Iraque na Copa do Mundo
    Fora de CampoHaaland, artilheiro da Noruega, já vestiu camisa de gigantes do BrasileirãoHá 58 minutos
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Fora de CampoTorcedores enlouquecem com gols de Haaland em Iraque x Noruega: 'Monstro'Há 1 hora
    Copa do MundoTécnico da Noruega detona jogador antes de estreia na Copa: 'Não aguenta uma febrezinha'Há 1 hora
    Camisa laranja da Holanda segue como um dos símbolos mais marcantes do futebol (Foto: Alexandra Fechete/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoLaranja: a cor que veste a Holanda e não está na bandeira do paísHá 2 horas
    Toguro entrevistou Cafu pelo Lance! na Copa do Mundo
    Copa do MundoAgora no Lance!, Toguro tem resenha com Cafu sobre Endrick, Neymar e SeleçãoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Lionel Messi, em ação na partida Venezuela x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN BARRETO / AFP)
    Copa do Mundo: por que a estreia da Argentina não vai passar na Globo?
    Antonella Roccuzzo: conheça esposa de Lionel Messi
    PC Oliveira apontou erro grave da arbitragem na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Sportv)
    PC Oliveira vê erro grave da arbitragem contra gigante da Copa do Mundo
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo
    Quanto ganha Kylian Mbappé, astro da França e do Real Madrid?
    Mbappé em França x Senegal (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé vira assunto em França x Senegal: 'Não aguento mais'
    Messi (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Por qual motivo brasileiros torcem para a Argentina? Especialista analisa
    Narrador da CazéTV se emociona ao vivo: 'Queria que meus avós estivessem vivos nesse momento'
    Ivan Moré na Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Ex-Globo, Ivan Moré deixa LeoDias TV durante cobertura da Copa do Mundo
    França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Gol perdido em França x Senegal impressiona torcida: 'Chocante'
    Memphis Depay vem sendo criticado na Holanda (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Jornalista holandês pede estrela da Copa no banco e detona Memphis: 'Não deveria jogar'
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Zico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento'
    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova