Desimpedidos comemoram aniversário do canal no México durante a Copa do Mundo Canal celebra 13 anos de existência

Os apresentadores Chico Pedrotti e Bolívia Zica estão no México para registrar os bastidores e a atmosfera da Copa do Mundo. Durante a abertura do mundial no Estádio Azteca, a dupla realizou dinâmicas com os torcedores na entrada da arena, além de celebrar os 13 anos de fundação do canal Desimpedidos e acompanhar a estreia da Seleção Brasileira em solo mexicano.

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No primeiro de uma série de três vídeos da série Puro Suco, transmitidos no YouTube e na televisão (canais fechados e FAST), a dupla interagiu com o público que se deslocava para a partida de abertura entre México e África do Sul. Vestido como o personagem Quico, do seriado Chaves, Bolívia, junto a Chico, propôs aos torcedores um desafio de embaixadinhas utilizando uma bola quadrada. A gravação nos arredores do estádio também registrou a chegada dos ônibus das delegações e incluiu uma brincadeira com torcedores locais para amaldiçoarem um boneco do jogador argentino Lionel Messi.

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Bolívia voltou ao Desimpedidos em 2026 (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Dia dos Namorados e Estreia do Brasil na Copa do Mundo

No dia dos namorados, os apresentadores realizaram uma transmissão ao vivo com mais de 45 minutos de duração para marcar o aniversário do Desimpedidos, fundado originalmente para a cobertura da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Durante a live, a dupla entrevistou cidadãos locais, relatou as primeiras experiências da viagem e anunciou os próximos roteiros da cobertura, que incluem uma visita à Ilha das Bonecas, ponto turístico da capital mexicana.

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No dia da estreia do Brasil no torneio, o cronograma da equipe incluiu a busca por um mestre espiritual local para realizar um ritual com o objetivo de benzer a camisa da Seleção e uma foto do atacante Neymar. Após passarem pela Fan Fest oficial da FIFA e tentarem trocar camisas com torcedores estrangeiros, os profissionais enfrentaram um erro de itinerário no desembarque. A equipe precisou acompanhar o início do jogo do Brasil pelo rádio, dentro de um táxi, antes de conseguir registrar as reações do público em um bar local. Na mesma ocasião, Pedrotti realizou uma experiência gastronômica ao experimentar aperitivos típicos da culinária mexicana, que incluíam pimentas e grilos secos.

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