Marrocos vence o Haiti e alcança mata-mata em Copas seguidas pela 1ª vez Seleção africana enfrenta a Holanda na segunda fase

A vitória de Marrocos sobre o Haiti, por 4 a 2, nesta quarta-feira (24), em Atlanta, marcou a segunda classificação consecutiva para o mata-mata da Copa do Mundo, algo inédito na história do país no torneio. Em suas seis participações anteriores, Marrocos nunca havia disputado e chegado à fase eliminatória do mundial em duas edições seguidas. Confira:

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Campanhas de Marrocos em Copas do Mundo

1970 - Fase de grupos

1986 - Oitavas de final

1994 - Fase de grupos

1998 - Fase de grupos

2018 - Fase de grupos

2022 - 4º lugar (semifinal)

Rahimi comemora gol com Marrocos na Copa do Mundo de 2026 (Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Marrocos vence Haiti e avança com a vice-liderança do Grupo C na Copa do Mundo

O feito conquistado nessa sétima edição da seleção reforça o momento de evolução de Marrocos, tanto na Copa do Mundo quanto em sua própria história. Os marroquinos, cada vez mais, se mostram fortes, técnicos e competitivos. Não à toa figuram entre as 10 melhores seleções do mundo atualmente.

➡️Entenda as probabilidades de classificação de cada grupo da Copa do Mundo

Agora, com uma nova geração consolidada e com maior regularidade em Copas, Marrocos mantém e desenvolve o status de força emergente no futebol mundial. O próximo adversário dos africanos só será definido nesta próxima quarta-feira, após o desfecho dos jogos do grupo F, que conta com Holanda, Japão e Suécia buscando suas classificações. Quem terminar em segundo no grupo enfrenta os marroquinos na segunda fase. A partida acontecerá na segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Gigante Acero, em Monterrey, no México.

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