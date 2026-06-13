Marrocos define escalação para enfrentar o Brasil em estreia na Copa do Mundo
Seleção marroquina chega como sétima colocada no ranking da Fifa
A seleção do Marrocos está escalada para sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra o Brasil, no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey. A partida abre o Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.
Marrocos chega para enfrentar o Brasil com credenciais fortes. Semifinalista em 2022, campeão da Copa Africana de Nações de 2025 e sétimo colocado no ranking da Fifa, o time de Mohamed Ouahbi tenta provar que a geração liderada por Achraf Hakimi e Brahim Díaz tem consistência para repetir feitos históricos.
📲Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🔴Confira a escalação do Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi (C), Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.
🟡Já o Brasil vai a campo para a estreia diante do Marrocos com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.
🔥Brasil x Marrocos: SuperOdd 11x para sair 1 gol ou mais em Brasil contra Marrocos — apenas para novas contas na Esportivabet
* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Confrontos diretos entre Brasil x Marrocos
Brasil e Marrocos se enfrentaram apenas três vezes na história. A Seleção venceu dois desses jogos, enquanto os marroquinos levaram a melhor no encontro mais recente.
O primeiro duelo aconteceu em outubro de 1997, em amistoso vencido pelo Brasil por 2 x 0. No ano seguinte, as seleções caíram no mesmo grupo da Copa do Mundo da França, e a equipe brasileira venceu por 3 x 0 na segunda rodada.
O confronto mais recente foi em março de 2023, em Tânger. Marrocos, ainda embalado pela campanha histórica no Catar, venceu por 2 x 1 e conquistou seu primeiro triunfo sobre o Brasil. O resultado mostrou que a seleção africana tem capacidade para competir de igual para igual quando seu plano tático funciona.