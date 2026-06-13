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Marrocos define escalação para enfrentar o Brasil em estreia na Copa do Mundo

Seleção marroquina chega como sétima colocada no ranking da Fifa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:55
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Jogadores do Marrocos comemoram gol em amistoso sobre Madagascar
Jogadores do Marrocos comemoram gol em amistoso sobre Madagascar (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

A seleção do Marrocos está escalada para sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra o Brasil, no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey. A partida abre o Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

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    • Marrocos chega para enfrentar o Brasil com credenciais fortes. Semifinalista em 2022, campeão da Copa Africana de Nações de 2025 e sétimo colocado no ranking da Fifa, o time de Mohamed Ouahbi tenta provar que a geração liderada por Achraf Hakimi e Brahim Díaz tem consistência para repetir feitos históricos.

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    🔴Confira a escalação do Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi (C), Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Bilal El Khannouss. TécnicoMohamed Ouahbi.

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    Hakimi comemora pênalti convertido por Marrocos contra Nigéria, na Copa Africana de Nações
    Hakimi será o capitão do Marrocos para estreia contra o Brasil na Copa do Mundo 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

    🟡Já o Brasil vai a campo para a estreia diante do Marrocos com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.

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    Confrontos diretos entre Brasil x Marrocos

    Brasil e Marrocos se enfrentaram apenas três vezes na história. A Seleção venceu dois desses jogos, enquanto os marroquinos levaram a melhor no encontro mais recente.

    O primeiro duelo aconteceu em outubro de 1997, em amistoso vencido pelo Brasil por 2 x 0. No ano seguinte, as seleções caíram no mesmo grupo da Copa do Mundo da França, e a equipe brasileira venceu por 3 x 0 na segunda rodada.

    O confronto mais recente foi em março de 2023, em Tânger. Marrocos, ainda embalado pela campanha histórica no Catar, venceu por 2 x 1 e conquistou seu primeiro triunfo sobre o Brasil. O resultado mostrou que a seleção africana tem capacidade para competir de igual para igual quando seu plano tático funciona.

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