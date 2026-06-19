logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha deve ter astro do Barcelona como titular contra a Arábia Saudita

Imprensa espanhola acredita que o meia assuma a titularidade no segundo jogo da seleção

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 09:53
Favorite o Lance! no Google
Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A Espanha deverá ter mudança e reforço de peso no time titular contra a Arábia Saudita. Segundo o Diario As, Dani Olmo, que começou no banco na estreia da Copa do Mundo contra Cabo Verde, deve começar a partida da segunda rodada entre os 11 iniciais da seleção espanhola.

continua após a publicidade
  • Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    Yamal descumpre regra durante a Copa e sofreu risco de multa pela Espanha; entenda

    Copa do Mundo
    Há 19 horas
  • Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Espanha lidera estatística na primeira rodada da Copa, mas liga alerta no ataque

    Copa do Mundo
    Há 19 horas
  • Lance!

    Liverpool anuncia astro ex-Real Madrid convocado pela Espanha para a Copa como reforço

    Futebol Internacional
    Há 15 horas

    • Após empate surpreendente e frustrante na primeira rodada, Luis de la Fuente deve dar oportunidade ao meia do Barcelona contra a Arábia Saudita, por se tratar de um jogador-chave, de grande qualidade técnica da equipe. Além do reforço técnico ofensivo, Olmo também contribui taticamente para a Seleção na recomposição e transição defensiva. 

    ➡️Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6)

    Dani Olmo, da Espanha, em preparação na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Dani Olmo, da Espanha, em preparação na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

    Seca histórica de gols

    A presença de Olmo como titular é mais uma esperança para a Espanha de encerrar uma seca bastante incômoda. Favorita diante de Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente não saiu do 0 a 0 na estreia e ampliou para 289 minutos a seca de gols em Mundiais, a maior da história da La Roja. A última vez que os espanhóis comemoraram um gol em Copas foi em 1º de dezembro daquele ano, quando Álvaro Morata abriu o placar aos 11 minutos contra o Japão. Na ocasião, a Espanha acabou derrotada por 2 a 1. Desde então, foram 120 minutos em branco diante de Marrocos, com eliminação nos pênaltis após três cobranças desperdiçadas nas oitavas de final de 2022, além dos 90 minutos contra Cabo Verde.

    continua após a publicidade

    ➡️Yamal descumpre regra durante a Copa e sofreu risco de multa pela Espanha; entenda

    "É hora de Dani Olmo"

    A imprensa local afirmou a necessidade da utilização de Olmo na equipe titular na segunda rodada da Copa do Mundo e que isso "ficou evidente nos treinos realizados em Chattanooga". O jogo contra Cabo Verde mostrou uma Espanha muito pragmática e sem ideias, com Pedri e Rodri encaixotados e sem espaço para achar os atacantes. A entrada de Olmo pode contribuir para o setor de ataque, com movimentações mais rápidas para achar os atacantes ou mesmo quebrar linhas e abrir mais espaço.

    A partida contra a Arábia Saudita acontecerá no próximo domingo (21), às 13h (de Brasília), e a Roja vai pressionada pela necessidade de uma vitória a qualquer custo para tentar assumir a liderança do grupo H.  

    continua após a publicidade

    Brasil x Haiti
    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.


    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Erik ten Hag na época de Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)
    Copa do MundoFuturo de Koeman é incerto, e Holanda já avalia possíveis substitutosHá 18 minutos
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Fora de CampoEmissora argentina demite apresentadora após notícia falsa sobre a morte do pai de MessiHá 24 minutos
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (19/06)?Há 25 minutos
    Carlo Ancelotti concede coletiva pela Seleção Brasileira antes de jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraQual Brasil vai entrar em campo contra o Haiti na Copa? Ancelotti indica mudançasHá 27 minutos
    Sebastién Migné dá orientações para seus jogadores (REUTERS/Brian Snyder/Folhapress)
    Seleção BrasileiraTécnico do Haiti vê sinal positivo em ausência de Neymar: 'Oportunidade de entrar na história'Há 47 minutos
    Futebol NacionalVasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entendaHá 55 minutos

    Mais LANCE!

    Lincoln Financial Field
    The Linc: estádio de Brasil x Haiti mistura inovação, sustentabilidade e tradição americana
    Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6)
    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
    Hakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estupro
    Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)
    Quem são as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira?
    Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
    IA aponta resultado surpreendente em Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo Portugal RD Congo Copa do Mundo
    Defesa, criação e Cristiano Ronaldo: os desafios de Portugal para próximos passos na Copa
    Seleção Brasileira
    Para quais clubes torcem os jogadores da Seleção Brasileira?
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Saiba as equipes de transmissão da Globo, SBT e CazéTV para Brasil x Haiti
    Do Jogo da Paz à Copa: Brasil reencontra Haiti em duelo marcado por história além do futebol
    Um homem com bandeiras haitianas e brasileiras em seu veículo dirige em Porto Príncipe, Haiti
    Lúcio de Castro: Dia dos Bon Bagay
    Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)
    Seleção surpresa? Após o show na estreia, Estados Unidos tentam garantir a classificação
    Escócia 0 x 3 Marrocos na Copa de 1998: africanos vencem, mas seleções acabam eliminadas da Copa
    Casemiro e Ancelotti
    Brasil encara o Haiti para apagar má impressão da estreia na Copa do Mundo