Espanha deve ter astro do Barcelona como titular contra a Arábia Saudita Imprensa espanhola acredita que o meia assuma a titularidade no segundo jogo da seleção

A Espanha deverá ter mudança e reforço de peso no time titular contra a Arábia Saudita. Segundo o Diario As, Dani Olmo, que começou no banco na estreia da Copa do Mundo contra Cabo Verde, deve começar a partida da segunda rodada entre os 11 iniciais da seleção espanhola.

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Após empate surpreendente e frustrante na primeira rodada, Luis de la Fuente deve dar oportunidade ao meia do Barcelona contra a Arábia Saudita, por se tratar de um jogador-chave, de grande qualidade técnica da equipe. Além do reforço técnico ofensivo, Olmo também contribui taticamente para a Seleção na recomposição e transição defensiva.

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Dani Olmo, da Espanha, em preparação na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Seca histórica de gols

A presença de Olmo como titular é mais uma esperança para a Espanha de encerrar uma seca bastante incômoda. Favorita diante de Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente não saiu do 0 a 0 na estreia e ampliou para 289 minutos a seca de gols em Mundiais, a maior da história da La Roja. A última vez que os espanhóis comemoraram um gol em Copas foi em 1º de dezembro daquele ano, quando Álvaro Morata abriu o placar aos 11 minutos contra o Japão. Na ocasião, a Espanha acabou derrotada por 2 a 1. Desde então, foram 120 minutos em branco diante de Marrocos, com eliminação nos pênaltis após três cobranças desperdiçadas nas oitavas de final de 2022, além dos 90 minutos contra Cabo Verde.

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"É hora de Dani Olmo"

A imprensa local afirmou a necessidade da utilização de Olmo na equipe titular na segunda rodada da Copa do Mundo e que isso "ficou evidente nos treinos realizados em Chattanooga". O jogo contra Cabo Verde mostrou uma Espanha muito pragmática e sem ideias, com Pedri e Rodri encaixotados e sem espaço para achar os atacantes. A entrada de Olmo pode contribuir para o setor de ataque, com movimentações mais rápidas para achar os atacantes ou mesmo quebrar linhas e abrir mais espaço.

A partida contra a Arábia Saudita acontecerá no próximo domingo (21), às 13h (de Brasília), e a Roja vai pressionada pela necessidade de uma vitória a qualquer custo para tentar assumir a liderança do grupo H.

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