logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Espanha goleia Arábia Saudita na Copa do Mundo

Espanha conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo; Estreia foi um empate sem gols contra Cabo Verde

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
21/06/2026 15:03
Favorite o Lance! no Google
Espanha conquista primeira vitória na Copa do Mundo diante da Arábia Saudita. (Foto: Gilson Melo/Agência F8/Folhapress)
Espanha conquista primeira vitória na Copa do Mundo diante da Arábia Saudita. (Foto: Gilson Melo/Agência F8/Folhapress)

A Espanha encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo ao vencer a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos), pela segunda rodada do Grupo H.

continua após a publicidade
  • Bandeiras da Arábia Saudita e Uruguai no jogo da Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Por que a bandeira da Arábia Saudita não toca no gramado nos jogos da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Gabriel Magalhães em Brasil x Haiti

    Por que Haiti e Turquia já foram eliminados da Copa do Mundo? Entenda a nova regra da Fifa

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Espanha ainda não pode garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Straffon Images/Imago Images/Andrea Vilchez/Mandatory)

    Copa do Mundo: Por que ninguém se classifica ou é eliminado hoje?

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • O primeiro gol saiu aos nove minutos, com Lamine Yamal, após assistência de Oyarzabal. Aos 18 anos, o atacante marcou pela primeira vez em Copas do Mundo e encerrou um jejum de 298 minutos sem gols da seleção espanhola. Yamal foi reserva na estreia por conta da recuperação de uma lesão muscular.

    O segundo gol saiu aos 20 minutos, justamente com Oyarzabal, que bateu cruzado após a defesa saudita afastar mal um escanteio. Dois minutos depois, ele marcou novamente após receber cruzamento de Porro e assistência de Cucurella.

    continua após a publicidade

    Yamal e Oyarzabal deixaram o campo no intervalo. O camisa 21 encerrou sua participação com dois gols e uma assistência. O quarto gol saiu no segundo tempo e foi marcado contra por Tambakti. A jogada começou em uma cobrança de escanteio no primeiro pau. A bola foi desviada e o lateral-esquerdo Cucurella apareceu no segundo poste para finalizar de primeira. O goleiro defendeu, mas a bola bateu em Tambakti antes de morrer no fundo da rede.

    O quinto gol saiu nos acréscimos da etapa final, com Ferran Torres. No entanto, o lance foi anulado por impedimento após alguns minutos de consulta ao VAR.

    continua após a publicidade

    A partida contou com atuação de um trio de arbitragem brasileiro, formado por Raphael Claus, além dos assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.

    O próximo desafio da Espanha será diante do Uruguai, nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Akron, Ohio, nos Estados Unidos. Já a Arábia Saudita entra em campo no mesmo dia para enfrentar Cabo Verde, também às 21h (de Brasília), em Houston, no Texas.

    Ainda pela segunda rodada do Grupo H, Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo. (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)
    Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo. (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)

    Avalie o desempenho dos jogadores da Espanha:

    Avalie o desempenho dos jogadores da Arábia Saudita:

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi e Vozinha
    Copa do MundoCabo Verde x Argentina? Técnico revela desejo de enfrentar os atuais campeõesHá 1 minuto
    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Copa do MundoEspanha vira chave, atropela a Arábia Saudita e mostra força na Copa do MundoHá 2 minutos
    Tim Wiese. (X/Reprodução)
    Copa do MundoEnsaio fotográfico da Alemanha antes da Copa de 2010 volta a viralizarHá 27 minutos
    Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Copa do MundoLamine Yamal supera Messi em lista de jogadores mais jovens a marcar em CopasHá 39 minutos
    Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Copa do MundoSeca de gols, críticas e pressão: os fantasmas que acompanham Cristiano Ronaldo na CopaHá 41 minutos
    Copa do MundoPausas para hidratação geram receita de US$ 250 milhões na Copa do MundoHá 43 minutos

    Mais LANCE!

    Jogadores do Haiti reunidos antes do jogo contra o Brasil
    Mesmo eliminada, seleção do Haiti busca feito inédito em sua história na Copa
    Oyarzabal desencanta na Copa e se torna o sétimo maior artilheiro da Espanha
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Quem deve substituir Raphinha no ataque do Brasil?
    Neymar e Carlos Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira antes de duelo contra a Escócia
    Brasil faz treino sem sete titulares, mas com Neymar em campo
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Málaga CF entra no meme e zoa situação entre Ancelotti e Endrick
    , Jogador da Juventus, Francisco Conceição comemora gol pela Seleção de Portugal (Foto: Reprodução/UEFA)
    Atacante da seleção portuguesa dispara: 'Não temos obrigação de passar a bola para CR7'
    Após jogo da Seleção, jogadores do Brasil folgam; veja o que fizeram
    Neymar e Vini Jr conversam durante treino da Seleção nos EUA
    Neymar dá sinal claro sobre seu momento em treino da Seleção Brasileira
    Bandeiras da Arábia Saudita e Uruguai no jogo da Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
    Por que a bandeira da Arábia Saudita não toca no gramado nos jogos da Copa do Mundo?
    Equipe do Marrocos treinando durante este sábado (20)
    Mirando liderança do grupo e recorde histórico na Copa, Marrocos inicia preparação contra o Haiti
    Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)
    Yamal vai ser titular hoje contra a Arábia Saudita? Veja a escalação da Espanha
    Dick Advocaat no comando da seleção de Curaçao no empate contra o Equador, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Quem é Dick Advocaat, técnico de Curaçao na Copa do Mundo?
    Gabriel Magalhães em Brasil x Haiti
    Por que Haiti e Turquia já foram eliminados da Copa do Mundo? Entenda a nova regra da Fifa