Dê suas notas: Espanha goleia Arábia Saudita na Copa do Mundo Espanha conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo; Estreia foi um empate sem gols contra Cabo Verde

A Espanha encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo ao vencer a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos), pela segunda rodada do Grupo H.

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O primeiro gol saiu aos nove minutos, com Lamine Yamal, após assistência de Oyarzabal. Aos 18 anos, o atacante marcou pela primeira vez em Copas do Mundo e encerrou um jejum de 298 minutos sem gols da seleção espanhola. Yamal foi reserva na estreia por conta da recuperação de uma lesão muscular.

O segundo gol saiu aos 20 minutos, justamente com Oyarzabal, que bateu cruzado após a defesa saudita afastar mal um escanteio. Dois minutos depois, ele marcou novamente após receber cruzamento de Porro e assistência de Cucurella.

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Yamal e Oyarzabal deixaram o campo no intervalo. O camisa 21 encerrou sua participação com dois gols e uma assistência. O quarto gol saiu no segundo tempo e foi marcado contra por Tambakti. A jogada começou em uma cobrança de escanteio no primeiro pau. A bola foi desviada e o lateral-esquerdo Cucurella apareceu no segundo poste para finalizar de primeira. O goleiro defendeu, mas a bola bateu em Tambakti antes de morrer no fundo da rede.

O quinto gol saiu nos acréscimos da etapa final, com Ferran Torres. No entanto, o lance foi anulado por impedimento após alguns minutos de consulta ao VAR.

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A partida contou com atuação de um trio de arbitragem brasileiro, formado por Raphael Claus, além dos assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.

O próximo desafio da Espanha será diante do Uruguai, nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Akron, Ohio, nos Estados Unidos. Já a Arábia Saudita entra em campo no mesmo dia para enfrentar Cabo Verde, também às 21h (de Brasília), em Houston, no Texas.

Ainda pela segunda rodada do Grupo H, Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

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Yamal comemora o primeiro gol da partida, pela segunda rodada da Copa do Mundo. (Foto: Gilson Melo/Agencia F8/Folhapress)

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