Árbitro de estreia de Portugal na Copa já apitou jogos do Flamengo Árbitro ficou conhecido em dois jogos importantes do Rubro-Negro

Portugal já sabe quem será o árbitro da sua estreia na quarta-feira, dia 16, que acontecerá contra a RD Congo na Copa do Mundo.

O catariano Abdulrahman Al-Jassim foi o escolhido. Junto a ele, estarão Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh. A equipe de arbitragem também contará com os sul-africanos Abongile Tom, como quarto árbitro, e Zakhele Siwela.

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Quem é o árbitro que será o dono do apito na estreia de Portugal na Copa?

Árbitro internacional desde 2013, Abdulrahman Al-Jassim participou da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Esta é a primeira vez que apitará um jogo da seleção portuguesa. Até então, só havia apitado uma partida pela Copa do Mundo Sub-20, em 2017.

Na ocasião, Portugal empatou por 1 a 1 com a Costa Rica na fase de grupos, em partida marcada pela expulsão do então capitão Rúben Dias. O zagueiro está presente na atual convocação para a Copa do Mundo. Mesmo que poupado no último treino, deve estar disponível.

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Outra curiosidade é que justamente neste jogo pelas categorias de base, o goleiro Diogo Costa e o lateral Diogo Dalot, ambos novamente chamados pelo técnico Roberto Martínez, estavam presentes.

O árbitro já apitou dois jogos de uma equipe brasileira. Em 2019, esteve presente na final do Flamengo no Mundial contra o Liverpool, enquanto ano passado apitou o jogo contra o Pyramids.

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Quando será a estreia de Portugal na Copa?

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.

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