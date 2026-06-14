João Félix celebra desafio entre companheiros de Portugal em concentração para Copa do Mundo Atacante português compartilha momento de descontração na Flórida enquanto seleção ajusta os últimos detalhes antes da estreia no Mundial

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo, a seleção de Portugal alterna os trabalhos em campo com momentos de descontração na concentração instalada na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos registros mais comentados das últimas horas teve como protagonista o atacante João Félix.

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Por meio das redes sociais, o jogador comemorou a vitória em uma partida de spikeball, modalidade que tem ganhado espaço entre atletas de alto rendimento e que se tornou uma das atividades recreativas do elenco português durante a preparação para o torneio. Na disputa, Félix e o meio-campista Rúben Neves levaram a melhor sobre Pedro Neto e o goleiro José Sá.

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João Felix durante preparação de Portugal para a Copa do Mundo. (Foto: Dovulgação/ Instagram)

Conhecido também como roundnet, o esporte é praticado por duas duplas ao redor de uma pequena rede circular posicionada próxima ao chão. O objetivo é fazer a bola tocar a estrutura de forma que os adversários não consigam devolvê-la corretamente. Cada equipe pode trocar até três passes antes de finalizar a jogada, em uma dinâmica que exige reflexos rápidos, coordenação e trabalho em equipe.

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A modalidade tem se popularizado em centros de treinamento e concentrações esportivas por combinar competitividade e entretenimento, servindo como ferramenta para fortalecer o entrosamento entre os jogadores fora dos treinamentos tradicionais.

Portugal na Copa do Mundo:

Portugal desembarcou recentemente na Flórida para a reta final de preparação para a Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Roberto Martínez optou por realizar praticamente todo o período de treinamentos em território português antes da viagem para a América do Norte, chegando aos Estados Unidos já na semana que antecede a estreia.

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A delegação utilizará as instalações do Gardens North County District Park, em Palm Beach Gardens, como base durante a competição. A chegada dos portugueses completou a lista das 48 seleções classificadas presentes nos países-sede do torneio: Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os favoritos a avançar às fases decisivas, Portugal aposta na experiência de nomes como Cristiano Ronaldo, Rúben Dias e Bernardo Silva, além da juventude de atletas como João Félix, para buscar uma campanha de destaque.

Campeã da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações em 2019, a seleção portuguesa tenta transformar a qualidade de sua geração em uma trajetória histórica também em Copas do Mundo.

O primeiro compromisso dos lusitanos será diante da República Democrática do Congo, na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), em Houston.

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