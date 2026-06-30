Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (30)?
Emissora tem os direitos de metade das partidas da segunda fase da Copa
A segunda fase da Copa do Mundo começou no último domingo (28) e a Globo transmite metade das partidas. Com os direitos do jogo vencido pelo Brasil contra o Japão e do duelo entre Paraguai e Alemanha, a emissora iniciou a cobertura do mata-mata na segunda-feira (29). Nesta terça-feira (29), os jogos transmitidos na tela da Globo serão Costa do Marfim x Noruega e México x Equador.
➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!
O duelo entre africanos e europeus será às 14h (de Brasília) e definirá o adversário da Seleção Brasileira nas oitavas de final do Mundial. O segundo jogo do dia será às 22h (de Brasília) e o vencedor entre mexicanos e equatorianos enfrentará quem avançar em Inglaterra x RD Congo.
Saiba quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo
Quarta-feira (01/07)
- Bélgica x Senegal - 17h00
Quinta-feira (02/07)
- Espanha x Áustria - 16h00
Sexta-feira (03/07)
- Austrália x Egito - 15h00
- Argentina x Cabo Verde - 19h00
Como foi o jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo?
O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando o Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileira. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.
Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time, todo, melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.
O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável