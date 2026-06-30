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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (30)?

Emissora tem os direitos de metade das partidas da segunda fase da Copa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 06:40
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Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Globo é uma das emissoras oficiais da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A segunda fase da Copa do Mundo começou no último domingo (28) e a Globo transmite metade das partidas. Com os direitos do jogo vencido pelo Brasil contra o Japão e do duelo entre Paraguai e Alemanha, a emissora iniciou a cobertura do mata-mata na segunda-feira (29). Nesta terça-feira (29), os jogos transmitidos na tela da Globo serão Costa do Marfim x Noruega e México x Equador.

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    O duelo entre africanos e europeus será às 14h (de Brasília) e definirá o adversário da Seleção Brasileira nas oitavas de final do Mundial. O segundo jogo do dia será às 22h (de Brasília) e o vencedor entre mexicanos e equatorianos enfrentará quem avançar em Inglaterra x RD Congo.

    Haaland e Kessié, respectivos astros de Noruega e Costa do Marfim que duelarão na Copa do Mundo
    Haaland e Kessié, respectivos astros de Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentarão para pegar o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Saiba quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

    Quarta-feira (01/07)

    • Bélgica x Senegal - 17h00

    Quinta-feira (02/07)

    • Espanha x Áustria - 16h00

    Sexta-feira (03/07)

    • Austrália x Egito - 15h00
    • Argentina x Cabo Verde - 19h00

    Como foi o jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando o Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileira. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time, todo, melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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