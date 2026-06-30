Inglaterra vive 'dor de cabeça' com a lateral-direita na Copa do Mundo Seleção inglesa sofreu com três jogadores lesionados no setor

A Inglaterra chega ao mata-mata da Copa do Mundo após diversos problemas físicos na defesa, em especial na lateral-direita. Para encarar a República Democrática do Congo, na quarta-feira (1), a seleção comandada por Thomas Tuchel terá dois desfalques na posição, sendo que, antes da competição, os ingleses tiveram o corte de Tino Livramento, um dos principais jogadores no setor.

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O corte de Livramento

Na convocação inicial de Tuchel para a Copa do Mundo, o treinador alemão convocou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento para o setor defensivo. Com Spence, Livramento e Reece James como laterais-direitos de ofício.

Reece James também atua como volante, principalmente pelo porte físico e pela qualidade no passe. Spence e Livramento também jogam na lateral-esquerda, algo que foi utilizado por Tuchel nos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. Porém, nas vésperas da Copa, Tino Livramento sofreu uma lesão e foi cortado da competição, sendo substituído por Trevoh Chalobah.

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Mesmo com a saída de um lateral-direito de origem para a chegada de um zagueiro, a Inglaterra seguia com opções na posição. Além de James e Spence, Jarell Quansah, o próprio Trevoh Chalobah, John Stones e Ezri Konsa também conseguiam atuar no setor.

Tino Livramento em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Lesão de Reece James

Sem Livramento, Reece James foi titular na lateral-direita nos duelos contra a Croácia e Gana. Porém, contra a seleção africana, o jogador do Chelsea relatou um desconforto na coxa direita, mesmo com a comissão técnica inglesa já administrando sua carga física devido ao histórico de problemas musculares e à sequência intensa de jogos durante o Mundial.

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O retorno do lateral está previsto para depois do duelo contra a RD Congo, caso a Inglaterra avance no torneio.

Reece James em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Quansah é mais um

Com a lesão de Reece James, Thomas Tuchel optou por escalar Jarell Quansah na lateral no duelo contra o Panamá. Porém, o jogador do Bayer Leverkusen sofreu uma entorse de tornozelo durante o segundo tempo da partida e não se recuperará à tempo de encarar a República Democrática do Congo, na quarta-feira (1).

Assim como a lesão de Reece James, a lesão não é um problema grave. Assim, Quansah deverá voltar a disposição de Thomas Tuchel caso a seleção inglesa avance às oitavas de final.

Jarell Quansah sofreu lesão no tornozelo diante do Panamá e desfalca a Inglaterra. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Quem joga?

Sem Reece James e Jarell Quansah, Thomas Tuchel tem como opções Djed Spence, Trevoh Chalobah, John Stones e Ezri Konsa. Ao ser questionado em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 contra o Panamá sobre quem seria a melhor escolha para assumir a lateral direita, o treinador alemão foi direto ao afirmar que confia no zagueiro John Stones caso precise escalá-lo como titular na zaga, o que obrigaria a mudança de poisção de Konsa para o lado do campo.

- Sim, com certeza. Por que não? Ele estava até cotado para ser titular [contra o Panamá], mas aí teria sido a terceira mudança na zaga central na terceira partida, e achei melhor manter a dupla porque os vi bem contra Gana, e os vi bem contra o Panamá - explicou o técnico.

Entretanto, a imprensa inglesa trata como mais provável que Djed Spence seja o titular na lateral. Contra a Croácia, ele entrou no segundo tempo atuando na posição, assim como aconteceu contra o Panamá e nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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