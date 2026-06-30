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Inglaterra vive 'dor de cabeça' com a lateral-direita na Copa do Mundo

Seleção inglesa sofreu com três jogadores lesionados no setor

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 06:30
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Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo
Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Inglaterra chega ao mata-mata da Copa do Mundo após diversos problemas físicos na defesa, em especial na lateral-direita. Para encarar a República Democrática do Congo, na quarta-feira (1), a seleção comandada por Thomas Tuchel terá dois desfalques na posição, sendo que, antes da competição, os ingleses tiveram o corte de Tino Livramento, um dos principais jogadores no setor.

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    O corte de Livramento

    Na convocação inicial de Tuchel para a Copa do Mundo, o treinador alemão convocou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento para o setor defensivo. Com Spence, Livramento e Reece James como laterais-direitos de ofício.

    Reece James também atua como volante, principalmente pelo porte físico e pela qualidade no passe. Spence e Livramento também jogam na lateral-esquerda, algo que foi utilizado por Tuchel nos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. Porém, nas vésperas da Copa, Tino Livramento sofreu uma lesão e foi cortado da competição, sendo substituído por Trevoh Chalobah.

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    Mesmo com a saída de um lateral-direito de origem para a chegada de um zagueiro, a Inglaterra seguia com opções na posição. Além de James e Spence, Jarell Quansah, o próprio Trevoh Chalobah, John Stones e Ezri Konsa também conseguiam atuar no setor.

    Tino Livramento em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
    Tino Livramento em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Lesão de Reece James

    Sem Livramento, Reece James foi titular na lateral-direita nos duelos contra a Croácia e Gana. Porém, contra a seleção africana, o jogador do Chelsea relatou um desconforto na coxa direita, mesmo com a comissão técnica inglesa já administrando sua carga física devido ao histórico de problemas musculares e à sequência intensa de jogos durante o Mundial.

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    O retorno do lateral está previsto para depois do duelo contra a RD Congo, caso a Inglaterra avance no torneio.

    Reece James, de branco, em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
    Reece James em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

    Quansah é mais um

    Com a lesão de Reece James, Thomas Tuchel optou por escalar Jarell Quansah na lateral no duelo contra o Panamá. Porém, o jogador do Bayer Leverkusen sofreu uma entorse de tornozelo durante o segundo tempo da partida e não se recuperará à tempo de encarar a República Democrática do Congo, na quarta-feira (1).

    Assim como a lesão de Reece James, a lesão não é um problema grave. Assim, Quansah deverá voltar a disposição de Thomas Tuchel caso a seleção inglesa avance às oitavas de final.

    Quansah lateral inglaterra
    Jarell Quansah sofreu lesão no tornozelo diante do Panamá e desfalca a Inglaterra. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    Quem joga?

    Sem Reece James e Jarell Quansah, Thomas Tuchel tem como opções Djed Spence, Trevoh Chalobah, John Stones e Ezri Konsa. Ao ser questionado em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 contra o Panamá sobre quem seria a melhor escolha para assumir a lateral direita, o treinador alemão foi direto ao afirmar que confia no zagueiro John Stones caso precise escalá-lo como titular na zaga, o que obrigaria a mudança de poisção de Konsa para o lado do campo.

    - Sim, com certeza. Por que não? Ele estava até cotado para ser titular [contra o Panamá], mas aí teria sido a terceira mudança na zaga central na terceira partida, e achei melhor manter a dupla porque os vi bem contra Gana, e os vi bem contra o Panamá - explicou o técnico.

    Entretanto, a imprensa inglesa trata como mais provável que Djed Spence seja o titular na lateral. Contra a Croácia, ele entrou no segundo tempo atuando na posição, assim como aconteceu contra o Panamá e nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

    Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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