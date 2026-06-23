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Inglaterra x Gana: veja os melhores momentos do jogo do Grupo L da Copa do Mundo

Inglaterra poderia ter se classificado com vitória

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
23/06/2026 20:18
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Inglaterra empatou com Gana na Copa do Mundo, se complicando em um grupo complicado. O jogo apresentou algumas chances aos ingleses, que não puderam aproveitar para vencer o jogo e garantir a vaga nas fases eliminatórias do Mundial.

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    O destaque negativo ficou com o craque Harry Kane, que nos minutos finais, perdeu um gol na pequena área.

    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Primeiro tempo sem emoção

    A partida começou com a Inglaterra no controle da posse de bola e em busca das melhores oportunidades de gol. Porém, os ingleses esbarraram em uma grande barreira defensiva montada pelos ganeses, que conseguiram marcar os principais jogadores da seleção europeia. Na parte ofensiva, Gana não levou perigo e o primeiro tempo morno terminou 0 a 0.

    Segundo tempo

    Na segunda etapa, a Inglaterra seguiu sofrendo com a defesa de Gana, sem ter nenhuma chance clara de gol até os 24 minutos, quando Harry Kane chutou da entrada da área para defesa de Benjamin Asare. Os ganeses também levaram perigo duas vezes em contra-ataques, mas os ingleses conseguiram se salvar. Nos minutos finais, a seleção inglesa se atirou ao ataque e, após cabeceio no travessão de Nico O'Reilly, Harry Kane ficou com a sobra na pequena área, mas isolou. Ao fim, o árbitro encerrou a partida que terminou sem gols.

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