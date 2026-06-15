Iraque x Noruega Palpite – Análise e odds (16/05)
Confira os palpites e informações de Iraque x Noruega pela Copa do Mundo
Iraque e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (16), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O duelo marca o retorno iraquiano ao Mundial depois de 40 anos de ausência, vindo pela vitória por 2 x 1 sobre a Bolívia no playoff intercontinental.
A Noruega, por sua vez, volta à Copa depois de 28 anos e chega embalada por uma geração que dominou as Eliminatórias Europeias, com oito vitórias em oito jogos. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.
Melhores palpites para Iraque x Noruega pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Noruega estreia favorita, Iraque aposta na resistência
O Iraque chega ao Mundial com uma trajetória recente de altos e baixos. A derrota por 1 x 0 para a Jordânia na Copa Árabe de 2025 foi um início negativo para o recorte mais recente, mas a resposta veio no jogo mais importante: a vitória por 2 x 1 sobre a Bolívia, em Monterrey, que garantiu a última vaga da Copa.
Os amistosos de preparação deixaram sinais mistos. O triunfo por 1 x 0 sobre Andorra confirmou a capacidade defensiva contra adversários inferiores, enquanto o empate por 1 x 1 com a Espanha foi o resultado mais expressivo do ciclo. A derrota por 2 x 0 para a Venezuela, no último teste, voltou a expor limitações ofensivas.
O ataque iraquiano depende muito de Aymen Hussein e Ali Al-Hamadi. Foram quatro gols nos últimos cinco jogos, com duas partidas sem marcar. Para competir contra a Noruega, Graham Arnold precisará combinar bloco compacto, transições rápidas e eficiência máxima nas poucas chances criadas.
A Noruega chega com outro nível de confiança. A seleção venceu os oito jogos das Eliminatórias Europeias e marcou 37 gols, melhor marca ofensiva de seu grupo. A goleada por 4 x 1 sobre a Itália fora de casa foi a principal prova de maturidade de uma equipe que combina força física, talento técnico e agressividade no ataque.
Erling Haaland é a grande referência. Com 55 gols em 50 jogos pela seleção, o atacante do Manchester City estreia em copas como um dos nomes mais decisivos do torneio. Ao lado dele, Antonio Nusa e Alexander Sorloth oferecem velocidade, presença física e profundidade, enquanto Martin Odegaard coordena a criação.
Os amistosos mostraram que a Noruega também pode ser limitada por seleções bem organizadas. A derrota por 2 x 1 para a Holanda e o empate sem gols com a Suíça evidenciaram dificuldades quando o adversário fecha espaços. Ainda assim, a vitória por 3 x 1 sobre a Suécia e o empate com Marrocos confirmaram um nível competitivo superior.
O confronto coloca frente a frente dois ataques em momentos bem diferentes. A Noruega marcou em todos os últimos cinco jogos e tem repertório para pressionar por dentro e pelos lados. O Iraque, por outro lado, deve priorizar a defesa e tentar alongar a partida. A diferença técnica e ofensiva faz dos noruegueses favoritos claros.
Confrontos diretos entre Iraque x Noruega
Iraque e Noruega nunca se enfrentaram em uma partida oficial no futebol masculino profissional. O duelo no Gillette Stadium será o primeiro encontro entre as duas seleções na história.
A ausência de confrontos diretos impede qualquer análise baseada em retrospecto específico. As seleções vêm de confederações diferentes, percursos distintos e ciclos internacionais com pouca interseção.
Nesse cenário, o peso recai sobre o momento atual. A Noruega chega consolidada entre as seleções emergentes da Europa, com jogadores em grandes ligas e um ataque de elite. O Iraque retorna ao Mundial após quatro décadas e carrega a motivação de representar uma geração que esperou muito por este palco.
Notícias de Iraque x Noruega
Iraque: desfalques e dúvidas
Graham Arnold tem todo o elenco à disposição para a estreia, sem lesões ou suspensões relevantes. O capitão Jalal Hassan, de 35 anos, deve começar no gol e será uma das lideranças de uma equipe que precisará resistir a longos períodos de pressão.
Na defesa, Hussein Ali deve atuar pela direita, Merchas Doski pela esquerda, e a dupla Rebin Sulaka-Zaid Tahseen aparece como a opção mais provável no centro. A missão será reduzir espaços para Haaland e proteger a área em cruzamentos.
No meio-campo, Zidane Iqbal traz experiência do futebol holandês e deve dividir a construção com Amir Al-Ammari. Pelos lados, Ibrahim Bayesh e Ali Jasim terão papel duplo: recompor sem a bola e acelerar quando o Iraque conseguir sair em transição.
A dupla ofensiva deve ser formada por Aymen Hussein e Ali Al-Hamadi. Hussein é a principal referência técnica e emocional do ataque, enquanto Al-Hamadi oferece força física e experiência no futebol inglês.
Provável escalação do Iraque (4-4-2): Jalal Hassan; Hussein Ali, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen e Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal e Ali Jasim; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.
Noruega: desfalques e dúvidas
Stale Solbakken também tem o elenco completo para a estreia. Orjan Nyland deve começar no gol, protegido por uma linha de quatro defensores com Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe.
O meio-campo deve ter Fredrik Aursnes e Sander Berge como base de sustentação, com Martin Odegaard mais livre para organizar o jogo no último terço. O capitão do Arsenal é a peça que conecta posse, ritmo e criação.
O tridente ofensivo é o grande diferencial. Haaland será a referência central, Antonio Nusa deve atuar pela esquerda e Alexander Sorloth pela direita, formando uma linha de ataque com presença física, velocidade e finalização.
No banco, Solbakken ainda tem boas alternativas. Jorgen Strand Larsen, Kristian Thorstvedt e Andreas Schjelderup oferecem opções para mudar o ritmo da partida e administrar minutos de titulares pensando nos jogos contra Senegal e França.
Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Fredrik Aursnes, Sander Berge e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.
Destaques individuais de Iraque x Noruega
Os técnicos - Arnold aposta na organização, Solbakken lidera geração especial
Graham Arnold
Graham Arnold comanda uma seleção iraquiana organizada, competitiva e acostumada a sofrer para sobreviver em jogos de alta pressão. O australiano levou o Iraque pelo caminho mais longo entre os classificados, com 21 partidas nas Eliminatórias até a vitória decisiva sobre a Bolívia.
Seu desafio é compensar a diferença técnica com disciplina tática. Contra a Noruega, a tendência é de um plano conservador, com linhas compactas, transições rápidas e muita dependência de Aymen Hussein para segurar a bola no ataque.
Stale Solbakken
Stale Solbakken lidera uma das gerações mais talentosas da história da Noruega. Sob seu comando, a seleção venceu os oito jogos das Eliminatórias e marcou 37 gols, com Haaland e Odegaard como símbolos de um time mais maduro e ambicioso.
O modelo principal é o 4-3-3, com Odegaard organizando por dentro e Haaland atacando a área. A dúvida está na capacidade norueguesa de manter paciência contra blocos baixos, algo que apareceu como desafio nos amistosos contra Holanda e Suíça.
Análise tática de Iraque x Noruega
A Noruega deve atuar no 4-3-3, com Aursnes e Berge sustentando o meio e Odegaard livre para receber entre as linhas. No ataque, Nusa e Sorloth dão amplitude, enquanto Haaland fixa os zagueiros e abre espaços para infiltrações.
O principal duelo pode acontecer pelo lado esquerdo norueguês. Nusa tem velocidade e drible para atacar Hussein Ali, que precisará de cobertura constante do meio-campo iraquiano. Pelo outro corredor, Sorloth e Ryerson podem criar superioridade contra Merchas Doski.
O Iraque deve responder em 4-4-2, com bloco baixo, linhas próximas e prioridade para proteger o corredor central. A ideia de Arnold será forçar a Noruega a circular por fora e tentar acelerar contra-ataques com Ali Jasim, Ibrahim Bayesh, Al-Hamadi e Aymen Hussein.
As bolas paradas podem ser decisivas. A Noruega tem vantagem física com Haaland, Ajer e Sorloth, além da qualidade de Odegaard nas cobranças. Para o Iraque, esse tipo de lance também pode ser uma das poucas rotas de perigo, mas a diferença de qualidade ofensiva favorece os europeus ao longo dos 90 minutos.
Prognóstico de placar exato para Iraque x Noruega
- A Noruega marcou nove gols nas últimas cinco partidas, balançando as redes em todas as partidas do período
- O Iraque sofreu cinco gols nas últimas cinco partidas e ficou sem marcar em duas oportunidades, mostrando dificuldade na produção ofensiva
- Haaland (55 gols em 50 jogos pela seleção) estreia em Copas do Mundo aos 25 anos, maior esperança de gols da Noruega
- O ranking da FIFA (Noruega em 30º, Iraque em 57º) reflete a distância técnica que se manifesta nos dados ofensivos das últimas cinco partidas das equipes
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