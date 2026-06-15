Iraque x Noruega Palpite – Análise e odds (16/05)

Confira os palpites e informações de Iraque x Noruega pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Noruega sem sofrer gols – 1,75 na Br4Bet Dica com boas chances: Menos de 9,5 escanteios – 1,55 na BetMGM Aposta de valor: Erling Haaland marcar o primeiro gol – 2,75 na Vbet Placar provável: Iraque 0 x 2 Noruega – 5,50 na Br4Bet

Iraque e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (16), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O duelo marca o retorno iraquiano ao Mundial depois de 40 anos de ausência, vindo pela vitória por 2 x 1 sobre a Bolívia no playoff intercontinental.

A Noruega, por sua vez, volta à Copa depois de 28 anos e chega embalada por uma geração que dominou as Eliminatórias Europeias, com oito vitórias em oito jogos. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Iraque x Noruega pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Noruega estreia favorita, Iraque aposta na resistência

O Iraque chega ao Mundial com uma trajetória recente de altos e baixos. A derrota por 1 x 0 para a Jordânia na Copa Árabe de 2025 foi um início negativo para o recorte mais recente, mas a resposta veio no jogo mais importante: a vitória por 2 x 1 sobre a Bolívia, em Monterrey, que garantiu a última vaga da Copa.

Os amistosos de preparação deixaram sinais mistos. O triunfo por 1 x 0 sobre Andorra confirmou a capacidade defensiva contra adversários inferiores, enquanto o empate por 1 x 1 com a Espanha foi o resultado mais expressivo do ciclo. A derrota por 2 x 0 para a Venezuela, no último teste, voltou a expor limitações ofensivas.

O ataque iraquiano depende muito de Aymen Hussein e Ali Al-Hamadi. Foram quatro gols nos últimos cinco jogos, com duas partidas sem marcar. Para competir contra a Noruega, Graham Arnold precisará combinar bloco compacto, transições rápidas e eficiência máxima nas poucas chances criadas.

A Noruega chega com outro nível de confiança. A seleção venceu os oito jogos das Eliminatórias Europeias e marcou 37 gols, melhor marca ofensiva de seu grupo. A goleada por 4 x 1 sobre a Itália fora de casa foi a principal prova de maturidade de uma equipe que combina força física, talento técnico e agressividade no ataque.

Erling Haaland é a grande referência. Com 55 gols em 50 jogos pela seleção, o atacante do Manchester City estreia em copas como um dos nomes mais decisivos do torneio. Ao lado dele, Antonio Nusa e Alexander Sorloth oferecem velocidade, presença física e profundidade, enquanto Martin Odegaard coordena a criação.

Os amistosos mostraram que a Noruega também pode ser limitada por seleções bem organizadas. A derrota por 2 x 1 para a Holanda e o empate sem gols com a Suíça evidenciaram dificuldades quando o adversário fecha espaços. Ainda assim, a vitória por 3 x 1 sobre a Suécia e o empate com Marrocos confirmaram um nível competitivo superior.

O confronto coloca frente a frente dois ataques em momentos bem diferentes. A Noruega marcou em todos os últimos cinco jogos e tem repertório para pressionar por dentro e pelos lados. O Iraque, por outro lado, deve priorizar a defesa e tentar alongar a partida. A diferença técnica e ofensiva faz dos noruegueses favoritos claros.

Confrontos diretos entre Iraque x Noruega

Iraque e Noruega nunca se enfrentaram em uma partida oficial no futebol masculino profissional. O duelo no Gillette Stadium será o primeiro encontro entre as duas seleções na história.

A ausência de confrontos diretos impede qualquer análise baseada em retrospecto específico. As seleções vêm de confederações diferentes, percursos distintos e ciclos internacionais com pouca interseção.

Nesse cenário, o peso recai sobre o momento atual. A Noruega chega consolidada entre as seleções emergentes da Europa, com jogadores em grandes ligas e um ataque de elite. O Iraque retorna ao Mundial após quatro décadas e carrega a motivação de representar uma geração que esperou muito por este palco.

Notícias de Iraque x Noruega

Iraque: desfalques e dúvidas

Graham Arnold tem todo o elenco à disposição para a estreia, sem lesões ou suspensões relevantes. O capitão Jalal Hassan, de 35 anos, deve começar no gol e será uma das lideranças de uma equipe que precisará resistir a longos períodos de pressão.

Na defesa, Hussein Ali deve atuar pela direita, Merchas Doski pela esquerda, e a dupla Rebin Sulaka-Zaid Tahseen aparece como a opção mais provável no centro. A missão será reduzir espaços para Haaland e proteger a área em cruzamentos.

No meio-campo, Zidane Iqbal traz experiência do futebol holandês e deve dividir a construção com Amir Al-Ammari. Pelos lados, Ibrahim Bayesh e Ali Jasim terão papel duplo: recompor sem a bola e acelerar quando o Iraque conseguir sair em transição.

A dupla ofensiva deve ser formada por Aymen Hussein e Ali Al-Hamadi. Hussein é a principal referência técnica e emocional do ataque, enquanto Al-Hamadi oferece força física e experiência no futebol inglês.

Provável escalação do Iraque (4-4-2): Jalal Hassan; Hussein Ali, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen e Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal e Ali Jasim; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Noruega: desfalques e dúvidas

Stale Solbakken também tem o elenco completo para a estreia. Orjan Nyland deve começar no gol, protegido por uma linha de quatro defensores com Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe.

O meio-campo deve ter Fredrik Aursnes e Sander Berge como base de sustentação, com Martin Odegaard mais livre para organizar o jogo no último terço. O capitão do Arsenal é a peça que conecta posse, ritmo e criação.

O tridente ofensivo é o grande diferencial. Haaland será a referência central, Antonio Nusa deve atuar pela esquerda e Alexander Sorloth pela direita, formando uma linha de ataque com presença física, velocidade e finalização.

No banco, Solbakken ainda tem boas alternativas. Jorgen Strand Larsen, Kristian Thorstvedt e Andreas Schjelderup oferecem opções para mudar o ritmo da partida e administrar minutos de titulares pensando nos jogos contra Senegal e França.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Fredrik Aursnes, Sander Berge e Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

Destaques individuais de Iraque x Noruega

Jogador destaque · Iraque Aymen Hussein 33 Gols pela seleção do Iraque em 95 jogos – artilheiro histórico 95 Convocações pela seleção iraquiana 8 Gols nas eliminatórias asiáticas para a Copa 2026 – artilheiro do Iraque na campanha 27 Gols na liga iraquiana em 2023/24, temporada que resultou em transferência recorde ao Al-Karma Jogador destaque · Noruega Erling Haaland 55 Gols em 50 jogos pela seleção norueguesa – recorde histórico da Noruega 38 Gols pelo Manchester City em todas as competições na temporada 2025/26 16 Gols nas eliminatórias da Copa 2026, liderando a artilharia europeia 1,10 Média de gols por jogo pela seleção

Os técnicos - Arnold aposta na organização, Solbakken lidera geração especial

Graham Arnold

Graham Arnold comanda uma seleção iraquiana organizada, competitiva e acostumada a sofrer para sobreviver em jogos de alta pressão. O australiano levou o Iraque pelo caminho mais longo entre os classificados, com 21 partidas nas Eliminatórias até a vitória decisiva sobre a Bolívia.

Seu desafio é compensar a diferença técnica com disciplina tática. Contra a Noruega, a tendência é de um plano conservador, com linhas compactas, transições rápidas e muita dependência de Aymen Hussein para segurar a bola no ataque.

Stale Solbakken

Stale Solbakken lidera uma das gerações mais talentosas da história da Noruega. Sob seu comando, a seleção venceu os oito jogos das Eliminatórias e marcou 37 gols, com Haaland e Odegaard como símbolos de um time mais maduro e ambicioso.

O modelo principal é o 4-3-3, com Odegaard organizando por dentro e Haaland atacando a área. A dúvida está na capacidade norueguesa de manter paciência contra blocos baixos, algo que apareceu como desafio nos amistosos contra Holanda e Suíça.

Análise tática de Iraque x Noruega

A Noruega deve atuar no 4-3-3, com Aursnes e Berge sustentando o meio e Odegaard livre para receber entre as linhas. No ataque, Nusa e Sorloth dão amplitude, enquanto Haaland fixa os zagueiros e abre espaços para infiltrações.

O principal duelo pode acontecer pelo lado esquerdo norueguês. Nusa tem velocidade e drible para atacar Hussein Ali, que precisará de cobertura constante do meio-campo iraquiano. Pelo outro corredor, Sorloth e Ryerson podem criar superioridade contra Merchas Doski.

O Iraque deve responder em 4-4-2, com bloco baixo, linhas próximas e prioridade para proteger o corredor central. A ideia de Arnold será forçar a Noruega a circular por fora e tentar acelerar contra-ataques com Ali Jasim, Ibrahim Bayesh, Al-Hamadi e Aymen Hussein.

As bolas paradas podem ser decisivas. A Noruega tem vantagem física com Haaland, Ajer e Sorloth, além da qualidade de Odegaard nas cobranças. Para o Iraque, esse tipo de lance também pode ser uma das poucas rotas de perigo, mas a diferença de qualidade ofensiva favorece os europeus ao longo dos 90 minutos.

Prognóstico de placar exato para Iraque x Noruega

🎯 Palpite do Lance! Iraque 0 x 2 Noruega – Odd 5,50 na Br4Bet A Noruega tem qualidade ofensiva para impor seu jogo e transformar o favoritismo em vantagem no placar. Embora o Iraque deva adotar uma postura defensiva e tentar reduzir os espaços, a superioridade técnica dos europeus torna provável que encontrem o caminho do gol e controlem as ações ao longo da partida. A Noruega marcou nove gols nas últimas cinco partidas , balançando as redes em todas as partidas do período

, balançando as redes em todas as partidas do período O Iraque sofreu cinco gols nas últimas cinco partidas e ficou sem marcar em duas oportunidades, mostrando dificuldade na produção ofensiva

nas últimas cinco partidas e ficou sem marcar em duas oportunidades, mostrando dificuldade na produção ofensiva Haaland (55 gols em 50 jogos pela seleção) estreia em Copas do Mundo aos 25 anos, maior esperança de gols da Noruega

(55 gols em 50 jogos pela seleção) estreia em Copas do Mundo aos 25 anos, maior esperança de gols da Noruega O ranking da FIFA (Noruega em 30º, Iraque em 57º) reflete a distância técnica que se manifesta nos dados ofensivos das últimas cinco partidas das equipes

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