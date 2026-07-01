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Ex-capitão da Inglaterra defende titularidade de promessa: 'Diferenciado'

Wayne Rooney defende entrada do meia do Manchester United no lugar de Elliot Anderson contra a RD Congo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 05:30
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Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O ex-capitão da Inglaterra, Wayne Rooney, afirmou que escalaria Kobbie Mainoo entre os titulares para o confronto contra a República Democrática do Congo, pela segunda fase da Copa do Mundo. Na visão do ídolo inglês, o meio-campista do Manchester United deveria substituir Elliot Anderson, que iniciou as três partidas da seleção na fase de grupos.

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    Durante participação no programa The Wayne Rooney Show, Rooney montou o meio-campo que utilizaria diante dos congoleses e optou por Declan Rice como volante, acompanhado por Mainoo e Jude Bellingham.

    Rooney vê diferencial em Mainoo

    Para Rooney, a principal qualidade de Mainoo é a capacidade de atuar sob pressão e encontrar soluções em espaços reduzidos, característica que considera importante diante de uma equipe que deve atuar com linhas defensivas baixas.

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    — Eu iria com Declan Rice mais recuado e escalaria Mainoo ao lado de Jude Bellingham. O Mainoo oferece um pouco de tudo, mas sua maior qualidade é jogar em espaços curtos. Ele tem controle de bola e um passe diferenciado. Acho que é o único jogador capaz de fazer isso nessas situações — afirmou.

    Mainoo, de 21 anos, ainda não entrou em campo nesta edição da Copa do Mundo. Depois de perder espaço na seleção sob o comando do ex-treinador Ruben Amorim, o meia recuperou seu lugar no Manchester United com Michael Carrick e voltou a ser convocado pela Inglaterra, participando dos quatro amistosos anteriores ao Mundial.

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    Kobbie Mainoo pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo
    Kobbie Mainoo pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP)

    Heskey questiona opção por Henderson

    Outro ex-atacante da seleção inglesa, Emile Heskey, também defendeu uma oportunidade para Mainoo. Segundo ele, a escolha de Thomas Tuchel por Jordan Henderson nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Panamá foi surpreendente.

    — Fiquei surpreso com a presença de Jordan Henderson no elenco. Para administrar o resultado, você coloca um jogador de mais de 30 anos em vez de um atleta de pouco mais de 20 que poderia cumprir a mesma função. O Mainoo ainda pode disputar mais três Copas do Mundo e crescer dentro do torneio. Não sei como eu me sentiria se estivesse no lugar dele — comentou.

    Jordan Henderson recebe instruções de Thomas Tuchel em Inglaterra x Panamá, pela Copa do Mundo
    Jordan Henderson recebe instruções de Thomas Tuchel em Inglaterra x Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Anderson recebe elogios, mas gera debate

    Apesar de defender a entrada de Mainoo, Rooney fez elogios a Elliot Anderson, que está próximo de deixar o Nottingham Forest para acertar com o Manchester City em uma transferência que pode bater o recorde do clube inglês.

    — Ele é um jogador fantástico. Fico frustrado porque o Manchester United não conseguiu contratá-lo, mas já vimos atletas envolvidos em transferências muito caras, como Kalvin Phillips e, em certa medida, Jack Grealish, que nem sempre conseguem se encaixar no novo clube — afirmou.

    Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Elliot Anderson em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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