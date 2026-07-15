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Inglaterra x Argentina: veja os melhores momentos do jogo da semifinal da Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram em Atlanta nos Estados Unidos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:21
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Inglaterra e Argentina se enfrentaram nesta quarta-feira (15), em Atlanta, pela segunda semifinal da Copa do Mundo. Os comandados de Lionel Scaloni venceram de virada por 2 a 1 e vão enfrentar a Espanha na grande decisão no próximo domingo (19).

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    O primeiro gol do jogo foi aos 10 minutos do segundo tempo, nos pés de Anthony Gordon. O reforço do Barcelona recebeu cruzamento da direita de Morgan Rogers e finalizou de primeira para balançar as redes de Dibu Martínez.

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    O segundo foi o de empate dos argentinos. Enzo Fernández recebeu passe de Lionel Messi na intermediária e finalizou de fora da área, superando Jordan Pickford, que fazia boas defesas até então. O gol da virada veio também com assistência do camisa 10. O líder de participações em gols da competição encontrou Lautaro Martínez, que marcou de cabeça, consolidando a classificação.

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    • Como foi o jogo entre Inglaterra e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo?

    A partida começou truncada, com bate-boca entre os jogadores logo aos dois minutos, após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

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    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

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    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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