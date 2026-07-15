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Quem é Anthony Gordon, autor de gol em Inglaterra x Argentina

Jovem atacante chegou recentemente ao Barcelona

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 17:49
Atualizado há 12 minutos
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Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o gol da Inglaterra sobre a Argentina
Anthony Gordon comemora gol em Inglaterra x Argentina (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Inglaterra abriu o placar no confronto contra a Argentina, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. O atacante Anthony Gordon, novo reforço do Barcelona, foi o responsável pelo gol inglês. Conheça com o Lance! o jogador.

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    Com apenas 25 anos, o atacante é uma das revelações recentes da Inglaterra. Forjado nas categorias de base do Everton FC, Anthony Gordon estreou na Premier League pelos Toffees em 2020, quando tinha 18 anos. Na ocasião, ele entrou em campo durante o segundo tempo, no lugar do brasileiro Bernard.

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    Após uma primeira temporada sem muito destaque no Everton, o Gordon foi emprestado ao Preston, da segunda divisão da Inglaterra. O retorno ao time azul de Liverpool aconteceu em 2021, desta vez como protagonista da equipe.

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    • Em campo, o jogador colecionou bons momentos e marcou três gols na Premier League. O desempenho fez o Newcastle ter interesse e desembolsa cerca de R$ 235 milhões, na época, para tirá-lo do Everton em 2024.

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    No novo clube, o impacto de Anthony Gordon foi imediato. Logo na primeira temporada, ele já foi um fator decisivo para a boa campanha dos Magpies. Em três temporadas com o Newcastle, o atacante colecionou 152 jogos, 39 gols e 28 assistências.

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    Chegada de Gordon ao Barcelona

    Na atual janela, Anthony Gordon foi anunciado como novo reforço do Barcelona. A contratação aconteceu às vésperas do início da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, a equipe espanhola desembolsou 80 milhões de euros no jogador, cerca de R$ 467 milhões na cotação do dia.

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    Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona com a camisa com a numeração do tempo final de seu contrato: 2031
    Anthony Gordon em apresentação ao Barcelona (Foto: Reprodução)
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