Quem é Anthony Gordon, autor de gol em Inglaterra x Argentina
Jovem atacante chegou recentemente ao Barcelona
A Inglaterra abriu o placar no confronto contra a Argentina, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. O atacante Anthony Gordon, novo reforço do Barcelona, foi o responsável pelo gol inglês. Conheça com o Lance! o jogador.
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Com apenas 25 anos, o atacante é uma das revelações recentes da Inglaterra. Forjado nas categorias de base do Everton FC, Anthony Gordon estreou na Premier League pelos Toffees em 2020, quando tinha 18 anos. Na ocasião, ele entrou em campo durante o segundo tempo, no lugar do brasileiro Bernard.
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Após uma primeira temporada sem muito destaque no Everton, o Gordon foi emprestado ao Preston, da segunda divisão da Inglaterra. O retorno ao time azul de Liverpool aconteceu em 2021, desta vez como protagonista da equipe.
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Em campo, o jogador colecionou bons momentos e marcou três gols na Premier League. O desempenho fez o Newcastle ter interesse e desembolsa cerca de R$ 235 milhões, na época, para tirá-lo do Everton em 2024.
No novo clube, o impacto de Anthony Gordon foi imediato. Logo na primeira temporada, ele já foi um fator decisivo para a boa campanha dos Magpies. Em três temporadas com o Newcastle, o atacante colecionou 152 jogos, 39 gols e 28 assistências.
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Chegada de Gordon ao Barcelona
Na atual janela, Anthony Gordon foi anunciado como novo reforço do Barcelona. A contratação aconteceu às vésperas do início da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, a equipe espanhola desembolsou 80 milhões de euros no jogador, cerca de R$ 467 milhões na cotação do dia.
➡️ Inglaterra x Argentina
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