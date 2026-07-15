Dê suas notas: Argentina vira sobre a Inglaterra e vai à final da Copa do Mundo Atuais campeões buscam o tetra contra a Espanha; Inglaterra decide o terceiro lugar

A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026 e segue viva na defesa do seu título mundial. Em um confronto épico e com clima de Libertadores no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Albiceleste superou a Inglaterra por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (15). Após sair atrás no marcador, os sul-americanos mostraram poder de reação para buscar a virada nos instantes finais do jogo e carimbar o passaporte para Nova Iorque, onde decidem a taça contra a Espanha no próximo domingo (19).

Como foi a partida entre Inglaterra e Argentina?

A etapa inicial foi marcada por um clima hostil e extremamente truncado, com direito a um princípio de confusão generalizada entre os atletas logo aos dois minutos, após entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Com a bola rolando pouco devido ao excesso de faltas, as duas seleções dividiram o controle do jogo sem conseguir criar chances claras de perigo. A Inglaterra incomodou em jogadas de bola parada após a parada técnica, mas a melhor oportunidade antes do intervalo saiu dos pés do próprio Enzo Fernández, que finalizou de fora da área e quase marcou um golaço, mantendo o placar zerado na ida para os vestiários.

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Lautaro Martínez comemora gol da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

Na etapa final, o confronto ganhou em emoção e intensidade. A Argentina voltou pressionando e parou duas vezes em grandes defesas de Jordan Pickford, mas acabou castigada aos 18 minutos quando Anthony Gordon aproveitou cruzamento preciso de Morgan Rogers para abrir o placar para os ingleses. A desvantagem fez os atuais campeões se lançarem completamente ao ataque, acertando a trave com Alexis Mac Allister até que, aos 41 minutos, Enzo Fernández soltou uma bomba de fora da área para empatar. Já nos acréscimos, após nova bola na trave de Mac Allister, Lionel Messi pegou o rebote e cruzou na medida para Lautaro Martínez cabecear livre na segunda trave, decretando a virada histórica e a festa argentina em Atlanta.

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