logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Argentina vira sobre a Inglaterra e vai à final da Copa do Mundo

Atuais campeões buscam o tetra contra a Espanha; Inglaterra decide o terceiro lugar

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:20
Atualizado há 19 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina
Lautaro Martinez comemora com Lionel Messi o segundo gol da Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra (Foto: Thomas Coex / AFP)

A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026 e segue viva na defesa do seu título mundial. Em um confronto épico e com clima de Libertadores no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Albiceleste superou a Inglaterra por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (15). Após sair atrás no marcador, os sul-americanos mostraram poder de reação para buscar a virada nos instantes finais do jogo e carimbar o passaporte para Nova Iorque, onde decidem a taça contra a Espanha no próximo domingo (19).

  • Lionel Messi cobrando escanteio durante Inglaterra 1 x 2 Argentina

    Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina

    Futebol Internacional
    Há 8 minutos
  • A taça da Copa do Mundo é o objeto de desejo de Argentina e Espanha na final de domingo (19), em Nova York

    Quando é a final da Copa do Mundo entre Espanha x Argentina?

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos
  • Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Lautaro marca no fim, Argentina vira sobre Inglaterra e vai à final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos

    • Como foi a partida entre Inglaterra e Argentina?

    A etapa inicial foi marcada por um clima hostil e extremamente truncado, com direito a um princípio de confusão generalizada entre os atletas logo aos dois minutos, após entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Com a bola rolando pouco devido ao excesso de faltas, as duas seleções dividiram o controle do jogo sem conseguir criar chances claras de perigo. A Inglaterra incomodou em jogadas de bola parada após a parada técnica, mas a melhor oportunidade antes do intervalo saiu dos pés do próprio Enzo Fernández, que finalizou de fora da área e quase marcou um golaço, mantendo o placar zerado na ida para os vestiários.

    continua após a publicidade
  • Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    Qual seleção vai vencer a Copa do Mundo? Vote

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Jogadores da Inglaterra lemantem eliminação na Copa do Mundo

    Imprensa inglesa repercute eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo: 'Coração partido'

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo

    Messi iguala Pelé, Ronaldo e Cafu e chega em 3ª final de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
    • Lautaro Martínez, da Argentina, comemora gol na Copa do Mundo
    Lautaro Martínez comemora gol da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

    Na etapa final, o confronto ganhou em emoção e intensidade. A Argentina voltou pressionando e parou duas vezes em grandes defesas de Jordan Pickford, mas acabou castigada aos 18 minutos quando Anthony Gordon aproveitou cruzamento preciso de Morgan Rogers para abrir o placar para os ingleses. A desvantagem fez os atuais campeões se lançarem completamente ao ataque, acertando a trave com Alexis Mac Allister até que, aos 41 minutos, Enzo Fernández soltou uma bomba de fora da área para empatar. Já nos acréscimos, após nova bola na trave de Mac Allister, Lionel Messi pegou o rebote e cruzou na medida para Lautaro Martínez cabecear livre na segunda trave, decretando a virada histórica e a festa argentina em Atlanta.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde histórico

    Há 19 minutos
    Lautaro Martínez comemora gol na Copa

    Copa do Mundo 2026

    Argentina iguala Brasil em finais da Copa após vitória contra Inglaterra

    Há 25 minutos
    Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando vitória da Argentina

    Fora de Campo

    Reação de esposa do Messi em classificação da Argentina viraliza; veja

    Há 26 minutos
    Lionel Messi com a camisa azul escura da Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Messi vira assunto após classificação para a final da Copa do Mundo: 'Não é'

    Há 27 minutos
    O atacante inglês número 9, Harry Kane, reage após a derrota na semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta

    Copa do Mundo 2026

    Quando é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

    Há 27 minutos
    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina quebra escrita de 36 anos em Copas do Mundo com vitória sobre Inglaterra

    Há 29 minutos
    Mais LANCE!
    Jogadores da Argentina abraçados

    Inglaterra x Argentina: veja os melhores momentos do jogo da semifinal da Copa do Mundo

    Mick Jagger reage a gol da Argentina contra a Inglaterra

    Cena de Mick Jagger em Inglaterra x Argentina viraliza: 'Não tem preço'

    Lionel Messi cobrando escanteio durante Inglaterra 1 x 2 Argentina

    Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina

    Jude Bellingham e Lionel Messi durante Copa do Mundo

    Discussão de Bellingham com Messi repercute: 'Ficou surpreso'

    A taça da Copa do Mundo é o objeto de desejo de Argentina e Espanha na final de domingo (19), em Nova York

    Quando é a final da Copa do Mundo entre Espanha x Argentina?

    Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Lautaro marca no fim, Argentina vira sobre Inglaterra e vai à final da Copa

    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o gol da Inglaterra sobre a Argentina

    Quem é Anthony Gordon, autor de gol em Inglaterra x Argentina

    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina

    Anthony Gordon quebra escrita na semifinal e coloca Inglaterra na frente