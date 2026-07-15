Dê suas notas: Argentina vira sobre a Inglaterra e vai à final da Copa do Mundo
Atuais campeões buscam o tetra contra a Espanha; Inglaterra decide o terceiro lugar
A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026 e segue viva na defesa do seu título mundial. Em um confronto épico e com clima de Libertadores no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Albiceleste superou a Inglaterra por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (15). Após sair atrás no marcador, os sul-americanos mostraram poder de reação para buscar a virada nos instantes finais do jogo e carimbar o passaporte para Nova Iorque, onde decidem a taça contra a Espanha no próximo domingo (19).
Messi amplia recorde de Pelé em Copas do Mundo em classificação da Argentina
Quando é a final da Copa do Mundo entre Espanha x Argentina?
Lautaro marca no fim, Argentina vira sobre Inglaterra e vai à final da Copa
Como foi a partida entre Inglaterra e Argentina?
A etapa inicial foi marcada por um clima hostil e extremamente truncado, com direito a um princípio de confusão generalizada entre os atletas logo aos dois minutos, após entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Com a bola rolando pouco devido ao excesso de faltas, as duas seleções dividiram o controle do jogo sem conseguir criar chances claras de perigo. A Inglaterra incomodou em jogadas de bola parada após a parada técnica, mas a melhor oportunidade antes do intervalo saiu dos pés do próprio Enzo Fernández, que finalizou de fora da área e quase marcou um golaço, mantendo o placar zerado na ida para os vestiários.
Na etapa final, o confronto ganhou em emoção e intensidade. A Argentina voltou pressionando e parou duas vezes em grandes defesas de Jordan Pickford, mas acabou castigada aos 18 minutos quando Anthony Gordon aproveitou cruzamento preciso de Morgan Rogers para abrir o placar para os ingleses. A desvantagem fez os atuais campeões se lançarem completamente ao ataque, acertando a trave com Alexis Mac Allister até que, aos 41 minutos, Enzo Fernández soltou uma bomba de fora da área para empatar. Já nos acréscimos, após nova bola na trave de Mac Allister, Lionel Messi pegou o rebote e cruzou na medida para Lautaro Martínez cabecear livre na segunda trave, decretando a virada histórica e a festa argentina em Atlanta.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Garantido na final, Messi pode igualar Cafu em recorde históricoHá 19 minutos
Copa do Mundo 2026
Argentina iguala Brasil em finais da Copa após vitória contra InglaterraHá 25 minutos
Fora de Campo
Reação de esposa do Messi em classificação da Argentina viraliza; vejaHá 26 minutos
Copa do Mundo 2026
Messi vira assunto após classificação para a final da Copa do Mundo: 'Não é'Há 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Quando é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?Há 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Argentina quebra escrita de 36 anos em Copas do Mundo com vitória sobre InglaterraHá 29 minutos
Mais LANCE!