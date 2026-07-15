Argentina quebra escrita de 36 anos em Copas do Mundo com vitória sobre Inglaterra
Albiceleste encara a Espanha na decisão do Mundial de 2026
Com a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, a Argentina quebrou uma escrita em Copas do Mundo que perdurou pelos últimos 36 anos. A Albiceleste não vencia uma seleção campeã da competição desde o triunfo sobre o Brasil, em 1990.
➡️Dê suas notas: Argentina vira sobre a Inglaterra e vai à final da Copa do Mundo
Desde então, a Argentina não vencia um rival que já havia vencido um título de Copa do Mundo. Nem mesmo quando conquistou o Mundial de 2022. Na última campanha, a equipe de Lionel Scaloni havia derrotado México, Polônia, Austrália e Croácia. Embora tenha vencido a decisão contra a França, o confronto foi decidido nos pênaltis após o 3 a 3 nos 120 minutos.
No confronto com a Inglaterra, a Argentina parecia que não iria quebrar essa marca dos últimos 36 anos, mas Enzo Fernández e Lautaro Martínez decidiram a partida nos minutos finais. Na decisão, a Albiceleste tem a oportunidade de vencer uma nova campeã do mundo: a Espanha, em jogo que será disputado no domingo (19), às 16h (de Brasília).
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Diante da Fúria, a Argentina buscará conquistar o quarto título de Copa do Mundo e igualar o número de troféus do torneio de Alemanha e Itália. Caso vença, a Albiceleste ficará atrás apenas da Seleção Brasileira, que venceu a competição em cinco oportunidades.
Vitória da Argentina sobre o Brasil em 1990 virou trecho de música
A vitória da Argentina sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990 foi muito marcante para a Albiceleste. Em 2014, o duelo virou até trecho da música "Brasil, decime que se siente", que é entoada pelos torcedores nas arquibancadas.
Brasil, decime qué se siente (Brasil, me diz como se sente)
Tener en casa a tu papá (Ter em casa o seu pai)
Te juro que aunque pasen los años (Te prometo que com o passar dos anos)
Nunca nos vamos a olvidar (Nunca iremos esquecer)
Que el Diego te gambeteó (Que Diego te driblou)
Que Cani te vacunó (Que Cani te machucou)
Que estás llorando desde Italia hasta hoy (Estão chorando desde a Itália até hoje)
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