França x Iraque Palpite – Análise e odds (22/06)

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A França entra em campo na segunda-feira (22) para enfrentar o Iraque pela segunda rodada do Grupo I da Copa do mundo 2026, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. Os Bleus venceram o Senegal por 3 x 1 na estreia e buscam carimbar a classificação antecipada para os 16 avos de final.

O Iraque, de volta ao Mundial após 40 anos de ausência, perdeu por 1 x 4 para a Noruega na primeira rodada e precisa de um milagre para manter suas chances no torneio. Kylian Mbappé chega ao duelo com 58 gols pela seleção francesa, novo recorde histórico, e 14 gols em Copas do Mundo, a dois de igualar a marca de Miroslav Klose. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para França x Iraque pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Mbappé chega à 100ª seleção contra um Iraque em busca de redenção

A França foi dominada no primeiro tempo contra o Senegal, mas uma mudança tática no intervalo mudou o jogo por completo. Deschamps recuou Michael Olise para o centro e liberou Ousmane Dembélé pelo lado direito, o que abriu espaços fatais para Mbappé. O capitão francês marcou duas vezes e Barcola fechou a conta saindo do banco.

Nos últimos cinco jogos, a seleção francesa venceu quatro e marcou 12 gols, sofrendo apenas seis. A única derrota veio num amistoso contra a Costa do Marfim (1 x 2), quando Deschamps já fazia testes com o elenco antes do embarque para os Estados Unidos. A equipe chega à segunda rodada como líder isolada em qualidade ofensiva no Grupo I.

A França é a segunda colocada no ranking da FIFA e figura como uma das favoritas ao título ao lado de Espanha e Argentina. Uma vitória nesta segunda-feira garante matematicamente a vaga nos 16 avos de final com uma rodada de antecedência, reforçando a posição confortável de Deschamps para administrar o desgaste do elenco.

Do lado iraquiano, a estreia foi cruel. A seleção de Graham Arnold até conseguiu empatar a partida com uma cabeçada de Aymen Hussein aos 39 minutos, mas desmoronou depois que Erling Haaland aproveitou uma falha do goleiro Jalal Hassan para marcar o segundo gol norueguês. Ostigard ampliou de cabeça e o próprio Hussein marcou contra no fim.

O Iraque tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. As vitórias vieram contra Bolívia (2 x 1, no playoff de classificação) e Andorra (1 x 0), enquanto as derrotas foram para Venezuela (0 x 2) e Noruega (1 x 4). O empate com a Espanha (1 x 1) num amistoso em La Coruña mostrou que a equipe pode competir quando bem organizada.

No ranking FIFA, o Iraque ocupa a 60ª posição, 57 degraus abaixo da França. A missão agora é sair do Mundial com algum resultado positivo que justifique os sacrifícios feitos para estar ali, incluindo os oito meses que Graham Arnold passou vivendo em Bagdá para preparar a equipe.

Confrontos diretos entre França e Iraque

Este será o primeiro confronto oficial entre França e Iraque na história do futebol. As duas seleções nunca se enfrentaram em competição alguma, seja Copa do Mundo, amistoso oficial registrado pela FIFA ou qualquer outro torneio.

A única participação anterior do Iraque em Copas do Mundo aconteceu no México, em 1986, quando a seleção encerrou a fase de grupos com três derrotas: 0 x 1 para o Paraguai, 1 x 2 para a Bélgica e 0 x 1 para o México. Ahmed Radhi marcou o único gol iraquiano em Mundiais naquela edição, contra a Bélgica.

Não existe, portanto, nenhum precedente histórico entre as duas equipes. O Iraque busca seu primeiro resultado positivo contra uma seleção europeia de elite nesta Copa, após a goleada sofrida diante da Noruega. A França, por sua vez, não tem nenhuma referência recente para estudar sobre este adversário em específico.

Notícias de França x Iraque

França: desfalques e dúvidas

Didier Deschamps deve promover três mudanças em relação ao time que começou contra o Senegal, segundo informações do L'Equipe e da Eurosport. Lucas Digne entra no lugar de Théo Hernandez na lateral esquerda, após o jogador do Al-Hilal apresentar dificuldades defensivas na estreia.

No meio-campo, Manu Koné assume a vaga de Aurélien Tchouaméni, que será poupado de olho nos 16 avos de final. Koné, do Roma, foi visto comandando os treinos em Boston e demonstrou estar muito motivado para a oportunidade.

Bradley Barcola, que entrou no segundo tempo contra o Senegal e marcou um gol em apenas dois minutos e 11 segundos, será promovido à titularidade no lugar de Désiré Doué. Mbappé, Olise e Dembélé seguem no ataque.

Este será o 100º jogo de Mbappé pela seleção francesa. Aos 27 anos, o capitão dos Bleus já é o maior artilheiro da história da equipe com 58 gols e o maior goleador francês em Copas do Mundo com 14 gols, superando Just Fontaine.

Malo Gusto teve um alerta muscular durante a semana, mas se recuperou. Mesmo assim, não deve ser titular, com Jules Koundé mantendo a posição na lateral direita.

Provável escalação da França (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Iraque: desfalques e dúvidas

Graham Arnold deve manter a base do time que enfrentou a Noruega, com poucos ajustes. O grande ponto de interrogação é o goleiro e capitão Jalal Hassan, que cometeu a falha no segundo gol de Haaland e aparece como dúvida para o duelo.

Ali Jasim, meia-atacante de 22 anos que atua no Al-Najma, também está listado como incerto. Jasim tem 36 seleções e dois gols, e seria uma opção ofensiva vinda do banco caso esteja apto.

Aymen Hussein, artilheiro do Iraque com 34 gols em 96 jogos pela seleção, será o homem de referência no ataque. O atacante de 30 anos do Al-Karma foi retido por sete horas no aeroporto de Chicago ao chegar aos Estados Unidos, mas respondeu com um gol de cabeça na estreia contra a Noruega.

Ali Al-Hamadi, do Luton Town, é a principal arma em velocidade da equipe iraquiana. Aos 24 anos, ele tem cinco gols em 20 seleções e representa a geração de jogadores iraquianos que atuam no futebol europeu. Zidane Iqbal, meia do Utrecht, pode ganhar minutos como opção criativa.

A defesa iraquiana terá de lidar com um desafio monumental. Hussein Ali (Pogon Szczecin) e Merchas Doski (Viktoria Plzen) precisam conter Dembélé e Barcola nas pontas, enquanto Zaid Tahseen (Pakhtakor) e Akam Hashim (Al-Zawraa) terão Mbappé como preocupação constante.

Provável escalação do Iraque (4-4-2): Jalal Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashim e Doski; Qasem, Al-Ammari, Ismael e Bayesh; Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Destaques individuais de França x Iraque

Destaque da França Kylian Mbappé 58 Gols pela seleção (recorde histórico) 14 Gols em Copas do Mundo (a 2 do recorde de Klose) 2 Gols contra o Senegal (1ª rodada) 100ª Seleção contra o Iraque (marco histórico) Destaque do Iraque Aymen Hussein 34 Gols pela seleção (artilheiro histórico) 1 Gol na Copa 2026 (cabeçada vs Noruega) 96 Jogos pela seleção iraquiana 1 Gol decisivo vs Bolívia (classificou o Iraque)

Os técnicos - O último ato de Deschamps contra a aposta de Arnold

Didier Deschamps

Deschamps está no cargo desde julho de 2012 e anunciou em janeiro de 2025 que esta Copa do Mundo será seu último torneio à frente da seleção francesa. Campeão do mundo como jogador em 1998 e como treinador em 2018, ele também levou a França à final no Qatar em 2022. Esta é sua 20ª partida como técnico em Copas do Mundo, recorde compartilhado com Bora Milutinovic, Oscar Tabárez e Mario Zagallo.

O estilo de Deschamps é pragmático: gestão de grupo impecável, rotação inteligente e uma capacidade de adaptar o sistema tático conforme o adversário. Contra o Iraque, ele deve usar o jogo para dar minutos a jogadores que ficaram no banco na estreia, sem abrir mão da vitória que garante a classificação antecipada.

Graham Arnold

O australiano de 62 anos aceitou em maio de 2025 uma missão que poucos acreditavam ser possível: classificar o Iraque para a Copa do Mundo. Arnold já havia levado a Austrália às oitavas de final no Qatar em 2022, onde perdeu para a Argentina, futura campeã.

Em vez de comandar a distância, Arnold se mudou para Bagdá e viveu lá por oito meses consecutivos. Cerca de 50% a 75% da família dele se opôs à decisão, mas o treinador insistiu que as percepções sobre o país estavam equivocadas. Ao lado de Ali Abbas, ex-jogador iraquiano e referência do Sydney FC, ele construiu um grupo coeso que surpreendeu a todos no playoff contra a Bolívia.

Análise tática de França x Iraque

A França deve se organizar no seu 4-2-3-1 habitual, com Koné e Rabiot protegendo a defesa e liberando o trio Dembélé, Olise e Barcola para atacar. Olise deve atuar mais centralizado, como fez no segundo tempo contra o Senegal, funcionando como o cérebro criativo atrás de Mbappé. A velocidade de Barcola pela esquerda e a capacidade de drible de Dembélé pela direita representam ameaças constantes para os laterais iraquianos.

O Iraque tentará repetir o 4-4-2 compacto da estreia, com duas linhas de quatro fechando os espaços no meio. O problema é que esse sistema exige um esforço físico brutal durante 90 minutos, e a seleção de Arnold não tem profundidade de banco para sustentar a intensidade. Hussein Ali e Doski, nas laterais, ficarão expostos às investidas de Barcola e Dembélé, que são mais rápidos e tecnicamente superiores.

A principal esperança iraquiana está nas bolas paradas. Aymen Hussein, com seus 1,89 m, é uma ameaça real de cabeça em cada escanteio e falta lateral. Foi assim que ele empatou contra a Noruega, e Deschamps certamente tomou nota. Fora dos lances de bola aérea, o Iraque depende essencialmente de transições rápidas de Al-Hamadi, o que pressupõe recuperar a posse de bola contra uma equipe que sabe segurar a bola como poucas no mundo.

Prognóstico de placar exato para França x Iraque

Previsão de placar França 3 x 0 Iraque - Odd 5,50 na Br4bet Mbappé celebra a 100ª seleção diante de um adversário que sofreu quatro gols da Noruega na estreia. A França tem qualidade de sobra para resolver a partida no segundo tempo, como fez contra o Senegal, e Deschamps não terá motivos para forçar o ritmo além do necessário. A França marcou três ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos (12 gols em cinco partidas) O Iraque sofreu quatro gols da Noruega na estreia, incluindo um gol contra de Hussein no final Mbappé tem 14 gols em Copas e está a dois do recorde de Miroslav Klose; a motivação é máxima França e Iraque nunca se enfrentaram em partida oficial; a diferença de 54 posições no ranking FIFA fala por si Deschamps deve administrar o elenco de olho nos 16 avos de final, o que limita o placar a um resultado controlado

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