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Messi se aproxima do recorde de gols em uma Copa do Mundo; veja

Atacante argentino soma sete gols no torneio e caça marca de Fontaine

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.
Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Lionel Messi abriu o caminho para a vitória da Argentina contra Cabo Verde, na fase de 16avos de final, e atingiu a marca de 7 gols na Copa do Mundo de 2026. Com esse desempenho, o camisa 10 lidera de forma isolada a artilharia do torneio atual e se aproxima de um recorde histórico do futebol.

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    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026
    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    O atacante tenta alcançar o francês Just Fontaine, que detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 gols anotados no Mundial de 1958, na Suécia.

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    • Para somar os seus 7 gols na atual edição da competição da Fifa, Messi balançou as redes em três partidas diferentes:

      1.
    1. Fase de grupos: 3 gols contra a Argélia
      2. 2.
    2. Fase de grupos: 2 gols contra a Áustria
      3. 3.
    3. Fase de grupos: 1 gol contra a Jordânia
      4. 4.
    4. Mata-mata (16avos): 1 gol contra Cabo Verde

    Os maiores artilheiros em uma única edição

    Desde que Fontaine estabeleceu o recorde em 1958, nenhum outro atleta conseguiu superar a barreira dos 10 gols em um mesmo Mundial. O jogador que mais perto chegou da marca foi o alemão Gerd Müller, em 1970.

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    Veja o ranking histórico de gols em uma única edição de Copa:

    Jogador (Seleção)Edição da CopaGols Marcados

    1º Just Fontaine (França)

    Suécia 1958

    13 gols

    2º Gerd Müller (Alemanha)

    México 1970

    10 gols

    3º Eusébio (Portugal)

    Inglaterra 1966

    9 gols

    4º Ademir de Menezes (Brasil)

    Brasil 1950

    9 gols

    5º Guillermo Stábile (Argentina)

    Uruguai 1930

    8 gols

    6º Ronaldo Fenômeno (Brasil)

    Coreia/Japão 2002

    8 gols

    7º Kylian Mbappé (França)

    Catar 2022

    8 gols

    Just Fontaine carregado pelos seus companheiros em jogo da Copa do Mundo
    O ex-atacante francês Just Fontaine posa em imagem histórica; marca de 13 gols em uma única edição dura desde a Copa do Mundo de 1958 (Foto: Divulgação / Fifa)

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