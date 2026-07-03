Messi se aproxima do recorde de gols em uma Copa do Mundo; veja Atacante argentino soma sete gols no torneio e caça marca de Fontaine

Lionel Messi abriu o caminho para a vitória da Argentina contra Cabo Verde, na fase de 16avos de final, e atingiu a marca de 7 gols na Copa do Mundo de 2026. Com esse desempenho, o camisa 10 lidera de forma isolada a artilharia do torneio atual e se aproxima de um recorde histórico do futebol.

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Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O atacante tenta alcançar o francês Just Fontaine, que detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 gols anotados no Mundial de 1958, na Suécia.

O desempenho de Messi na Copa do Mundo de 2026

Para somar os seus 7 gols na atual edição da competição da Fifa, Messi balançou as redes em três partidas diferentes:

1 . Fase de grupos: 3 gols contra a Argélia 2 . Fase de grupos: 2 gols contra a Áustria 3 . Fase de grupos: 1 gol contra a Jordânia 4 . Mata-mata (16avos): 1 gol contra Cabo Verde

Os maiores artilheiros em uma única edição

Desde que Fontaine estabeleceu o recorde em 1958, nenhum outro atleta conseguiu superar a barreira dos 10 gols em um mesmo Mundial. O jogador que mais perto chegou da marca foi o alemão Gerd Müller, em 1970.

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Veja o ranking histórico de gols em uma única edição de Copa:

Jogador (Seleção) Edição da Copa Gols Marcados 1º Just Fontaine (França) Suécia 1958 13 gols 2º Gerd Müller (Alemanha) México 1970 10 gols 3º Eusébio (Portugal) Inglaterra 1966 9 gols 4º Ademir de Menezes (Brasil) Brasil 1950 9 gols 5º Guillermo Stábile (Argentina) Uruguai 1930 8 gols 6º Ronaldo Fenômeno (Brasil) Coreia/Japão 2002 8 gols 7º Kylian Mbappé (França) Catar 2022 8 gols

O ex-atacante francês Just Fontaine posa em imagem histórica; marca de 13 gols em uma única edição dura desde a Copa do Mundo de 1958 (Foto: Divulgação / Fifa)

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