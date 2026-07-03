Messi se aproxima do recorde de gols em uma Copa do Mundo; veja
Atacante argentino soma sete gols no torneio e caça marca de Fontaine
Lionel Messi abriu o caminho para a vitória da Argentina contra Cabo Verde, na fase de 16avos de final, e atingiu a marca de 7 gols na Copa do Mundo de 2026. Com esse desempenho, o camisa 10 lidera de forma isolada a artilharia do torneio atual e se aproxima de um recorde histórico do futebol.
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O atacante tenta alcançar o francês Just Fontaine, que detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 gols anotados no Mundial de 1958, na Suécia.
O desempenho de Messi na Copa do Mundo de 2026
Para somar os seus 7 gols na atual edição da competição da Fifa, Messi balançou as redes em três partidas diferentes:
- Fase de grupos: 3 gols contra a Argélia
- Fase de grupos: 2 gols contra a Áustria
- Fase de grupos: 1 gol contra a Jordânia
- Mata-mata (16avos): 1 gol contra Cabo Verde
Os maiores artilheiros em uma única edição
Desde que Fontaine estabeleceu o recorde em 1958, nenhum outro atleta conseguiu superar a barreira dos 10 gols em um mesmo Mundial. O jogador que mais perto chegou da marca foi o alemão Gerd Müller, em 1970.
Veja o ranking histórico de gols em uma única edição de Copa:
|Jogador (Seleção)
|Edição da Copa
|Gols Marcados
1º Just Fontaine (França)
Suécia 1958
13 gols
2º Gerd Müller (Alemanha)
México 1970
10 gols
3º Eusébio (Portugal)
Inglaterra 1966
9 gols
4º Ademir de Menezes (Brasil)
Brasil 1950
9 gols
5º Guillermo Stábile (Argentina)
Uruguai 1930
8 gols
6º Ronaldo Fenômeno (Brasil)
Coreia/Japão 2002
8 gols
7º Kylian Mbappé (França)
Catar 2022
8 gols
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