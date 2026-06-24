Messi agradece elenco da Argentina por festa surpresa na Copa do Mundo Atleta completou 39 anos nesta quarta-feira (24)

Aniversariante do dia, Lionel Messi completou 39 anos com uma festa surpresa promovida pelo elenco da Argentina em meio a Copa do Mundo. Nas redes sociais, o camisa 10 fez questão de agradecer os seus companheiros pelo "presente".

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- Obrigado ao meu país e a todo o mundo por tantos parabéns. Cada ano se superam e me emocionam mais. Obrigado a minha família e meus amigos, que estão sempre. E obrigado aos meus companheiros por esse presente tão especial. É um prazer enorme viver tudo isso e poder compartilhar junto com vocês. É algo incrível sair para competir em qualquer lugar sabendo que tenho vocês ao lado.

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Na festa organizada pelo elenco da Argentina, os jogadores utilizaram uma mesma camisa com uma mensagem de agradecimento a Lionel Messi. O veterano é tratado como um ídolo de grande parte do plantel por conta de sua trajetória dentro das quatro linhas no futebol.

- A você, que mudou nossa vida, que nos presenteou com momentos inesquecíveis, que nos fez acreditar que os sonhos são possíveis. O melhor não foi ver, foi viver isso com você.

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Na Copa do Mundo, Messi é o artilheiro da competição com cinco gols marcados pela Argentina nos jogos contra Argélia e Áustria. No sábado (27), o camisa 10 encara a Jordânia em busca do 100% de aproveitamento na fase de grupos.

Messi terá minutos em Argentina x Jordânia

Lionel Scaloni já decidiu que irá poupar grande parte do elenco da Argentina diante da Jordânia, mas Messi terá minutos em campo, no sábado (27), pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No entanto, não há definição sobre se o camisa 10 será titular ou iniciará no banco de reservas, segundo a "TyC Sports".

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