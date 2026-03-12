Após espera, Finalíssima pode ter data e local definidos

A Finalíssima entre Espanha e Argentina, marcada para 27 de março, pode finalmente ter um local definido nos próximos dias. O confronto entre os campeões da Eurocopa e da Copa América de 2024 estava inicialmente programado para o Estádio Lusail, em Doha, no Catar. No entanto, a escalada do conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã colocou em dúvida a capacidade do país-sede de receber a partida com segurança.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Federação de Futebol do Catar chegou a suspender competições por tempo indeterminado após os ataques, o que levou Uefa e Conmebol a buscarem alternativas para o evento que reúne os dois gigantes do futebol mundial.

continua após a publicidade

Argentina foi campeã da Finalíssima 2022 sobre a Itália (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Bernabéu, Lisboa ou Roma: as opções na mesa

Segundo informações da rádio espanhola Cadena COPE, repercutidas pelo jornal "Mundo Deportivo" e "Marca", o Santiago Bernabéu surge como o local mais cotado para receber a partida . A Federação Espanhola (RFEF) e a Uefa já teriam dado aval à proposta, e agora aguardam a resposta da Conmebol e da Associação Argentina de Futebol (Afa).

A decisão teria sido tomada na mesma semana em que o Campeonato Qatari foi retomado, mas as organizações consideraram que as condições não são adequadas para realizar uma partida dessa magnitude em uma zona de conflito.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, outras opções chegaram a ser cogitadas. Lisboa chegou a ser apontada como "principal candidata" pela rádio estatal espanhola RNE, com o Estádio da Luz visto como um destino conveniente tanto para espanhóis quanto para argentinos, devido à proximidade com a Europa e ao elevado número de jogadores de ambas as seleções que atuam no continente . Roma e Paris também estiveram no radar.

➡️ Aposte nos jogos das oitavas de final da Champions League!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A pressão da AFA e o interesse espanhol

Apesar do favoritismo do Bernabéu, a Afa e a Conmebol têm a palavra final. Fontes espanholas indicam que a entidade sul-americana não vê com bons olhos a realização do jogo em Madri, buscando um território mais neutro. Lisboa e Roma seriam opções mais palatáveis para os argentinos.

A Espanha, por sua vez, tem interesse em não desperdiçar a última janela internacional antes da Copa do Mundo, mas já considera buscar adversários alternativos caso a indefinição persista. Além disso, na mesma data, 27 de março, o Estádio Metropolitano de Riade recebe outro amistoso internacional entre Marrocos e Equador, o que não interfere nos planos da Finalíssima.

A primeira edição da Finalíssima neste formato moderno aconteceu em 2022, em Wembley, com vitória da Argentina sobre a Itália por 3 a 0.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial