Após espera, Finalíssima pode ter data e local definidos
Espanha e Argentina aguardam o veredito
- Matéria
- Mais Notícias
A Finalíssima entre Espanha e Argentina, marcada para 27 de março, pode finalmente ter um local definido nos próximos dias. O confronto entre os campeões da Eurocopa e da Copa América de 2024 estava inicialmente programado para o Estádio Lusail, em Doha, no Catar. No entanto, a escalada do conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã colocou em dúvida a capacidade do país-sede de receber a partida com segurança.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Courtois tem mais participação em gol na Champions que Raphinha; veja
Futebol Internacional12/03/2026
- Futebol Internacional
Franceses depositam fé em Endrick para duelo de Europa League: ‘Prodígio’
Futebol Internacional12/03/2026
- Copa do Mundo
Trump recomenda que Irã não participe da Copa do Mundo ‘pela própria segurança’
Copa do Mundo12/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Federação de Futebol do Catar chegou a suspender competições por tempo indeterminado após os ataques, o que levou Uefa e Conmebol a buscarem alternativas para o evento que reúne os dois gigantes do futebol mundial.
Bernabéu, Lisboa ou Roma: as opções na mesa
Segundo informações da rádio espanhola Cadena COPE, repercutidas pelo jornal "Mundo Deportivo" e "Marca", o Santiago Bernabéu surge como o local mais cotado para receber a partida . A Federação Espanhola (RFEF) e a Uefa já teriam dado aval à proposta, e agora aguardam a resposta da Conmebol e da Associação Argentina de Futebol (Afa).
A decisão teria sido tomada na mesma semana em que o Campeonato Qatari foi retomado, mas as organizações consideraram que as condições não são adequadas para realizar uma partida dessa magnitude em uma zona de conflito.
Nas últimas semanas, outras opções chegaram a ser cogitadas. Lisboa chegou a ser apontada como "principal candidata" pela rádio estatal espanhola RNE, com o Estádio da Luz visto como um destino conveniente tanto para espanhóis quanto para argentinos, devido à proximidade com a Europa e ao elevado número de jogadores de ambas as seleções que atuam no continente . Roma e Paris também estiveram no radar.
➡️ Aposte nos jogos das oitavas de final da Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
A pressão da AFA e o interesse espanhol
Apesar do favoritismo do Bernabéu, a Afa e a Conmebol têm a palavra final. Fontes espanholas indicam que a entidade sul-americana não vê com bons olhos a realização do jogo em Madri, buscando um território mais neutro. Lisboa e Roma seriam opções mais palatáveis para os argentinos.
A Espanha, por sua vez, tem interesse em não desperdiçar a última janela internacional antes da Copa do Mundo, mas já considera buscar adversários alternativos caso a indefinição persista. Além disso, na mesma data, 27 de março, o Estádio Metropolitano de Riade recebe outro amistoso internacional entre Marrocos e Equador, o que não interfere nos planos da Finalíssima.
A primeira edição da Finalíssima neste formato moderno aconteceu em 2022, em Wembley, com vitória da Argentina sobre a Itália por 3 a 0.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias