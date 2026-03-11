O presidente da Fifa, Gianni Infantino, teve um novo encontro com Donald Trump e ouviu do presidente dos Estados Unidos que a seleção do Irã é "naturalmente bem-vinda" para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que começará em pouco mais de três meses.

continua após a publicidade

➡️México oferece apoio à seleção do Iraque para disputa da repescagem para a Copa do Mundo

No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de bombardeios foram registrados no Oriente Médio.

O conflito coloca em xeque a participação da seleção iraniana na Copa do Mundo, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. O Irã integra o Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle.

continua após a publicidade

— Esta noite (terça-feira, 10), reuni-me com o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo da Fifa e a crescente empolgação, já que estamos a apenas 93 dias do pontapé inicial — declarou Gianni Infantino, em seu perfil no Instagram.

O presidente da Fifa afirmou que a questão do Irã foi tema do encontro e que Trump garantiu que os Estados Unidos não farão objeção à participação do país na competição.

continua após a publicidade

— Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana se classificou para participar da Copa do Mundo da Fifa 2026. Durante as discussões, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos — assegurou Infantino.

Na mesma postagem, Gianni Infantino escreveu que o Mundial servirá para "unir as pessoas".

— Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo da FIFA para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo.