A Suécia renovou o vínculo com o técnico Graham Potter até 2030, antes mesmo de garantir vaga na Copa do Mundo deste ano. Contratado em outubro, o inglês ganharia extensão automática caso levasse a seleção ao Mundial, mas ganhou um voto de confiança da federação sueca.

— Estou incrivelmente feliz sobre a continuidade da colaboração com Graham Potter, que é uma pessoa sólida cuja liderança aprecio e tenho forte crença. A perspectiva de longa data oferece aos jogadores e técnicos paz de espírito e oportunidade de criar continuidade nas suas atividades de olho nos futuros campeonatos. Nossa seleção é de grande importância para o futebol sueco e muitas pessoas. Agora, ansiamos pelos próximos anos, mas, primeiro e mais importante, em jogar a Copa do Mundo neste verão europeu — celebrou Niclas Carlnen, secretário-geral da entidade.

Potter, de 50 anos, fez carreira no futebol inglês, com passagens mais recentes por West Ham, Chelsea e Brighton. O profissional treinou a Suécia apenas nas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, nas quais foi derrotado pela Suíça por 4 a 1 e empatou por 1 a 1 com a Eslovênia.

Suécia de Potter a dois jogos da Copa do Mundo

Apesar da campanha frustrante nas Eliminatórias, a Suécia precisa vencer dois jogos para garantir a vaga no Mundial. No dia 26 de março, a seleção enfrenta a Ucrânia. Em caso de triunfo, cinco dias depois encara o vencedor do duelo entre Polônia e Albânia. O treinador inglês deve anunciar a convocação para os dois compromissos decisivos nos próximos dias.