Copa do Mundo

Faltam 98 dias para a Copa: em 1998, convocação da Argentina passou pelo corte de cabelo

Técnico Daniel Passarella vetou jogadores que mantinham longas madeixas

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
11:18
Ariel Ortega e Gabriel Batistuta tiveram que dar um trato no cabelo para irem à Copa de 1998
Ariel Ortega e Gabriel Batistuta tiveram que dar um trato no cabelo para irem à Copa de 1998 (Reprodução/Fifa)
  Matéria

Há quase 28 anos, a convocação da seleção argentina para a Copa do Mundo de 1998 foi baseada não apenas na qualidade dos jogadores, mas também no estilo… do cabelo. Então técnico da equipe, Daniel Passarella determinou que para estar no Mundial da França os jogadores não deveriam ter cabelos longos. Só que tinha um detalhe: três dos principais atletas do time à época, Fernando Redondo, Cláudio Caniggia e Gabriel Batistuta tinham longas madeixas.

Faltam 98 dias para a Copa do Mundo de 2026, e nesta quinta-feira (5) o Lance! relembra a curiosa história que marcou a campanha da Argentina na Copa do Mundo da França.

Daniel Passarella é apontado até hoje como o maior zagueiro da história do futebol argentino. Foi o capitão da seleção argentina na conquista do primeiro Mundial, em 1978. E foi o técnico que comandou o país vizinho nas Eliminatórias e na Copa do Mundo de 1998.

Estilo linha-dura, ele estabeleceu uma cartilha à época proibindo jogadores de usarem brincos e cabelos longos. Era isso ou ficar de fora da convocação. E isso fez atletas como Juan Pablo Sorín, Eduardo Coudet, Batistuta e outros irem ao cabeleireiro para mudarem (forçosamente) o visual.

Dois jogadores, porém, se recusaram: Caniggia, carrasco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990; e Fernando Redondo, à época campeão europeu pelo Real Madrid e apontado como um dos melhores da posição no planeta naquele ano.

Redondo fincou pé e se negou a mudar o corte de cabelo. E Passarella, irredutível, não o levou para a Copa do Mundo.

Caniggia acabou ficando no meio termo e deu uma aparada. Foi para o Mundial.

Naquele ano, a Argentina chegou às quartas de final e foi eliminada pela Holanda, que na sequência viria a perder para o Brasil nos pênaltis.

Fernando Redondo, à época volante do Real Madrid, não defendeu a Argentina na Copa de 1998
Fernando Redondo, à época volante do Real Madrid, não defendeu a Argentina na Copa de 1998 (Reprodução/Real Madrid)

