Há quase 28 anos, a convocação da seleção argentina para a Copa do Mundo de 1998 foi baseada não apenas na qualidade dos jogadores, mas também no estilo… do cabelo. Então técnico da equipe, Daniel Passarella determinou que para estar no Mundial da França os jogadores não deveriam ter cabelos longos. Só que tinha um detalhe: três dos principais atletas do time à época, Fernando Redondo, Cláudio Caniggia e Gabriel Batistuta tinham longas madeixas.
Faltam 98 dias para a Copa do Mundo de 2026, e nesta quinta-feira (5) o Lance! relembra a curiosa história que marcou a campanha da Argentina na Copa do Mundo da França.
Daniel Passarella é apontado até hoje como o maior zagueiro da história do futebol argentino. Foi o capitão da seleção argentina na conquista do primeiro Mundial, em 1978. E foi o técnico que comandou o país vizinho nas Eliminatórias e na Copa do Mundo de 1998.
Estilo linha-dura, ele estabeleceu uma cartilha à época proibindo jogadores de usarem brincos e cabelos longos. Era isso ou ficar de fora da convocação. E isso fez atletas como Juan Pablo Sorín, Eduardo Coudet, Batistuta e outros irem ao cabeleireiro para mudarem (forçosamente) o visual.
Dois jogadores, porém, se recusaram: Caniggia, carrasco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990; e Fernando Redondo, à época campeão europeu pelo Real Madrid e apontado como um dos melhores da posição no planeta naquele ano.
Redondo fincou pé e se negou a mudar o corte de cabelo. E Passarella, irredutível, não o levou para a Copa do Mundo.
Caniggia acabou ficando no meio termo e deu uma aparada. Foi para o Mundial.
Naquele ano, a Argentina chegou às quartas de final e foi eliminada pela Holanda, que na sequência viria a perder para o Brasil nos pênaltis.
