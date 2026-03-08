Quem usou a camisa 9 do Brasil em cada Copa
A trajetória da camisa 9 da Seleção Brasileira ao longo dos Mundiais.
A camisa 9 é tradicionalmente associada ao centroavante, ao goleador, ao jogador responsável por decidir partidas dentro da área. No futebol brasileiro, essa simbologia ganhou ainda mais peso ao longo das décadas, principalmente em Copas do Mundo, onde o número passou a representar protagonismo ofensivo e responsabilidade histórica. O Lance! relembra quem usou a camisa 9 do Brasil em cada Copa.
No entanto, essa associação nem sempre foi automática. A numeração fixa por posição só foi adotada oficialmente pela FIFA a partir da Copa de 1950. Antes disso, nas edições de 1930, 1934 e 1938, os números variavam de jogo para jogo. Não existia um "camisa 9 oficial" da Seleção. Ainda assim, atacantes como Leônidas da Silva e Ademir de Menezes são frequentemente ligados à função que mais tarde seria simbolizada pelo número 9.
A partir de 1950, com a padronização da numeração, tornou-se possível acompanhar de forma mais precisa quem vestiu a camisa 9 em cada edição do Mundial. E a lista revela algumas surpresas: nem sempre o dono da 9 foi o centroavante titular, e houve Copas em que defensores e meio-campistas usaram o número.
Ao longo da história, a camisa 9 do Brasil já foi sinônimo de artilharia — como nos casos de Ademir e Ronaldo — mas também já esteve associada a mudanças táticas, improvisações e até escolhas estratégicas de comissão técnica. O retrospecto mostra como a própria função do centroavante evoluiu dentro da Seleção.
A seguir, a lista completa dos jogadores que usaram a camisa 9 do Brasil nas Copas do Mundo com numeração fixa (1950–2022), com gols marcados em cada torneio.
Quem usou a camisa 9 do Brasil em cada Copa
1950 – Ademir de Menezes - o 'primeiro' camisa 9
Gols: 9
Na Copa do Mundo FIFA de 1950, Ademir foi o maior artilheiro da competição. É o primeiro grande camisa 9 da história da Seleção em Mundiais com numeração fixa.
1954 – Baltazar
Gols: 1
Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1954.
1958 – Zózimo - camisa 9 na zaga?
Gols: 0
Na Copa do Mundo FIFA de 1958, a camisa 9 foi usada por um zagueiro — um dos casos mais curiosos da história da numeração brasileira.
1962 – Coutinho - o primeiro camisa 9 a passar em branco
Gols: 0
Atuou na Copa do Mundo FIFA de 1962.
1966 – Rildo
Gols: 1
Lateral-esquerdo que usou a 9 na Copa do Mundo FIFA de 1966.
1970 – Tostão
Gols: 2
Campeão na Copa do Mundo FIFA de 1970.
1974 – Jairzinho
Gols: 0
Usou a 9 na Copa do Mundo FIFA de 1974.
1978 – Reinaldo
Gols: 0
Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1978.
1982 – Serginho Chulapa
Gols: 3
Na Copa do Mundo FIFA de 1982.
1986 – Careca
Gols: 3
Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1986.
1990 – Müller
Gols: 0
Camisa 9 na Copa do Mundo FIFA de 1990.
1994 – Zinho - camisa 9 ou meia?
Gols: 0
Na Copa do Mundo FIFA de 1994, o número 9 foi de um meia. O centroavante titular era Romário, que usava a 11.
1998 – Ronaldo - o maior camisa 9 do Brasil
Gols: 4
Vice-campeão na Copa do Mundo FIFA de 1998.
2002 – Ronaldo - a redenção da camisa 9
Gols: 8
Campeão e artilheiro da Copa do Mundo FIFA de 2002.
2006 – Ronaldo
Gols: 3
Disputou a Copa do Mundo FIFA de 2006.
2010 – Luís Fabiano
Gols: 3
Na Copa do Mundo FIFA de 2010.
2014 – Fred - camisa 9 sem gols no Brasil
Gols: 0
Na Copa do Mundo FIFA de 2014.
2018 – Gabriel Jesus - outro camisa 9 sem gols
Gols: 0
Na Copa do Mundo FIFA de 2018.
2022 – Richarlison
Gols: 3
Na Copa do Mundo FIFA de 2022.
