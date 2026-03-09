A Seleção Brasileira encara uma estatística indigesta nesta Copa do Mundo de 2026: iguala o maior período sem conquistar um Mundial desde que foi campeão pela primeira vez, em 1958. Desde o Penta, em 2002, são 24 anos sem título. Mas o jejum traz coincidências promissoras: é o mesmo que separou os títulos de 1970 e 1994 e será no mesmo país. Além disso, Carlo Ancelotti estava lá.

Faltando 94 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! traz curiosidades do Brasil na Copa de 1994, o Mundial do Tetra.

O longo período sem título e a campanha ruim em 1990 fizeram a Seleção ir para a Copa do Mundo dos Estados Unidos desacreditada. Uma pesquisa realizada em São Paulo às vésperas da competição apontou que apenas 10% dos entrevistados acreditava no título. A então campeã Alemanha, além de Itália e Holanda, eram apontadas pelos brasileiros como favoritas.

E outra estatística de estreia podia corroborar com aquela descrença. O Brasil precisou de 26 minutos para abrir o marcador diante da Rússia, na primeira rodada. Nunca uma seleção que viria a ser campeã mundial havia demorada tanto para marcar o primeiro gol — algo que se mantém até hoje.

A campanha do Tetra também teve outras peculiaridades. Raí começou como capitão, mas no decorrer da competição virou reserva, algo inédito para uma equipe campeã. A braçadeira, então, foi dada por Carlos Alberto Parreira ao volante Dunga, que viria a se consagrar como um dos capitães mais emblemáticos da história das Copas do Mundo.

Campeão invicto, o Brasil fez a final com a Itália, que tinha em sua comissão técnica o então auxiliar Carlo Ancelotti. E será Ancelotti, 24 anos depois do último título do Brasil, o responsável por levar a Seleção ao Hexa.

Em 1994, Seleção Brasileira quebrou um jejum de 24 sem conquistar a Copa (Foto: John Mobanglo/AFP)

