Em carta à Fifa, deputados dos EUA criticam custos da Copa do Mundo

Um grupo de 69 congressistas norte-americanos enviou uma carta à Fifa pedindo que a entidade baixe o preço dos ingressos da Copa do Mundo e reveja a política de organização do torneio. Na avaliação dos parlamentares, a oferta de bilhetes a preços dinâmicos e as restrições à busca de patrocínios "criaram desafios intransponíveis para os torcedores e as cidades-sede".

continua após a publicidade

➡️Croácia terá 12 remanescentes da Copa de 2022 em 'revanche' do Brasil; veja lista

Os valores dos ingressos são alvos de críticas desde que eles se tornaram públicos, e o fato de a Fifa adotar um sistema de preços que varia conforme a demanda torna a questão ainda mais controversa. Em outubro do ano passado, o Lance! mostrou que na plataforma oficial de revenda alguns bilhetes estavam sendo oferecidos por até R$ 300 mil.

À época, a Fifa lançou uma categoria adicional de ingressos a preços "acessíveis", de US$ 60 dólares (R$ 312,60 na cotação atual). A promessa era de que os bilhetes estariam disponíveis para todos os jogos da fase de grupos.

continua após a publicidade

Mas, para os congressistas, os efeitos práticos da medida são muito pequenos frente aos custos altos para quem quiser curtir a Copa do Mundo.

"Entendemos que, em resposta à oposição internacional generalizada aos preços extremamente elevados dos ingressos para a Copa do Mundo, a Fifa disponibilizou um número limitado para as federações nacionais de futebol para distribuição independente a aproximadamente US$ 60 cada. No entanto, esses ingressos representam apenas 1-2% do total de ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026, e apenas algumas centenas estarão disponíveis por jogo", diz trecho da carta assinada pela deputada Sydney Kamlager-Dove, da Califórnia, e subscrita por outro 68 congressistas, todos do partido Democrata.

continua após a publicidade

"Além dessa pequena parcela de ingressos acessíveis, a grande maioria dos torcedores que viajam de todo o mundo só terá acesso a preços substancialmente inflacionados por meio de um sistema de loteria limitado e plataformas de revenda. Os preços atuais indicam que os ingressos mais baratos para a fase de grupos custam em média mais de US$ 200 (R$ 1.042), enquanto os ingressos mais baratos para a final ultrapassam US$ 4 mil (R$ 20,9 mil)", acrescentam.

No documento, direcionado ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, os deputados afirmam que a atual política de ingressos para a Copa do Mundo "contrasta fortemente com a missão central da Fifa de promover a divulgação e o desenvolvimento acessível e inclusivo do futebol em todo o mundo".

Preço dos ingressos motivou carta a Gianni Infantino (Instagram/@gianni_infantino)

Ajuda financeira às cidades-sede da Copa do Mundo

A carta também pede que a Fifa ajude financeiramente as cidades-sede por causa dos gastos elevados com infraestrutura e para a organização das Fan-Fest.

"Nos Estados Unidos, os contribuintes nos níveis federal, estadual e local estão arcando com custos substanciais para sediar a Copa do Mundo. Embora o Congresso tenha destinado aproximadamente US$ 625 milhões (R$ 3,26 bilhões) para reembolsar as despesas locais com aplicação da lei, os governos locais tiveram que angariar fundos adicionais de até US$ 150 milhões (R$ 782 milhões) por cidade para melhorias de infraestrutura, transporte e preparativos de segurança", prossegue a carta dos congressistas à Fifa.

Recentemente, cidades como Boston, Nova York, Kansas City e Miami sugeriram cancelar as Fan-Fest, que já se tornaram tradicionais na Copa do Mundo, por problemas de financiamento.

"Os Comitês Anfitriões estão coletivamente com um déficit de US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) no financiamento necessário devido aos contratos comerciais da Fifa que restringem a capacidade de suas cidades de aceitar patrocínios locais adicionais. Essas restrições de financiamento criaram obstáculos significativos para as cidades-sede realizarem eventos públicos para os torcedores", apontam os deputados norte-americanos.

O Lance! aguarda um posicionamento da Fifa. Em comunicado divulgado em outubro de 2025, a entidade afirmara que "o modelo de preços (dos ingressos) adotado reflete, de maneira geral, as práticas de mercado existentes e em desenvolvimento em nossos co-anfitriões". Na ocasião, a Fifa acrescentou que a receita da Copa do Mundo "é reinvestida para impulsionar o crescimento do futebol (masculino, feminino e juvenil) em todas as 211 federações membros da Fifa em todo o mundo".