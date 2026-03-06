Marcar gol em Copa do Mundo é um feito alcançado por poucos, e marcar gols por duas seleções diferentes em Mundiais é um feito para apenas um: Robert Prosinecki. O ex-jogador deixou sua marca pela Iugoslávia, em 1990, e oito anos depois pela Croácia.

Faltando 97 dias para a Copa do Mundo de 2006, o Lance! detalha essa história de Prosinecki, que não foi o único a jogar Mundiais por seleções diferentes.

Robert Prosinecki foi um meio-campista de muita qualidade. Filho de pai croata, ele nasceu na antiga Alemanha Ocidental, mas cresceu com a família na Iugoslávia. Como jogador, foi campeão europeu pelo Estrela Vermelha e chegou a atuar por Barcelona e Real Madrid.

Em 1990, disputou a Copa do Mundo da Itália pela Iugoslávia. Ele marcou um gol diante dos Emirados Árabes Unidos na primeira fase, e encerrou a competição escolhido como o melhor atleta jovem da competição.

No ano seguinte, uma violenta guerra civil levou à dissolução da Iugoslávia, que ao longo dos anos acabaria sendo dividida em seis países: inicialmente, Croácia e Eslovênia; depois, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia.

Em 1998, Prosinecki disputou a Copa do Mundo pela França como meia da Croácia. O país fez campanha histórica, terminando em terceiro lugar. E ele marcou dois gols: diante da Jamaica, na primeira fase, e contra a Holanda, na disputa pela terceira colocação.

Apesar de Prosinecki ser o único jogador da história das Copas do Mundo a marcar gols por duas seleções, ele não foi o único a disputar Mundiais por dois países. Luis Monti atuou em 1930 pela Argentina e, em 1934, pela Itália — e é até hoje o único a jogar duas finais por seleções diferentes. Attilio Demaría também atuou por Argentina e Itália naquelas mesmas Copas. José Altafini, o Mazzola, foi campeão pelo Brasil em 1958, e atuou pela Itália em 1962. Ferenc Puskas jogou em 1954 pela Hungria, e em 1962 pela Espanha. E José Santamaría defendeu o Uruguai em 1954, e a Espanha em 1962.

Prosinecki foi um dos destaques da Croácia na Copa do Mundo de 1998 (Reprodução/Fifa)

