Marcos Senna vê Espanha mais favorita que o Brasil na Copa do Mundo

O ex-jogador Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol, vê a Espanha mais favorita que o Brasil para o título da Copa do Mundo deste ano. No entanto, o atual diretor de relações institucionais do Villarreal também coloca a equipe de Carlo Ancelotti no grupo das potenciais campeãs.

— A seleção espanhola chega com mais favoritismo que o Brasil, ganhou a Eurocopa, mas acho que o Ancelotti já deu outra cara e o Brasil é um dos favoritos. Vai chegar quietinha, mas tem grandes jogadores e chances de ganhar, respeitando os rivais: França, Argentina, Alemanha, Espanha, Inglaterra e outras possíveis surpresas. Já estou ansioso para essa Copa do Mundo. É uma competição maravilhosa, é um privilégio dizer que joguei um dia — analisou ao Lance!.

Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Ozan Kose / AFP)

E para quem ele vai torcer na Copa do Mundo?

Nascido no Brasil, Senna morou na Espanha entre 2002 e 2013, período como jogador do Villarreal, e voltou ao país europeu após a aposentadoria dos gramados, em 2015. Portanto, o ex-meia tem enorme carinho pelas duas nações. A torcida para o Mundial deste ano será dividida, mas o desejo do fim do jejum de 24 anos brasileiro pesará para o lado verde-amarelo.

— Eu torço muito pelo Brasil, adoraria que ganhasse essa Copa do Mundo, já se passaram muitos anos. Mas também torço muito pela Espanha. Sou privilegiado de ter duas grandes seleções para torcer. Sempre vem a pergunta: e se jogarem os dois? Empate, pênaltis e que vença o melhor — brincou.

