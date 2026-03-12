Jorginho, do Flamengo, aparece na pré-lista da Itália para os jogos decisivos por vaga na Copa do Mundo e pode retornar à seleção após quase dois anos. Segundo o jornal espanhol "Marca", o técnico Gennaro Gattuso gostaria de contar com a volta de um veterano de qualidade no meio-campo e considerava a convocação de Marco Verratti, de 33 anos, atualmente no futebol catari, que se machucou. Assim, a escolha pelo rubro-negro teria sido facilitada.

A busca do treinador por atletas mais experientes se justifica pelo enorme desafio à frente da equipe italiana, que ficou fora das últimas duas edições do Mundial. No dia 26 de março, a Azzurra enfrenta a Irlanda do Norte e, cinco dias depois, disputa a vaga com o vencedor do duelo entre País de Gales e Bósnia. Serão, portanto, duas finais consecutivas. A lista deve ser anunciada nos próximos dias.

Craque do Flamengo e o sonho da Copa do Mundo

A torcida rubro-negra sabe bem que Jorginho, de 34 anos, vive grande fase no futebol brasileiro, que o credencia para um retorno à seleção italiana. O meia não atua pela Azzurra desde junho de 2024, quando foi disputada a Eurocopa. Apesar de carreira expressiva com a equipe nacional, pela qual se naturalizou em 2016, fez 57 jogos e foi campeão como protagonista da Eurocopa de 2021, o craque do Flamengo ainda sonha em disputar uma Copa do Mundo.

Jorginho com a medalha de campeão da Eurocopa (Foto: John Sibley / AFP)

A situação do ex-Chelsea é similar à de Marco Verratti, que realizou 55 partidas pelos tetracampeões mundiais, mas parou de ser convocado no meio de 2023. Apesar de ser desfalque na repescagem, o ídolo do PSG pode reeditar a dupla com Jorginho em eventual classificação para o Mundial. Na última lista de Gattuso, os meias selecionados foram Nicolo Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter de Milão), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan) e Sandro Tonali (Newcastle).