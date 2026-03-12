Esses casos ilustram a dificuldade da competição e perdas por detalhes.

Chegar à final da Copa do Mundo é o auge competitivo do futebol de seleções. É o momento em que um país entra para a história como protagonista global, disputando o jogo mais importante do esporte. No entanto, nem sempre a campanha memorável termina com a taça nas mãos. O Lance! relembra seleções que chegaram à final da Copa do Mundo, mas nunca venceram.

Ao longo da história do torneio, algumas seleções alcançaram a decisão, mas nunca conseguiram conquistar o título. São equipes que ficaram marcadas por gerações brilhantes, atuações memoráveis e campanhas épicas — mas que terminaram com o vice-campeonato.

Esses casos ajudam a ilustrar o nível de dificuldade da competição. Muitas vezes, essas seleções perderam finais por detalhes: gols na prorrogação, reviravoltas inesperadas ou confrontos contra equipes históricas. Em alguns casos, como o da Hungria de 1954, a derrota entrou para o folclore do futebol mundial.

Até a Copa do Mundo FIFA de 2022, quatro seleções chegaram à final sem jamais levantar a taça: Holanda, Tchecoslováquia, Hungria e Croácia.

A seguir, os detalhes de cada caso.

Seleções que chegaram à final da Copa do Mundo, mas nunca venceram

Holanda (Países Baixos) – 3 finais

Seleção Holandesa de Futebol

A Holanda é a seleção que mais vezes disputou a final sem conquistar o título.

1974 – Copa do Mundo FIFA de 1974

Alemanha Ocidental 2×1 Holanda 1978 – Copa do Mundo FIFA de 1978

Argentina 3×1 Holanda (após prorrogação) 2010 – Copa do Mundo FIFA de 2010

Espanha 1×0 Holanda (prorrogação)

A geração do "Carrossel Holandês" de 1974 é frequentemente lembrada como uma das melhores seleções que nunca conquistaram o Mundial.

Tchecoslováquia – 2 finais

Seleção Tchecoslovaca de Futebol

Hoje dividida entre República Tcheca e Eslováquia, a Tchecoslováquia foi finalista duas vezes.

1934 – Copa do Mundo FIFA de 1934

Itália 2×1 Tchecoslováquia

Itália 2×1 Tchecoslováquia 1962 – Copa do Mundo FIFA de 1962

Brasil 3×1 Tchecoslováquia

Hungria – 2 finais

Seleção Húngara de Futebol

A Hungria teve uma das seleções mais lendárias da história do futebol.

1938 – Copa do Mundo FIFA de 1938

Itália 4×2 Hungria

Itália 4×2 Hungria 1954 – Copa do Mundo FIFA de 1954

Alemanha Ocidental 3×2 Hungria

A final de 1954 ficou conhecida como o "Milagre de Berna", quando a favorita Hungria perdeu para a Alemanha Ocidental após abrir vantagem no placar.

Croácia – 1 final

Seleção Croata de Futebol

2018 – Copa do Mundo FIFA de 2018

França 4×2 Croácia

Em sua primeira final de Mundial, a Croácia alcançou o maior feito de sua história, mas acabou superada pela França.

Um clube restrito de seleções

Essas quatro seleções formam um grupo restrito: chegaram ao último jogo da Copa do Mundo, mas nunca conquistaram o título. Em comum, carregam campanhas históricas e gerações talentosas que marcaram época, mesmo sem o troféu máximo.

A lista pode mudar nas próximas edições, mas até 2022, apenas Holanda, Tchecoslováquia, Hungria e Croácia integram esse seleto grupo de vice-campeãs eternas do futebol mundial.