Vice-campeãs históricas que bateram na trave no maior torneio do futebol.
Chegar à final da Copa do Mundo é o auge competitivo do futebol de seleções. É o momento em que um país entra para a história como protagonista global, disputando o jogo mais importante do esporte. No entanto, nem sempre a campanha memorável termina com a taça nas mãos. O Lance! relembra seleções que chegaram à final da Copa do Mundo, mas nunca venceram.
Ao longo da história do torneio, algumas seleções alcançaram a decisão, mas nunca conseguiram conquistar o título. São equipes que ficaram marcadas por gerações brilhantes, atuações memoráveis e campanhas épicas — mas que terminaram com o vice-campeonato.
Esses casos ajudam a ilustrar o nível de dificuldade da competição. Muitas vezes, essas seleções perderam finais por detalhes: gols na prorrogação, reviravoltas inesperadas ou confrontos contra equipes históricas. Em alguns casos, como o da Hungria de 1954, a derrota entrou para o folclore do futebol mundial.
Até a Copa do Mundo FIFA de 2022, quatro seleções chegaram à final sem jamais levantar a taça: Holanda, Tchecoslováquia, Hungria e Croácia.
A seguir, os detalhes de cada caso.
Seleções que chegaram à final da Copa do Mundo, mas nunca venceram
Holanda (Países Baixos) – 3 finais
Seleção Holandesa de Futebol
A Holanda é a seleção que mais vezes disputou a final sem conquistar o título.
- 1974 – Copa do Mundo FIFA de 1974
Alemanha Ocidental 2×1 Holanda
- 1978 – Copa do Mundo FIFA de 1978
Argentina 3×1 Holanda (após prorrogação)
- 2010 – Copa do Mundo FIFA de 2010
Espanha 1×0 Holanda (prorrogação)
A geração do "Carrossel Holandês" de 1974 é frequentemente lembrada como uma das melhores seleções que nunca conquistaram o Mundial.
Tchecoslováquia – 2 finais
Seleção Tchecoslovaca de Futebol
Hoje dividida entre República Tcheca e Eslováquia, a Tchecoslováquia foi finalista duas vezes.
- 1934 – Copa do Mundo FIFA de 1934
Itália 2×1 Tchecoslováquia
- 1962 – Copa do Mundo FIFA de 1962
Brasil 3×1 Tchecoslováquia
Hungria – 2 finais
Seleção Húngara de Futebol
A Hungria teve uma das seleções mais lendárias da história do futebol.
- 1938 – Copa do Mundo FIFA de 1938
Itália 4×2 Hungria
- 1954 – Copa do Mundo FIFA de 1954
Alemanha Ocidental 3×2 Hungria
A final de 1954 ficou conhecida como o "Milagre de Berna", quando a favorita Hungria perdeu para a Alemanha Ocidental após abrir vantagem no placar.
Croácia – 1 final
Seleção Croata de Futebol
- 2018 – Copa do Mundo FIFA de 2018
França 4×2 Croácia
Em sua primeira final de Mundial, a Croácia alcançou o maior feito de sua história, mas acabou superada pela França.
Um clube restrito de seleções
Essas quatro seleções formam um grupo restrito: chegaram ao último jogo da Copa do Mundo, mas nunca conquistaram o título. Em comum, carregam campanhas históricas e gerações talentosas que marcaram época, mesmo sem o troféu máximo.
A lista pode mudar nas próximas edições, mas até 2022, apenas Holanda, Tchecoslováquia, Hungria e Croácia integram esse seleto grupo de vice-campeãs eternas do futebol mundial.
