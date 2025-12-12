Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Mundial

O Flamengo encara o Pyramids, do Egito, nesta sexta-feira (12), pelo Mundial. Em Doha, no Catar, a partida — que além da vaga para a final também vale o troféu da Copa Challenger — será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.

O Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Quem vencer o confronto encara o PSG na final, marcada para o dia 17 de dezembro.

Ficha do jogo FLA PYR Mundial Semifinal - Copa Challenger Data e Hora Sábado, 13 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília); Local Estádio Ahmad bin Ali, no Catar Árbitro Al Jassim Abdulrahman Assistentes Al Marri Taleb e Al Maqaleh Saoud Var Al Marri Khamis Onde assistir

Como chega o Flamengo

A equipe que o técnico Filipe Luís mandará para o campo ainda é um mistério. Afinal, por conta do curto espaço de tempo entre as quartas e semis do Intercontinental (três dias), o treinador pode fazer algumas alterações. Na entrevista desta sexta-feira, o rubro-negro detalhou o cenário.

- Não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca - explicou Filipe.

A grande novidade para esse confronto pode ser Pedro. O atacante, que chegou a ser relacionado para o primeiro desafio no Mundial, mas que sem chances de jogo não entrou, vem treinando com o elenco e pode ficar à disposição. Segundo Filipe Luís, o último treino será fundamental para a presença ou não do camisa 9.

Pedro durante treino em Doha (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Pyramids

Treinado pelo croata Krunoslav Jurcic, o Pyramids tem como destaque o congolês Fiston Mayele, artilheiro do time na temporada. A equipe conta com um brasileiro, o atacante Ewerton Silva.

Na véspera do confronto com o Flamengo, Krunoslav Jurcic tratou a partida deste sábado como o "maior jogo da história do Pyramids". Além disso, prometeu que terá uma atenção especial com a marcação em Arrascaeta.

- O Flamengo é um time com muita experiencia, jogou contra grandes times da Europa e do Brasil. São um time de alta qualidade e muita ambição. Eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Assisti os últimos quatro, tenho bastante informação. Tem grandes jogadores. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo - disse o treinador.

Krunoslav Jurcic, técnico do Pyramids (Foto: Divulgação)

- Sobre o Flamengo, muito respeito, grande clube. Para mim, a grande surpresa é o número 10, uruguaio (Arrascaeta). Um cara que pode mudar o jogo com um passe, um jogador que muda partidas. O jogador é muito importante. Essas pessoas que mudam o ritmo do jogo, nós temos que jogar de maneira compacta. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível - analisou.

Sem jogadores pendurados por cartões

Geralmente, em torneios da Fifa, como a Copa do Mundo de Clubes, de Seleções ou as Eliminatórias, o acúmulo de dois cartões amarelos configura suspensão automática de uma partida. Contudo, o regulamento da Copa Intercontinental prevê uma adendo à regra: os cartões são "zerados" após a terceira rodada da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PYRAMIDS

Mundial

📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Al Jassim Abdulrahman;

🚩 Assistentes: Al Marri Taleb e Al Maqaleh Saoud;

🖥️ VAR: Al Marri Khamis.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

PYRAMIDS (Técnico: Krunoslav Jurcic)

El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.

